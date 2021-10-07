Орхидеи, которые покупают ради листьев: макодес, лудизия и другие «драгоценности»

Помимо однолетних цветов, мне очень нравится выращивать на своей террасе овощи в контейнерах, ведь это не просто красиво, но и удобно. Чтобы сделать салат, совсем не обязательно идти в огород — свежие помидорчики растут прямо рядом с кухней. В связи с этим меня очень заинтересовали ампельные томаты. О своих впечатлениях о некоторых сортах ампельных помидор расскажу в этой статье.
С сортами томатов, которые продавались как ампельные, я экспериментировала последние два года. У меня остались очень противоречивые впечатления от выращивания этих помидор. Но, забегая вперед, могу сразу сказать, что в этом вопросе многое зависит от сорта. Расскажу об этом подробнее.
Томат ампельный «Золотая Гроздь»
Описание сорта
Томат ампельный «Золотая Гроздь» (Golden Bunch) — раннеспелый детерминантный сорт. Плоды начинают созревать через 80−85 дней после появления всходов. Урожайность высокая, до 2−2,5 кг с куста. Высота куста до одного метра. Плоды сладкие с небольшой кислинкой. Завязывается по 20-30 плодов на каждой кисти, вес одного плода 25-35 г.
Крестовик — один из крупнейших пауков, обитающих в средней полосе, а своеобразный узор на его спине некоторым может показаться устрашающим. Встретить такого паука — обычное явление в наших садах, где его можно увидеть сидящим вниз головой в центре своей паутины. Многим людям этот оригинальный крупный паук кажется по-настоящему опасным. Давайте разберемся — может ли крестовик укусить человека и каких последствий от этого ожидать?
Как выглядит паук крестовик?
Крестовик (Araneus diadematus) относится к роду аранеоморфных пауков семейства пауков Кругопрядов (Araneidae). В мире насчитывается более 600 видов пауков крестовиков, а на территории России встречается от 27 до 30 видов из них.
Крестовик довольно крупный паук, имеет длину от 6,5 до 20 мм (самки), а у самцов более скромные размеры — от 5,5 до 13 мм. Индивидуальный окрас паука может варьироваться от светло-желтого до оранжево-коричневого или темно-серого и почти черного, при этом все крестовики имеют пятнистые отметины на спине в виде пяти или более белых точек. Наиболее крупные пятна расположены продольно у переднего конца брюшка.
Обычно у таких пауков имеется пара белых больших пятен, располагающихся под прямым углом к продольным, что придает рисунку форму креста, за что род и получил свое говорящее название. Такой своеобразный рисунок служит для отпугивания хищных животных, которые могут воспринимать паука в качестве потенциальной добычи. В случае опасности крестовик может также свернуться и притвориться мёртвым, либо начать сильно раскачивается на паутине.
У крестовиков имеется четыре пары ног, которые радиально расходятся от грудины. У каждой ноги — семь сегментов. Как и у всех пауков, у крестовика восемь глаз (основные и второстепенные). При этом паук будет ориентировать ось своего тела перпендикулярно траектории движущегося объекта, чтобы видеть его основными глазами. Однако когда движущийся объект рассматривается крестовиком только второстепенными глазами, паук не всегда поворачивается к нему.
В природе пауки крестовики достаточно многочисленны и охранного статуса не имеют.
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Роскошные узоры вай характерны для всех без исключения комнатных папоротников. Но мало какое растение может потягаться в элегантном благородстве с даваллией. Чаще выращиваемая в оранжереях, пышная, с особенными корнями, эта древняя культура по праву считается гордостью любой коллекции. Несмотря на статус эксклюзивного и необычного папоротника, выращивать даваллию не так и сложно даже неопытным цветоводам. Красота силуэтов и линий, оттенки зелени, ползущие пушистые корни — все в даваллиях прекрасно. При этом изящный папоротник только становится красивее с годами.
Описание растения
Представляющие одноименное семейство Даваллиевые (Davalliaceae) даваллии (Davallia) — изящные растения, которые кажутся слишком трогательными для статуса одного из наидревнейших видов на планете. Это один из самых аккуратных и элегантных папоротников, прославившийся красотой уникальных корней, за которые даваллию и прозвали оленьими ногами и заячьими лапками.
