Домой Блог

Орхидеи, которые покупают ради листьев: макодес, лудизия и другие «драгоценности»

Анастасия Высоцкая -
0

Когда мне дают в руки орхидею, я по привычке ищу глазами цветонос. С драгоценными всё наоборот: я поворачиваю горшок к свету и смотрю на лист.

Большинство из нас представляет орхидею примерно одинаково: голые корни в прозрачном горшке, куски коры, длинный цветонос и крупные цветки фаленопсиса. А потом впервые видишь макодес. Небольшой кустик, цветов может не быть вовсе, но по тёмно-зелёному бархатному листу проходит золотистая сетка. Стоит чуть изменить угол — и жилки словно вспыхивают.

Орхидеи, которые покупают ради листьев: макодес, лудизия и другие «драгоценности»
У драгоценных орхидей главным событием становится новый лист: бархатная поверхность темнеет, а тонкие жилки начинают играть при повороте к свету. Цветение здесь остаётся приятным дополнением, но не целью коллекции. Фото: Adobe Stock / KseniaJoyg

В этот момент становится ясно: такую орхидею покупают совсем не ради цветения.

Рядом с макодесом на полке уживаются лудизии с тёмно-винными листьями, анектохилусы с золотой или медной сеткой, почти чёрные доссинии и ещё более редкие растения, которые чаще встречаешь уже в коллекциях. Издалека они кажутся вариациями на одну тему. Вблизи быстро выясняется, что даже характер рисунка у них совершенно разный: где-то это несколько тонких полос, где-то электрическая сетка, где-то широкие жилки превращают лист почти в мозаику.

И условия им нужны не совсем одинаковые. Лудизию я без особого страха поставлю на обычную комнатную полку. Макодесу уже выберу место внимательнее. А дорогую доссинию в сухой квартире сама скорее отправлю под стекло.

Поэтому начинать здесь интереснее не с таблицы поливов, а с самих растений.

Что вообще называют драгоценными орхидеями

Это не один род и тем более не один сорт. Под бытовым названием «драгоценные орхидеи» собрали наземные орхидеи, которые выращивают в первую очередь за листья: бархатные, тёмные, иногда почти чёрные, с контрастными жилками и характерным металлическим отблеском.

Разросшаяся драгоценная орхидея с контрастными жилками
«Драгоценные орхидеи» — не один род, а группа наземных орхидей, которые ценят за декоративную листву. В природе они растут у лесной почвы, поэтому уход за ними нельзя полностью копировать с фаленопсиса. Фото: Adobe Stock / fabrizio

Чаще всего в продаже встречаются:

  • Ludisia discolor — лудизия;
  • Macodes petola — макодес;
  • разные виды Anoectochilus — анектохилусов;
  • Dossinia marmorata — доссиния.

Есть гибриды между близкими родами и гораздо более редкие драгоценные орхидеи, но эти четыре имени — хорошая отправная точка.

От привычного фаленопсиса их отличает не только внешний вид. В природе такие орхидеи связаны с нижним ярусом леса и растут у поверхности почвы, среди рыхлой влажной органики. Поэтому огромные куски сухой коры и корни, висящие почти в воздухе, — совсем не тот образ, от которого здесь стоит отталкиваться.

Но и между самими «драгоценностями» разница большая.

Лудизия — лучшая первая драгоценная орхидея

Если хочется попробовать эту группу впервые, я бы начала с неё. Не потому, что она самая эффектная, а потому, что с ней проще познакомиться со всем характером драгоценных орхидей без немедленной покупки витрины.

Классическая лудизия гораздо спокойнее макодеса по рисунку. Листья бархатные, тёмно-зелёные, бордовые, коричневато-винные, иногда практически шоколадные. Вместо густой «электрической» сетки по ним чаще идут несколько тонких контрастных жилок — розоватых, красноватых, серебристых или золотистых.

Лудизия с тёмно-зелёными бархатными листьями
Лудизия — самый спокойный вариант для первого знакомства: она легче переносит обычную комнатную влажность и небольшие колебания условий. Для старта ей достаточно подходящего места и устойчивого широкого горшка. Фото: Adobe Stock / Maurice Lesca

Причём две лудизии на соседних полках могут выглядеть довольно непохожими. У одной лист почти чёрный, у другой заметно зеленее; где-то жилки едва заметны, где-то хорошо прочерчены. В продаже встречается много отобранных форм, а торговые названия не всегда употребляют последовательно, поэтому я бы выбирала прежде всего глазами, а не охотилась за красивым словом на этикетке.

У растения интересен и сам характер роста. Лудизия не собирается всю жизнь сидеть идеальной розеткой. Её мясистые стебли удлиняются, ложатся, ветвятся и при соприкосновении с подходящим субстратом способны укореняться. Старый экземпляр поэтому становится не столько выше, сколько шире.

Именно взрослую лудизию я люблю больше молодого магазинного кустика. Несколько разветвлённых побегов образуют целую подушку тёмного бархата, и становится понятно, зачем ей широкий невысокий горшок.

Есть у неё и цветение, которое я бы не стала совсем обесценивать. Зимой над тёмной листвой поднимаются светлые соцветия с небольшими белыми цветками. После крупного фаленопсиса они кажутся скромными, зато над винными листьями смотрятся очень легко.

Но главное преимущество лудизии для начинающего остаётся прежним: она обычно терпимее к обычной комнате, чем большинство более капризных драгоценных орхидей. Если дома нет экстремально сухого жара от батареи, начинать с террариума ради неё я бы не стала.

Макодес петола — тот самый лист с «молниями»

Если лудизия выглядит благородно, то макодес откровенно играет на публику. Именно его чаще всего показывают, когда нужно одним фото объяснить, зачем вообще выращивают орхидею без эффектных цветов.

