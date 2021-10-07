Орхидеи, которые покупают ради листьев: макодес, лудизия и другие «драгоценности»

Однажды увидев цветение «лилейного дерева», то есть полутораметровой гибридной лилии с 20-сантиметровыми цветками, невозможно не загореться выращиванием этого чуда. Особенно, если встреча была «вживую». Потому что фото в сети Интернет — это неизвестно где сфотографировано и как обработано. А вот постояв рядом с такой лилией, «заболеваешь» ею однозначно и начинаешь сажать все сорта подряд. По мере выращивания и другие виды лилий подтягиваются. Не успеешь оглянуться — какие только сорта ни цветут! Страна у нас огромная и в большей её части суровая. К таким нежным существам, как, например, восточные лилии, она неласковая. Наиболее сложный период — зима. Не привыкли южные луковицы к такому полугодовому суровому климату. Надо им помогать. Что нужно не самым стойким лилиям и как обеспечить им комфортную зимовку? Об этом и будет статья.

Что нужно теплолюбивым лилиям во время зимовки?

Здесь я буду писать об относительно «капризных» в отношении зимовки лилий — ОТ, ОА, восточных гибридах, трубчатых, лонгифлорум. Некоторые ЛА-гибриды тоже капризничают, при все же общей их выносливости. Про азиатские лилии речи не идёт, они в выращивании надёжны, как швейцарский банк в качестве хранилища денег.

Основа лилии — луковица. По величине они бывают разные, у садовых диаметр взрослой луковицы может быть от 3-х см до 15-ти см (мы выкапывали и такие!). У всех лилий луковицы сочные и в той или иной степени подвержены различным гнилям. Чем больше луковица, тем больше чешуек, и, соответственно, шансов заполучить болезни. Поэтому основное условие посадки в любом регионе — хороший дренаж. Застой воды однократно и недолго луковицы переживут, но на большее их не хватит.

В низинках лилии нужно высаживать на приподнятые места, причём, приподнятым должен быть уровень, на котором размещается луковица. Глинистые почвы имеют обыкновение накапливать и удерживать воду, поэтому контакт такой почвы с луковицей в регионах с обилием осенних осадков и/или зимней сыростью нежелателен. То есть, при посадке луковицу неплохо окружить более водопроницаемой почвой — с песком, мелким гравием. Корешками за водой она дотянется.

Сами луковицы мы обычно закапываем на глубину не менее 15 см. Стеблекорневые виды, а к ним относятся восточные и многие их гибриды (ОА, ОТ) — и того глубже. Потому что на стебле, находящемся выше луковицы в почве, нарастают и питающие корни, и луковички-детки. То есть на глубине 25 см воды быть не должно. Идеальное место — склон, но не у всех есть такие условия.

Можно рассмотреть варианты посадки лилий неподалёку от «сильно пьющих» растений — берёзы, к примеру, или тополя. Во время нашего проживания в Комсомольске-на-Амуре растущие за забором тополя сильно выручали нас во время тайфуновых ливней — через 2 часа воды на участке уже не было, даже когда заливало по бортики высокие грядки.

Высаживать тополя и берёзы для осушения необязательно, при обустройстве участка можно и дренаж сделать. Но, если дерево есть — почему не воспользоваться? При этом нужно учитывать, что мокрой осенью и зимой даже берёза не поможет, она зимой почти непьющая.

В общем, лилиям нужно, чтобы зимой почва была суховатой, а уж цветоводы — выкручивайтесь, как можете.