Даваллии — папоротники-эпифиты, с очень красивым, особенным, остающимся на виду корневищем. Ползучие, мягкие, мясистые, запасающие воду, свисающие корни подобно щупальцам охватывают горшки, вылазят наружу, привлекая восхищенное внимание своим опушением — бронзово-светящимися волосовидными чешуйками. Придаточные корни, растущие в почве, очень хрупкие. Светлые выпирающие корни с диковинной меховой текстурой как будто подсвечивают густые листья и подчеркивают тонкое изящество черешков.
Изящно-тонкие вайи даваллии — почти всегда плоские листья с длинными черешками, короткими филлоподиями и безупречной яйцевидной или треугольной формой, которую сложно оценить из-за красоты кружевных узоров. Мелко рассеченные листья покоряют орнаментами из линейных или треугольных сегментов и глянцевым блеском, не совсем типичным для комнатных папоротников. Листья растут в два ряда, на верхней стороне корневищ.
Спорангии у даваллий расположены на нижней стороне листьев.
Даваллия Мариса (Davallia mariesii) — изящный миниатюрный папоротник высотой до 20 см с треугольными мелко рассеченными листьями, линейными сегментами.
Даваллия канарская (Davallia canariensis) — более крупный, но не менее элегантный вид высотой до полуметра и часто вдвое больший в диаметре. Листья типично треугольные, четырежды перисто-рассеченные, до полуметра длиной, кожистые с ромбовидно-зубчатыми сегментами.
Куда реже встречается более крупный вид и его разнообразные формы — впечатляющая коричневыми черешками и массивными метровыми листьями оранжерейная и довольно капризная даваллия плотная (Davallia solida).
Брауни из кабачка с шоколадной глазурью — влажный, нежный и простой в приготовлении шоколадный пирог, рецепт которого с легкостью осилит даже не искушенный в кондитерском деле домашний повар. Отличительная черта брауни — влажная и нежная текстура — кабачок и сливочное масло прекрасно справляются с задачей, не отягощая десерт избытком калорий. Важно не пересушить брауни в духовке, температура выпечки не выше 165-170 градусов по Цельсию!
Время приготовления: 45 минут
Количество порций: 6-8
Ингредиенты для брауни из кабачка с шоколадной глазурью
230 г кабачка (мякоть без семян и кожуры);
2 куриных яйца;
210 г сахарного песка;
80 г сливочного масла;
120 г пшеничной муки;
35 г порошка какао;
1 чайная ложка разрыхлителя теста;
по ½ чайной ложки корицы, имбирного порошка, ванильного экстракта;
Облепиха – одно из самых полезных садовых растений. Витамина С в ней в 10 раз больше, чем в лимоне. Да и декоративные качества деревьев просто отличные. На фоне серо-серебристых, вытянутых листочков оранжевеют ягоды, густо облепливающие ветви. Именно за такую плотную «посадку» плодов на веточках растение и получило свое название. Облепиха не доставит особых хлопот по уходу.
Она очень вынослива и способна выдержать как беспощадные морозы до -40°С зимой, так и длительные засушливые периоды летом. В этом видеосюжете мы разберемся в том, как правильно посадить саженцы облепихи на садовом участке осенью.
Однажды увидев цветение «лилейного дерева», то есть полутораметровой гибридной лилии с 20-сантиметровыми цветками, невозможно не загореться выращиванием этого чуда. Особенно, если встреча была «вживую». Потому что фото в сети Интернет — это неизвестно где сфотографировано и как обработано. А вот постояв рядом с такой лилией, «заболеваешь» ею однозначно и начинаешь сажать все сорта подряд. По мере выращивания и другие виды лилий подтягиваются. Не успеешь оглянуться — какие только сорта ни цветут! Страна у нас огромная и в большей её части суровая. К таким нежным существам, как, например, восточные лилии, она неласковая. Наиболее сложный период — зима. Не привыкли южные луковицы к такому полугодовому суровому климату. Надо им помогать. Что нужно не самым стойким лилиям и как обеспечить им комфортную зимовку? Об этом и будет статья.