Лист у макодеса бархатный, обычно насыщенно-зелёный, а по нему проходит множество светлых жилок. При прямом взгляде они просто золотисто-жёлтые. Но стоит сдвинуть горшок или самому сделать шаг в сторону — и отдельные участки начинают блестеть так, будто в лист впаяна тонкая металлическая проволока.

Макодес с золотистыми жилками в небольшом горшке
Макодес ценят за золотистую сетку, которая вспыхивает только в отражённом свете. Растению важны не экстремальные цифры влажности, а отсутствие резких переходов между пересушкой, жарой и мокрым субстратом. Фото: Adobe Stock / Cynthia

Это именно оптический эффект. В темноте никаких светящихся линий, конечно, не будет. Зато в живом растении рисунок часто выглядит интереснее, чем на фотографии, потому что постоянно меняется вместе с углом освещения.

Макодесы тоже не все выглядят абсолютно одинаково. У одних экземпляров особенно густая золотистая сетка, у других сильнее выделяются продольные линии; встречаются растения с более светлым, почти серебристым рисунком и формы с заметно более тёмным фоном листа. Поэтому два макодеса могут производить разное впечатление даже без громких сортовых названий.

Сам куст компактнее взрослой раскидистой лудизии. Поэтому макодес хорошо смотрится один, особенно если горшок можно поставить чуть ниже уровня глаз: при боковом свете рисунок проявляется гораздо лучше, чем при взгляде строго сверху.

Цветение здесь уже действительно второстепенно. Соцветие непропорционально высокое относительно небольшого растения, а цветки скромные. Некоторые коллекционеры цветоносы удаляют ради компактности, но здоровый макодес вполне можно оставить цвести — это не обязательная операция.

В содержании он заметно менее снисходителен к крайностям, чем лудизия. Особенно не любит сценарий, когда субстрат сначала превращают почти в сухарь, потом обильно промачивают, затем снова забывают о растении. В нормальной комнате макодес жить может, но ему гораздо больше идёт ровный режим.

И вот для него небольшая витрина уже становится не экзотическим оборудованием, а вполне разумным вариантом, особенно если зимой возле растений очень сухо.

Анектохилусы — не один «ещё более красивый макодес»

С анектохилусами начинается настоящая коллекционная территория. Главная ошибка здесь — воспринимать слово анектохилус как название одного растения с заранее известным характером.

Это целый род, и его представители выглядят очень по-разному. Фон листа бывает зелёным, бронзовым, бордовым, красновато-коричневым и почти чёрным. Сетка — белой, серебристой, золотой, медной, розоватой. У одних растений рисунок тонкий и частый, у других жилки гораздо шире и сами становятся главным элементом листа.

Анектохилус с медными жилками на влажном мху
У анектохилусов заметно различаются требования к температуре, влажности и темпу просыхания. Поэтому торгового названия вроде «красный jewel orchid» мало: точная этикетка для коллекционного растения становится частью ухода. Фото: Adobe Stock / Benno Putro

В продаже, например, встречаются анектохилус роксбурга (Anoectochilus roxburghii) и Анектохилус формосанус (Anoectochilus formosanus), но рядом с ними легко обнаружить гибриды и многочисленные отобранные формы с торговыми названиями.

Именно анектохилусы хорошо показывают, почему надпись «драгоценная орхидея» на горшке сообщает слишком мало.

У роксбурга ареал тянется от Гималаев до Южного Китая и Индокитая. A. формосанус связан с Тайванем и соседними регионами Восточной Азии. Уже поэтому странно было бы ждать, что десятки представителей рода потребуют абсолютно одинаковой температуры и влажности только потому, что у всех красивые листья.

Для покупателя отсюда следует очень простая вещь: у анектохилуса этикетка становится намного важнее, чем у первой лудизии.

Если я вижу красивое растение под названием «Анектохилус рэд» или «золотая драгоценная орхидея», мне хочется узнать, что это на самом деле: вид, гибрид или торговая форма. Особенно если экземпляр дорогой.

Есть ещё один нюанс именно магазинных анектохилусов. Очень маленькое растение может быть совсем недавно получено из культуры и только привыкать к обычному субстрату. Внешне оно уже выглядит как готовая миниатюрная орхидея, но по запасу прочности это ещё не взрослый куст. При выборе я поэтому скорее возьму хорошо укоренённый экземпляр с несколькими уверенными листьями, чем самый эффектный крошечный росток.

Если лудизия для меня — комнатное растение с необычной родословной, то анектохилусы уже хочется собирать именно по видам и формам. Рядом особенно хорошо становится видно, насколько по-разному природа умеет рисовать одну и ту же идею «тёмный бархат плюс светлая жилка».

Доссиния мармората — совсем другой масштаб листа

Доссинию легко поставить в один ряд с макодесом только на фотографии. Вживую впечатление другое.

У доссинии мармората лист широкий, плотный визуально, с крупным контрастным рисунком. Если у макодеса золотая сетка кажется тонкой электрической схемой, у доссинии жилкование выглядит тяжелее и графичнее. На особенно тёмных формах фон может восприниматься почти чёрным, а медно-золотой рисунок на нём становится ещё выразительнее.

Тёмный лист доссинии с золотистой сеткой
Доссинию разумнее покупать, когда уже получается поддерживать тепло, ровную влажность и воздухопроницаемый субстрат. В сухой квартире с отоплением небольшая витрина обычно надёжнее ежедневных попыток увлажнить один горшок. Фото: Adobe Stock / Qualshapes LTD

И здесь есть интересная ботаническая деталь: род Доссиния совсем небольшой — сейчас в нём признаётся один вид, Доссиния мармората. Его естественная родина — Борнео.

Поэтому разнообразие растений, которое мы видим у коллекционеров под этим названием, — не десяток самостоятельных видов доссинии. Различаться могут формы, происхождение конкретных линий и выращиваемые гибриды.