Что нужно теплолюбивым лилиям во время зимовки?
Здесь я буду писать об относительно «капризных» в отношении зимовки лилий — ОТ, ОА, восточных гибридах, трубчатых, лонгифлорум. Некоторые ЛА-гибриды тоже капризничают, при все же общей их выносливости. Про азиатские лилии речи не идёт, они в выращивании надёжны, как швейцарский банк в качестве хранилища денег.
Основа лилии — луковица. По величине они бывают разные, у садовых диаметр взрослой луковицы может быть от 3-х см до 15-ти см (мы выкапывали и такие!). У всех лилий луковицы сочные и в той или иной степени подвержены различным гнилям. Чем больше луковица, тем больше чешуек, и, соответственно, шансов заполучить болезни. Поэтому основное условие посадки в любом регионе — хороший дренаж. Застой воды однократно и недолго луковицы переживут, но на большее их не хватит.
В низинках лилии нужно высаживать на приподнятые места, причём, приподнятым должен быть уровень, на котором размещается луковица. Глинистые почвы имеют обыкновение накапливать и удерживать воду, поэтому контакт такой почвы с луковицей в регионах с обилием осенних осадков и/или зимней сыростью нежелателен. То есть, при посадке луковицу неплохо окружить более водопроницаемой почвой — с песком, мелким гравием. Корешками за водой она дотянется.
Сами луковицы мы обычно закапываем на глубину не менее 15 см. Стеблекорневые виды, а к ним относятся восточные и многие их гибриды (ОА, ОТ) — и того глубже. Потому что на стебле, находящемся выше луковицы в почве, нарастают и питающие корни, и луковички-детки. То есть на глубине 25 см воды быть не должно. Идеальное место — склон, но не у всех есть такие условия.
Можно рассмотреть варианты посадки лилий неподалёку от «сильно пьющих» растений — берёзы, к примеру, или тополя. Во время нашего проживания в Комсомольске-на-Амуре растущие за забором тополя сильно выручали нас во время тайфуновых ливней — через 2 часа воды на участке уже не было, даже когда заливало по бортики высокие грядки.
Высаживать тополя и берёзы для осушения необязательно, при обустройстве участка можно и дренаж сделать. Но, если дерево есть — почему не воспользоваться? При этом нужно учитывать, что мокрой осенью и зимой даже берёза не поможет, она зимой почти непьющая.
В общем, лилиям нужно, чтобы зимой почва была суховатой, а уж цветоводы — выкручивайтесь, как можете.
Удивительное всё-таки грибное царство! Не зря биологи им отдельную нишу выделили — не растения, но и не животные. Сами по себе. Подавляющее большинство населения рассматривает грибы исключительно с кулинарной точки зрения. Несколько более продвинутые — дополнительно и с лекарственной. В связи с общей нездоровой обстановкой лекарственные свойства грибов стали заметно более востребованы. Действительно, грибов-то полно! И информации об их лечебных свойствах предостаточно.
К тому же биологически активные вещества грибов и растений по своей природе ближе человеческому организму, чем синтетические препараты, они легче усваиваются и включаются во все биологические и биохимические процессы. Остаётся собрать и освоить способы заготовки и употребления. Тем более, что некоторые грибы, вполне себе лекарственные, произрастают прямо на садовых участках и в окрестностях. О грибах с изученными лекарственными свойствами, которые часто растут рядом с нами, и пойдёт речь в статье — виды, где можно их обнаружить, как заготовить и использовать.
Не чагой единой…
Про чагу писать не буду, о ней на сайте есть хороший материал. К тому же её в ближних окрестностях уже и найти-то проблематично: все берёзы ободранные. И, что характерно, частенько срезаются с берёз вместо чаги обычнейшие трутовики — настоящий, окаймлённый, берёзовая губка, ложный. Хотя от чаги по внешнему виду они отличаются сильнее, чем белый от опёнка. Видимо, из-за того, что предварительное изучение темы как-то не пользуется популярностью.
Универсальная овощная заправка на зиму — простой рецепт овощной приправы, на основе которой можно сварить суп, приготовить соус к макаронам или сделать паштет со сливочным сыром, который так вкусно намазать на ломтик ржаного хлеба к завтраку. Готовится приправа быстро, набор овощей можно немного менять в зависимости от наличия тех или иных продуктов, к примеру, добавить лук или кисло-сладкие яблоки.
Сильные и здоровые растения устойчивы к большинству вредителей. Ведь даже в комнатном формате те выбирают ослабленные кустики. Для популярных декоративно-лиственных и красивоцветущих комнатных растений одинаково опасны и почвенные, и надземные вредители, среди которых доминируют сосущие виды. Тля, паутинные клещи и Ко приводят к остановке роста и наносят немалый урон декоративности. А часто и губят растения. И каждый вредитель проявляется по-своему, легко адаптируясь и поразительно быстро размножаясь. К счастью, способы борьбы со всеми вредителями комнатных растений во многом похожи.
1. Паутинные клещи
Принадлежащие к сосущим вредителям паутинные клещи — представители класса Паукообразных. Это самые распространенные вредители комнатных растений, особенно активные в зимнее время. В домашних условиях хотя бы средняя влажность воздуха — скорее мечта, чем норма. Если половину года работают отопительные приборы, создается идеальная сухая среда, в которой процветают паутинные клещи (да и большинство других вредителей — тоже).
Разные виды паутинных клещей в комнатных условиях почти не различить, но наиболее распространен один вид — красный, или обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae). Мелкие «осьминоги» диаметром до ½ мм почти незаметны даже в лупу. А вот тончайшая паутинка, покрывающая стебель и листья, видна куда лучше.
Паутинки клещ натягивает над местом, где присасывается к растению. Обитают клещи преимущественно на нижней стороне листьев. Пораженные растения ослаблены, листья сначала бледнеют, становятся серыми и сухими, похожими наощупь на бумагу, а у некоторых видов они желтеют и усыхают.
Густое виноградное варенье с яблоками и инжиром — вкусная экзотика из осенних даров природы. Я готовила из синего винограда с косточками и кисло-сладких яблок, которые идеально подходят для этого рецепта — они в меру развариваются и очень ароматные. Количество сахара в рецепте вы можете регулировать по своему вкусу, если яблоки разварятся до состояния пюре, то сахара можно положить чуть-чуть, варенье будет густым и без обилия сладостей.
Время приготовления: 45 минут
Количество: 1 л
Ингредиенты для виноградного варенья с яблоками и инжиром
Инжир — один из немногих фруктов, вкус которых я считаю божественным, но и цены на его свежие плоды у нас заоблачные. Случайно узнав о положительном опыте выращивания инжира в средней полосе, я приняла решение попробовать вырастить его сама. И вот уже в этом сезоне я снимала свой первый урожай инжира в Воронежской области. Своим опытом поделюсь в этой статье.
Несколько слов об инжире
Инжир обыкновенный (Ficus Carica) произрастает на Ближнем Востоке, в Средиземноморском регионе, в Западной Азии — там, где большую часть года жарко, солнечно и обычно засушливо. Растение может переносить различные условия обитания, включая бесплодные каменистые земли, леса, встречается он также во влажных и очень влажных лесах и заболоченных территориях.
В природе существуют отдельные экземпляры инжира, которые достигают высоты от 9 до 12 метров и 10-метровой ширины кроны. Но культурные сорта инжира, чаще всего, представляют собой деревья от 5 до 8 метров в высоту и от 6 до 7 метров в ширину. Продолжительность жизни фигового дерева обычно составляет 50-75 лет, в зависимости от почвы и прочих условий.
Хотя инжир и называют плодом, биологически инжир — это не один плод, а скорее мясистый стебель (сиконий) с множеством крошечных цветков внутри, из которых развиваются односемянные плоды.
Инжир с древних времен ассоциировался со здоровьем и процветанием и символизирует Деметру — греческую богиню земледелия и плодородия. Инжир не только вкусен, но и полезен, он может служить здоровой альтернативой сахару. Этот продукт богатый калием, а высокий уровень клетчатки в инжире может помочь вывести избыток натрия из организма. Фиги являются отличным источником пребиотиков, улучшающих общее состояние кишечника. Инжир также является хорошим источником кальция. Но преимущественно его ценят за высокие вкусовые качества плодов.