Молодая доссиния иногда выглядит скромно: два-три листа, небольшой горшочек, ничего грандиозного. Но именно размер и пропорции взрослого листа дают тот эффект, которого нет у более изящного макодеса. Я бы оставляла вокруг неё немного пространства, а не зажимала в общей зелёной массе — она хороша как отдельный экспонат.

Для первой драгоценной орхидеи я её всё же не выбрала бы. Не из-за какой-то мистической сложности, а потому, что дорогой экземпляр жалко использовать для знакомства с тем, как быстро сохнет такой субстрат и что происходит в сухой квартире зимой. Доссинию логичнее покупать, когда подходящее место для неё уже есть.

А редкие драгоценности начинаются там, где заканчиваются универсальные советы

После лудизии, макодеса, анектохилусов и доссинии список не заканчивается. В коллекциях встречаются Цисторхис, некоторые Гудайера, представители других близких родов и разнообразные гибриды.

Редкая драгоценная орхидея с красноватыми листьями
Редкие гудайеры и другие драгоценные орхидеи нельзя автоматически вести по схеме лудизии. Перед покупкой важно узнать вид, происхождение, температурные предпочтения, сезонность и условия, в которых растение держал продавец. Фото: Adobe Stock / RukiMedia

Вот здесь покупать только по фотографии я бы перестала окончательно.

Красивый гибрид способен внешне быть почти промежуточным между двумя знакомыми растениями: взять широкую сетку от одного родителя, оттенок листа от другого, а по характеру роста оказаться ещё немного третьим.

Именно поэтому названия вроде «Блэк Вельвет», «Красный Вельвет» или «Золотая драгоценность» я воспринимаю прежде всего как витринное описание. Для коллекции хочется сохранить настоящее название вместе с растением.

Причём эта этикетка нужна не ради ботанического снобизма. Она помогает через год понять, почему один горшок отлично живёт на полке, а его визуально похожий сосед там постоянно подсушивает края. У редких экземпляров происхождение начинает объяснять поведение гораздо лучше, чем общее слово «драгоценный».

Читайте также: Комнатные растения, которые я больше никогда не возьму домой

Так с какой всё-таки начать?

Если у меня обычная квартира и ни одной драгоценной орхидеи, я выберу хорошую лудизию. Она быстрее покажет сам принцип этой группы и при этом не заставит с первого дня собирать вокруг горшка специальный микроклимат.

Если хочется именно того самого золотого свечения — Макодес. Здесь уже стоит заранее подумать, насколько сухо дома зимой и как быстро сохнут небольшие горшки.

Анектохилус я выбирала бы уже не просто «самый красивый», а по точному названию и рисунку, который действительно хочется оставить в коллекции.

А доссинию покупала бы тогда, когда для неё уже есть место, а не в надежде потом придумать, куда поставить.

С фаленопсисом я всё-таки жду новый цветонос. С драгоценными происходит наоборот: больше всего радует момент, когда разворачивается новый лист. Сначала он маленький и рисунок почти не читается, потом поверхность темнеет, расправляется — и на ней постепенно появляется та самая сетка.

Наверное, поэтому одной драгоценной орхидеей дело так часто не заканчивается. Лудизия, макодес, хороший анектохилус и доссиния кажутся родственниками ровно до того момента, пока не поставишь их рядом.

И тогда становится понятно, что собирать здесь можно не просто «орхидеи с красивыми листьями», а совершенно разные характеры листа — тонкие полосы, золотые молнии, медную сетку, почти чёрный бархат и тяжёлый мраморный рисунок. Цветение у них действительно уходит на второй план. Потому что главный спектакль уже идёт прямо на листе.

Чем я кормлю кур, чтобы они лучше неслись?

Анастасия Высоцкая -
0

Кур я завела только в прошлом году. С животными я живу давно и рядом с ними чувствую себя спокойно, а вот собственное маленькое хозяйство долго оставалось для меня чужой территорией. Курятник я откладывала несколько лет, и на каждое «да, пора» находилось своё «зимой холодно, летом мухи, кто-нибудь обязательно заболеет, да и уехать потом будет проблема». В прошлом году всё-таки решилась.

Сама курица, как ни странно, оказалась не самой сложной частью. Птица спокойнее и понятнее, чем я боялась. Гораздо больше вопросов у меня возникло не возле насеста, а возле кормушки.

За первый год я поняла: стабильная яйценоскость начинается не с «секретного» продукта, а с понятной системы — полнорационного корма, чистой воды, отдельного кальция и внимательного наблюдения за птицей.
За первый год я поняла: стабильная яйценоскость начинается не с «секретного» продукта, а с понятной системы — полнорационного корма, чистой воды, отдельного кальция и внимательного наблюдения за птицей. Фото: Adobe Stock / Alina Rosanova

Стоит начать читать про кормление несушек, и интернет предлагает дать курице буквально всё: кукурузу «для яйца», пшеницу, мешанки, творог, рыбу, дрожжи, крапиву, скорлупу, мел, премиксы, пророщенное зерно. Почти каждый совет заканчивается одним и тем же обещанием — будут нестись как из пулемёта.

Я хорошо понимала, что курицу нельзя кормить чем попало, но только когда птицы появились во дворе, увидела, насколько теория отличается от ежедневного «что бы сегодня насыпать». Первый год у меня вообще прошёл под знаком этого вопроса. Я пробовала, наблюдала, ошибалась и постепенно заметила любопытную вещь: чем лучше я понимала кормление, тем меньше действий возле кормушки мне требовалось.

Яйцо начинается не с творога и не с кукурузы

Чтобы снести яйцо, курице каждый день нужно довольно много всего сразу: энергия, белок с полным набором аминокислот, кальций, фосфор, витамины и вода. Причём нужно это не по отдельности и не «когда получится», а стабильно, изо дня в день, потому что яйцо формируется практически без выходных.