Любой опытный садовод знает, что с окончанием летнего сезона рано расслабляться, ведь осенью предстоит ещё много работы. Нужно собрать поздние плоды, посадить сидераты, заняться внесением удобрений, перекопкой и санитарной обрезкой. К сожалению, осенние дожди и влагозарядные поливы существенно осложняют дело, часто превращая грунт в непроходимое месиво.
Аксессуары для садовой обуви
Вездесущая грязь комками липнет к ногам и мешает работе, но нельзя же оставлять её на сапогах и нести в дом! Когда после тяжёлой работы совсем не остаётся сил ещё и на очистку обуви, помогут специальные приспособления для чистки и сушки. Конечно, можно почистить сапоги и об лопату, или смастерить что-нибудь из подручных материалов, но удобнее будет обзавестись специальными аксессуарами для садовой обуви.
Цветение древовидных пионов никого не оставляет равнодушным. Эти исключительно красивые растения выгодно дополняют любую коллекцию многолетников. И привлекательны в них не только роскошные цветки, но и ярко-зеленая дважды перистая листва, аккуратная форма куста, способность не терять декоративность десятилетиями даже без должного ухода. Древовидные пионы устойчивы к холодам, хорошо переносят легкую тень, не особенно требовательны к почвам. И если их еще нет в вашем саду, значит — пришло время познакомиться с ними поближе и подобрать для себя хотя бы один сорт.
Место под посадку древовидного пиона
Как и любая другая культура, пион древовидный имеет свои предпочтения по поводу расположения на участке. Лучшим вариантом для него станет полутень, где растение не будет страдать от прямых солнечных лучей и сможет раскрыть все свои сортовые особенности. Кроме того, при таком расположении цветение длится несколько дольше, и цветы не теряют яркость своей окраски. Если посадить кусты пионов в глубокую тень, рядом с домом или под высокорослые деревья, растения будут вытягиваться и не раскроют весь свой потенциал.
Кроме того, место расположения пионов должно быть защищенным от ветров. На открытых ветрам участках кусты не просто страдают, но нередко и погибают.
Не стоит высаживать древовидные пионы и на подтапливаемых участках, в низинах с застоем влаги. Если есть необходимость, можно устроить для них высокие грядки и сделать дренаж.
К почве данная культура достаточно неприхотлива, но лучше всего чувствует себя на грунтах с щелочной реакцией. При этом участок, выбранный под пион, должен быть заранее хорошо обработан.
Правильно выбирайте сроки посадки в зависимости от климатических условий. Если живете на юге – это может быть как ранняя весна, так и ранняя осень. Весной куст должен успеть хорошо укорениться до наступления жары, осенью — до наступления холодов. Севернее время посадки древовидного пиона – конец августа и до конца сентября.
Салат «Огород» с капустой, огурцами и помидорами — очень вкусный и хрустящий. Предлагаю рецепт на литровую банку, такая фасовка удобна и для маленькой компании, и для большой семьи. Хранить советую в прохладном месте. Чтобы овощи оставались хрустящими долго, стерилизовать их не нужно. Сохраняем овощи на зиму, запасаемся салатами!
Тюльпан является одним из самых популярных луковичных растений. Впервые его начали выращивать в Персии. Это был цветок бокаловидной формы, состоящий, как правило, из шести лепестков. Шли годы, селекционеры периодически удивляли тюльпаноманов оригинальными формами и редкой окраской лепестков. Казалось бы, придумать что‑либо новенькое уже сложно! Тем не менее в последние годы мы являемся свидетелями появления новых неординарных сортов и даже классов!
Уникальные и исключительно красивые
В 2018 году голландская Королевская ассоциация по луковичным культурам официально выделила новый класс – Короновидные (Корончатые) тюльпаны. Цветок имеет специфическое строение листочков околоцветника, которые обладают более кожистой структурой, и форма края лепестков внешне напоминает корону.