Собрать такой баланс дома из горсти пшеницы, пары ложек творога и вчерашней каши почти невозможно. Не потому, что хозяйка недостаточно старается, а потому что на глаз попасть в нужное сочетание белка, кальция и энергии просто нереально. Поэтому основой рациона несушки должен быть полнорационный корм, то есть уже сбалансированный под птицу, которая несёт яйца.

Разумный ориентир для готового корма взрослой несушки — примерно 16–18% сырого протеина и около 3,5–4,5% кальция. Эти цифры не нужно каждый день пересчитывать, их достаточно один раз увидеть на упаковке. Я сама теперь первым делом читаю не красивое название на мешке, а для какой птицы корм предназначен и что написано в составе.

И ещё одно, чего я в самом начале не понимала. Корм для цыплят, для подрастающих молодок и для взрослых несушек — это не одно и то же. В корме для несушек кальция в несколько раз больше, потому что он идёт на скорлупу. Молодой птице, которая ещё не начала нестись, такой рацион не подходит: лишний кальций ей не нужен, пока нет яиц, на которые он тратится. Поэтому «взяла корм для несушек и сыплю всем подряд» — не лучшая идея.

Как я кормила сначала и как кормлю теперь

В первые месяцы полнорационный корм у меня стоял, но сам по себе он казался мне слишком скучным решением. Хотелось же поучаствовать. Поэтому сверху постоянно добавлялось что-нибудь ещё: зерно, овощи, зелень, кухонные остатки. Логика была простая и, как мне тогда казалось, очевидная — чем разнообразнее, тем лучше и полезнее.

Заметила я вот что. Куры не едят всё подряд равными порциями. Они в первую очередь выбирают самое вкусное. После щедрой порции зерна и угощений к основному корму птица подходила заметно вяло. Получалось странно: корм я купила хороший, а значительную часть дневного рациона курица набирала совсем не им.

Постепенно я стала смотреть не на то, насколько разнообразно выглядит кормушка, а на то, что из неё действительно съедено. Это оказалось отрезвляющим. Можно с утра поставить хороший корм, а потом в течение дня столько раз угостить птицу зерном, овощами и остатками со стола, что к вечеру основа так и останется лежать. Снаружи рацион выглядит богатым, а по факту курица сама собрала из него совсем другой набор.

Основной корм я больше не «улучшаю»

Если стоит нормальный полнорационный корм для несушек, его не нужно каждый день превращать в конструктор.

Раньше я почти машинально подсыпала прямо в кормушку то зерно, то отруби, то немного мела, то ещё какую-нибудь смесь «для пользы». А потом до меня дошёл простой парадокс: я специально купила сбалансированный рацион, а затем собственными руками его разбалансировала. Производитель уже свёл вместе энергию, белок, минералы и витамины в нужных пропорциях, а я поверх этого добавляла компоненты, которые эти пропорции сдвигали.

Теперь хорошим днём кормления я считаю как раз тот, когда мне не пришлось ничего изобретать. Насыпала корм, проверила воду, посмотрела на птицу. Всё.

Готовый рацион уже рассчитан по питательности, поэтому бесконтрольные добавки способны нарушить его баланс. Теперь основной корм я не «улучшаю», а все угощения считаю отдельно и даю небольшими порциями.
Готовый рацион уже рассчитан по питательности, поэтому бесконтрольные добавки способны нарушить его баланс. Теперь основной корм я не «улучшаю», а все угощения считаю отдельно и даю небольшими порциями. Фото: Adobe Stock / madhourse

Сколько корма реально съедает одна курица

Здесь полезно знать порядок цифр, хотя бы для себя. Взрослая несушка в среднем съедает около 100–120 г полноценного корма в сутки. Это не паёк, который нужно отмерять каждой птице. Реальное потребление плавает в зависимости от породы, размера птицы, температуры на улице, того, насколько активно куры несутся, и от калорийности самого корма. Зимой на холоде едят больше, в жару — заметно меньше.

Если у птицы постоянный доступ к корму, эта цифра нужна не курице, а хозяину. Она помогает понять, нормально ли всё идёт. Гораздо удобнее считать не по одной птице, а сразу всю кормушку.

Возьмём для примера десять взрослых несушек — это именно пример, не моё стадо. При среднем расходе около 110 г на птицу за сутки уйдёт примерно 1,1 кг корма, а за месяц — около 33 кг. Сразу понятно, сколько покупать и когда расход выглядит странно.

А странности стоит замечать. Если десять кур вдруг «съедают» два килограмма, дело чаще не в аппетите, а в том, что корм выгребают на землю, до него добрались мыши или кормушка стоит слишком низко и птица его просто раскидывает. Если едят заметно меньше обычного, я проверяю, не перекормила ли вкусностями, не отсырел ли корм, всем ли хватает места у кормушки и, самое главное, всё ли в порядке с самими курами. Резкое падение аппетита — один из первых сигналов, что птице нездоровится.

Когда у меня появилось это простое чувство «столько мешка хватает примерно на столько дней», хозяйство впервые стало ощущаться как хозяйство, а не как набор советов из интернета.

Зерно я перестала считать полноценным кормом

Куры обожают пшеницу, кукурузу, овёс, семечки. Именно поэтому с зерном так легко переборщить, причём совершенно незаметно. Бросаешь горсточку, потом ещё одну, потом зерно даёт кто-то ещё из семьи, кто мимо проходил. А к вечеру оказывается, что приличную часть дневной энергии птица получила из зерна, но белка, аминокислот, минералов и витаминов взяла при этом гораздо меньше, чем если бы съела то же количество основного корма.

Самая коварная вещь с зерном даже не в нём самом, а в размере наших «горсточек». Зёрнышки выглядят скромно, места занимают немного, поэтому кажется, что дали сущую мелочь. Но это довольно концентрированный источник энергии, и несколько таких угощений за день складываются быстрее, чем кажется.

Отсюда правило, которое сильно упростило мне жизнь: все дополнения вместе я стараюсь держать в пределах примерно 10% рациона. Именно вместе, а не по 10% на каждую категорию. В эти 10% одновременно попадают зерно, семечки, овощные очистки, фрукты, черви и личинки, которых я приношу сама, и всё прочее вкусное. Для курицы, которая съедает около 110 г корма в сутки, это очень небольшой запас. Поэтому я давно перестала оценивать угощение на глаз по принципу «ну это же всего одна горсть».

Что из кухни я всё-таки даю

Не подумайте, что теперь я драматично выбрасываю каждую морковную очистку. Даю, конечно. Небольшими порциями идут овощи, зелень, тыква, кабачок, кое-какие фрукты и другие безопасные кухонные остатки. Куры этому рады, да и мне приятно.

Здесь у меня другое ограничение: остатки должны оставаться едой, а не превращаться в способ очистить холодильник. Влажную пищу я не оставляю в курятнике «до вечера, вдруг доедят», особенно в тёплую погоду. Даю столько, сколько птицы быстро разбирают, а залежавшееся убираю.

Есть вещи, которые я не даю в принципе: плесневелое, испорченное, сильно солёное и любые непонятные отходы. Отдельно смотрю на продукты, где проблема не сразу заметна. Например, кусок хлеба сам по себе выглядит безобидно, но если таких хлебных, крупяных и других сытных остатков набирается много, это уже не «пара кусочков со стола», а заметная часть дневной еды.

И ещё одно наблюдение, которое поначалу меня обманывало. Если в кормушке лежит полноценный корм, а куры с восторгом несутся на звук ведёрка с кабачками, это вовсе не проверка их голода. Они просто отлично запоминают всё новое и вкусное. Аппетит к угощению и настоящий недокорм — совсем не одно и то же.

Кухонные остатки я даю лишь как небольшое дополнение: свежими, без плесени, избытка соли, сахара и жира. Угощение не должно вытеснять основной рацион — вместе все добавки занимают не более десятой части меню.
Влажные кухонные остатки лучше давать такой порцией, которую птица разберёт быстро. Особенно летом: оставленная в курятнике еда закисает, загрязняется подстилкой и привлекает мух. Фото: Adobe Stock / lilburd

Кальций у меня теперь стоит отдельно

На одну скорлупу у продуктивной несушки ежедневно уходит немало кальция — суточная потребность составляет порядка 4 г. Но для меня эта цифра важна скорее как объяснение, почему кальцию вообще уделяют столько внимания, а не как инструкция что-либо отвешивать птице по граммам.

Основная часть уже предусмотрена в полноценном корме для несушек. А рядом с кормушкой у меня стоит отдельная ёмкость с крупнофракционным источником кальция — кормовой ракушкой или известняковой крупкой, предназначенной для птицы. Я не вмешиваю её в корм и не пытаюсь угадать дополнительную дозу для каждой курицы.

Есть у крупной фракции и практический смысл. Скорлупа яйца формируется много часов, в том числе тогда, когда курица уже не кормится активно. Более крупные частицы кальция задерживаются в пищеварительном тракте дольше, чем мелкий порошок, поэтому для несушек такой формат удобнее.

А яичная скорлупа?

Использовать её можно, и я использую. Собранную скорлупу я подсушиваю, дроблю на небольшие кусочки и предлагаю птице отдельно. Превращать её в пыль не вижу смысла.

Но домашняя скорлупа у меня остаётся именно дополнительным источником. Сегодня её накопилась миска, завтра нет ничего; размер кусочков разный, количество тоже. Ракушка в этом смысле гораздо предсказуемее: она постоянно стоит в одном месте и не зависит от того, сколько скорлупы накопилось дома.

По скорлупе видно многое, но не всё

Скорлупа яйца полезнее для меня как сигнал, чем как точный анализ рациона. Если тонкие, мягкие или сильно деформированные яйца начинают появляться регулярно, я смотрю не только на кальций. Имеют значение возраст птицы, жара, стресс, болезнь, аппетит и рацион в целом.

Особенно важно именно слово «регулярно». Одно необычное яйцо ещё ни о чём не говорит: такое встречается у молодых кур в начале яйцекладки и у старых к концу продуктивного периода. Меня настораживает не единичная скорлупа, а изменение, которое начинает повторяться.

Источник кальция у несушек стоит отдельно и доступен постоянно: птица сама регулирует потребление в зависимости от потребности. Подмешивать одинаковую дозу всей группе менее удобно и не всегда оправданно.
Кальциевую добавку я держу там, где она остаётся сухой и не смешивается с подстилкой. Сырая и постоянно загрязняющаяся ракушка быстро перестаёт быть удобным источником кальция. Фото: Adobe Stock / Skyliz
Яичную скорлупу можно высушить, измельчить и вернуть птице, но я не считаю её единственным источником кальция. Отдельная ракушка удобнее тем, что постоянно доступна и не зависит от количества домашних яиц.
Скорлупу я дроблю достаточно мелко, чтобы куры спокойно её склёвывали, но не растираю в пыль. Перед хранением она должна хорошо просохнуть. Фото: Adobe Stock / Kimberly Boyles
Тонкая или повреждённая скорлупа — повод присмотреться, а не немедленно увеличивать кальций. Важны повторяемость проблемы, возраст птицы, жара, стресс, линька, общее самочувствие и полноценность рациона.
Одно странное яйцо я просто отмечаю для себя. Проверять кормление начинаю, если проблема повторяется и одновременно появляются другие изменения в состоянии птицы. Фото: Adobe Stock / pawle

Ракушка и грит — это разные вещи

Их очень легко перепутать в самом начале, я и сама путала. Кальциевая добавка — та самая ракушка или известняковая крупка — нужна прежде всего для обеспечения птицы кальцием. Грит — это твёрдые нерастворимые камешки, которые попадают в мышечный желудок и помогают перетирать грубую пищу, потому что зубов у курицы нет.

Нужность отдельного грита зависит и от того, как содержатся куры. На хорошем выгуле птица сама находит мелкие камешки, а при содержании в ограниченном пространстве такой возможности может не быть. Особенно актуален грит, если куры получают цельное зерно, траву и другую грубую пищу. Запомнить разницу проще всего так: грит не заменяет кальций, а кальциевая ракушка не выполняет работу грита.

Читайте также: Как по яйцу курицы понять, чего ей не хватает?

Вода оказалась важнее большинства моих «полезных добавок»

Про корм все готовы говорить часами. Про поилку почти никто. А между тем без нормального доступа к воде яйценоскость может упасть очень быстро, потому что яйцо в основном состоит из воды, и обезвоженная курица просто перестаёт нестись.

Для ориентира: взрослой несушке в умеренную погоду нужно примерно 200–250 мл воды в сутки. Это не норма, которой птицу надо ограничивать, а нижний порядок величины. В жару потребление резко возрастает, иногда в разы. Поэтому вода должна быть постоянно доступной, свежей, чистой и в достаточном количестве на всё стадо.

Настоящий урок я получила летом. Раньше я мыслила категориями «есть вода или нет». Утром налила полную поилку — значит, порядок. Оказалось, важнее не наличие, а скорость, с которой вода заканчивается и нагревается. В жаркий день «утром была полная» совершенно не означает, что в три часа дня она ещё там, а тёплую грязную воду куры пьют неохотно.

Теперь я проверяю поилку в течение дня, а не только утром, и держу запас или вторую ёмкость на случай, если основную перевернут или она успеет опустеть. Если поилка ниппельная, мало увидеть воду в баке — я заодно проверяю, действительно ли она поступает из ниппелей. Эта скучная привычка дала мне больше, чем половина добавок, которые я в первый год искала «для яйценоскости».

Даже хороший рацион не работает без постоянного доступа к свежей воде. Снижение питья быстро отражается на потреблении корма и яйценоскости, поэтому чистоту поилок и наличие воды я проверяю каждый день.
Даже хороший рацион не работает без постоянного доступа к свежей воде. Снижение питья быстро отражается на потреблении корма и яйценоскости, поэтому чистоту поилок и наличие воды я проверяю каждый день. Фото: Adobe Stock / UPictures

Почему осенью и к зиме куры всё равно несутся хуже

Об этом стоит сказать, потому что можно выстроить хороший рацион и осенью всё равно собирать меньше яиц.

Осенью одновременно меняется сразу несколько вещей: становится короче день, падает температура, снижается активность, а у части птиц начинается линька. Яйценоскость при этом закономерно снижается, и это нормальный сезонный процесс, а не признак плохого питания.

Теперь я смотрю не только на количество яиц, но и на то, что происходит с самой птицей. Если куры бодрые, нормально едят, а снижение яйценоскости совпало с коротким днём или заметной линькой, это совсем не та же ситуация, что внезапное падение яйценоскости вместе с вялостью или потерей аппетита.

Отдельно про свет. Для стабильно высокой яйценоскости продуктивным несушкам обычно поддерживают около 14–16 часов света в сутки. Но из этого не следует, что зимой каждый обязан включать лампу и вытягивать из птицы прежнее количество яиц. Это выбор хозяина: либо досвечивать, либо спокойно принять естественное сезонное снижение и дать птице отдохнуть. Здесь нет единственно правильного ответа, есть только ваше решение и его последствия.

Линьку я тоже больше не пытаюсь «лечить» усиленным кормлением. Новое перо требует много белка и других питательных веществ, поэтому во время линьки яйценоскость падает, а иногда временно прекращается совсем. Если курица стоит вся в трубочках нового пера, а гнездо пустое, я не бегу за очередной чудо-добавкой. Рацион в этот период должен оставаться полноценным, но обещать, что «добавим белка — и одновременно пойдут и перья, и яйца», нельзя. У организма птицы свои приоритеты, и перо для неё сейчас важнее.

Осенью снижение яйценоскости часто связано сразу с двумя естественными причинами — сокращением светового дня и сезонной линькой. Дополнительная порция еды не отменяет эти процессы и не возвращает прежний темп мгновенно.
Осенью снижение яйценоскости часто связано сразу с двумя естественными причинами — сокращением светового дня и сезонной линькой. Дополнительная порция еды не отменяет эти процессы и не возвращает прежний темп мгновенно. Фото: Adobe Stock / Marco Marquardt/Wirestock Creators

Моя нынешняя схема кормления

Если свести всё к короткому набору, то выглядит это так. В течение дня — постоянный доступ к полноценному корму для несушек. Отдельно и без ограничений — чистая свежая вода. В отдельной ёмкости — кальциевая добавка для несушек, при необходимости грит. Зелень, овощи, зерно и прочие вкусности — понемногу, все вместе не больше примерно 10% рациона. Осенью и зимой — не пытаться компенсировать короткий день бесконечным увеличением корма и добавок.

Вот, собственно, и всё. Схема настолько простая, что в первый год я бы ей не поверила.

Читайте также: Почему куры перестали нестись: 10 самых частых причин

Чего я больше не делаю

Проще всего показать перемену не списком запрещённых продуктов, а тем, как я теперь принимаю решения возле кормушки.

Я больше не добавляю что-нибудь только потому, что прочитала: «от этого хорошо несутся». Если хочется попробовать новую добавку, сначала спрашиваю себя, какую именно проблему я собираюсь ею решить. Если ответа нет, обычно ничего не меняю. И стараюсь не менять сразу несколько вещей одновременно: иначе через неделю невозможно понять, что действительно сработало, а что просто совпало.

Не делаю выводов и по одному дню. Сегодня четыре яйца, завтра два, послезавтра снова четыре — само по себе это ещё мало о чём говорит. Гораздо полезнее заметить изменение, которое держится какое-то время, и посмотреть шире: сколько птицы едят и пьют, как выглядит скорлупа, не началась ли линька, спокойно ли ведут себя куры, не изменился ли световой день.

Раньше мне казалось, что кормление — самая творческая часть хозяйства. Хотелось прорастить зерно, сварить мешанку, принести кабачок, добавить творог и обязательно найти что-нибудь ещё «для яйца». Через год самой полезной привычкой оказалось вовремя остановиться и не исправлять то, что и так работает.

Зато я стала смотреть не в ведро, а на самих кур. И если сформулировать главный итог первого года одной фразой, то он такой: чтобы куры лучше неслись, я перестала искать, что бы им ещё положить. Гораздо важнее оказалось не разбавлять то питание, в котором уже есть всё необходимое.

10 вредных продуктов для суставов, которые вы едите каждый день

Луиза Вильгельм-Островская -
0

Иногда еда действительно может спровоцировать проблемы с суставами. Самый наглядный пример — подагра: после застолья с мясом и алкоголем приступ способен начаться уже ночью. Но переносить эту логику на любую боль в коленях, пальцах или тазобедренных суставах неправильно.

При артрозе гораздо важнее не отдельный продукт, а то, как человек питается месяцами и годами, сколько весит и какую нагрузку получают суставы. Ревматоидный артрит устроен ещё сложнее: это иммунное заболевание, и никакой отказ от сахара, хлеба или мяса сам по себе его не лечит.

Бургер с картофелем фри и сладким напитком
Один бургер или стакан газировки мало что говорят о рационе. Гораздо показательнее, как часто такие сочетания появляются на столе и чем человек питается в остальные дни. Фото: Adobe Stock / Taras

Поэтому продукты в этом списке оказались рядом по разным причинам. Для первых пяти особенно важна связь с подагрой. Во второй половине речь уже не о продукте, который способен запустить приступ, а о привычках, из которых постепенно складывается не самый удачный рацион.

Почему еда вообще может быть связана с суставами

Есть три основных пути, и лучше разобраться с ними сразу.

Мочевая кислота и подагра

Часть пищевых продуктов содержит много пуринов или влияет на обмен мочевой кислоты. Для человека с подагрой это имеет вполне практическое значение: при определённых условиях питание может стать одним из факторов, после которых развивается приступ.

Именно здесь связь между конкретной едой и внезапной болью прослеживается наиболее отчётливо.

Масса тела и нагрузка на суставы

Колени, тазобедренные суставы и стопы ежедневно несут вес тела. Поэтому при артрозе коленей снижение лишней массы может быть гораздо более осмысленной целью, чем поиск одного продукта, который якобы «портит хрящ».

Женщина держится за больное колено
Если сустав болит давно, последняя съеденная еда далеко не всегда лучший ориентир. Важнее диагноз, характер боли и то, как меняется состояние со временем. Фото: Adobe Stock / Studio Romantic

Вес влияет не только на механическую нагрузку. Жировая ткань активно участвует в обменных процессах организма. Но с практической точки зрения важнее другое: если рацион постоянно даёт больше энергии, чем человек расходует, со временем это может прибавить суставам ещё одну проблему.

Важно не только что вы едите, но и как выглядит весь рацион

Пачка чипсов в пятницу и питание, состоящее из сладких напитков, колбас, снеков, выпечки и фастфуда, — две совершенно разные ситуации.

Поэтому дальше имеет смысл смотреть не только на название продукта, но и на его место в обычной жизни: это редкое исключение, ежедневный перекус или основа нескольких приёмов пищи подряд?

С этой оговоркой можно переходить к списку.

1. Алкоголь

Если выбирать продукт, который человеку с подагрой действительно имеет смысл избегать, алкоголь окажется одним из первых.

Не стоит сводить разговор только к пиву. Алкогольные напитки способны мешать нормальному выведению мочевой кислоты, а застолье нередко складывается сразу из нескольких факторов: много мясной еды, алкоголь, мало воды, иногда ещё и сладкие напитки.

Бокалы с алкогольными напитками за столом
Если приступы подагры повторяются после застолий, полезно замечать всю картину: сколько было алкоголя, какой была еда и достаточно ли человек пил обычной воды. Фото: Adobe Stock / simona

Именно сочетание обстоятельств объясняет, почему один и тот же праздничный стол для здорового человека и для человека с подагрой — совсем не одинаковая история.

Если заболевание уже диагностировано, ограничение алкоголя может быть частью контроля над ним. Но оно не заменяет лечение: при стойко повышенной мочевой кислоте одного изменения меню обычно недостаточно.

2. Сладкая газировка

Кола, лимонады, энергетики с сахаром, сладкий холодный чай и похожие напитки следует избегать сразу по двум причинам.

Первая связана с подагрой. Регулярное употребление напитков с большим количеством фруктозосодержащих добавленных сахаров связывают с более высоким риском гиперурикемии и подагры.

Вторая причина гораздо прозаичнее. Пол-литра сладкого напитка можно выпить за обедом почти незаметно и через некоторое время снова захотеть есть. Напиток легко становится дополнительной порцией энергии, которую человек вообще не воспринимает как отдельную еду.

Сладкий газированный напиток со льдом
Сладкий напиток особенно легко превращается в привычку: его пьют вместе с едой, между приёмами пищи и в дороге, поэтому несколько порций за день могут остаться почти незамеченными. Фото: Adobe Stock / New Africa

Здесь важно не переносить вывод на цельные фрукты. Яблоко и бутылка сладкой газировки не становятся одинаковыми продуктами только потому, что и там и там есть сахара. Во фруктах есть клетчатка, вода и совершенно другая структура пищи.

Если человек ежедневно пьёт сладкие напитки и хочет найти одно простое место, с которого начать менять рацион, это действительно хороший кандидат.

3. Печень, почки и другие субпродукты

Печень не превращается в «яд для суставов», если её ест здоровый человек. Но при подагре отношение к субпродуктам меняется.

Печень, почки и некоторые другие внутренние органы относятся к продуктам с высокой пуриновой нагрузкой. В организме пурины участвуют в цепочке, которая в конечном счёте приводит к образованию мочевой кислоты.

Сырые печень и почки на разделочной доске
При подагре полезнее сначала пересмотреть действительно значимые источники пуринов, чем одинаково бояться любого продукта, в составе которого они вообще встречаются. Фото: Adobe Stock / Oleksandr

Поэтому человеку с подагрой нет особого смысла высчитывать содержание пуринов в двадцати видах зелени, если при этом на столе регулярно появляются большие порции субпродуктов.

Это как раз тот пункт списка, где категория продукта имеет самостоятельное значение. Без подагры универсальный запрет на печень не нужен, а при подтверждённом заболевании её количество и частоту употребления стоит обсудить отдельно.

4. Красное мясо

Фраза «красное мясо вызывает артрит» звучит эффектно, но плохо описывает реальность.

При подагре гораздо полезнее посмотреть не на сам факт присутствия мяса в меню, а на его количество за день и неделю. Обычная порция несколько раз в неделю и большие мясные блюда практически при каждом приёме пищи — две разные модели питания.

Нарезка приготовленного красного мяса
С красным мясом легко сосредоточиться на одном ужине и не заметить общую частоту. Гораздо полезнее посмотреть, сколько мясных приёмов пищи набирается за целую неделю. Фото: Adobe Stock / antoniotruzzi

Высокое потребление красного мяса связывают с более высоким риском подагры и гиперурикемии. Но отсюда не следует, что человеку нужно объявлять одинаково опасной любую пищу, в которой встречаются пурины.

Здесь часто возникает перекошенность в приоритетах: человек начинает бояться чечевицы, фасоли и шпината, но не замечает, что большие порции мяса ест ежедневно. Разные пищевые источники пуринов связаны с риском подагры неодинаково.

5. Некоторые морепродукты

Этот пункт особенно легко понять неправильно.

При подагре имеет смысл ограничивать некоторые продукты с высокой пуриновой нагрузкой, в том числе отдельные виды морепродуктов: например, сардины, анчоусы, мидии и некоторые другие моллюски.

Мидии с лимоном на тарелке
Фраза «морепродукты при подагре» слишком широкая. Ограничения касаются прежде всего конкретных продуктов с высокой пуриновой нагрузкой, а не всего рыбного отдела магазина. Фото: Adobe Stock / koss13

Рыба при этом остаётся полноценной частью здорового рациона, а жирные виды служат источником омега-3 жирных кислот. Поэтому здесь особенно важно не превращать точечное ограничение в запрет целой категории.

На этом заканчивается часть списка, где отдельные продукты имеют особое значение именно из-за обмена мочевой кислоты. Дальше причина их появления в статье другая.

6. Колбаса, сосиски и бекон

Колбасы, сосиски, бекон и похожие продукты удобны именно поэтому и способны незаметно занять слишком много места в рационе. Их не нужно готовить как полноценное мясное блюдо: положил колбасу на хлеб утром, добавил ветчину в обед, вечером сварил сосиски.

В итоге переработанное мясо появляется не как редкий продукт, а несколько раз за день. Вместе с ним регулярно приходят соль, насыщенные жиры и дополнительная энергия, а другие источники белка встречаются всё реже.

Ассорти колбас, ветчины и бекона
Самый показательный вопрос про колбасу — не «можно ли один бутерброд», а сколько раз переработанное мясо появляется в обычном меню за день и неделю. Фото: Adobe Stock / Olha Afanasieva

Поэтому проблема здесь не в мифической способности одной сосиски вызвать боль в колене. Гораздо полезнее заметить момент, когда переработанное мясо стало почти автоматическим выбором на завтрак, перекус и ужин.

Запрещать его навсегда необязательно. Но если это основной источник белка изо дня в день, рацион действительно есть смысл пересобрать.

7. Фастфуд

Бургер, большая порция картофеля фри и сладкая газировка хорошо показывают другую проблему: иногда имеет значение не один продукт, а готовая комбинация.

В одном заказе сходятся довольно большая порция еды, жареный гарнир, соусы, соль и сладкий напиток. Причём такой набор продаётся и воспринимается именно как один обычный приём пищи, поэтому его общую величину легко недооценить.

Бургер с картофелем фри
В фастфуде полезно смотреть на заказ целиком. Бургер, большая картошка, соус и сладкий напиток по отдельности выглядят привычно, но вместе складываются в совсем другой объём еды. Фото: Adobe Stock / Adriana

Редкий обед в кафе сам по себе мало что меняет. Другая ситуация — когда такой готовый комплект несколько раз в неделю заменяет обычные домашние приёмы пищи.

Именно частота здесь важнее попыток решить, какой компонент «самый вредный для сустава»: булка, картофель, котлета или соус.

8. Чипсы, сухарики и лапша быстрого приготовления

У снеков совсем другой слабый момент: их часто вообще не учитывают как еду.

Пачка чипсов исчезает за фильмом, сухарики — во время работы, лапша быстрого приготовления становится «чем-нибудь перекусить». Основные завтрак, обед и ужин при этом остаются на месте, поэтому съеденное между ними легко выпадает из памяти.

Чипсы, сухарики и другие солёные снеки
Снеки особенно легко недооценить, когда их едят прямо из упаковки. Человек помнит обед и ужин, но пачку чипсов между ними может вообще не посчитать отдельным приёмом пищи. Фото: Adobe Stock / laplateresca

Такие продукты обычно отличаются высокой энергетической плотностью, содержат много соли и мало клетчатки. Но практически важнее даже не отдельные характеристики, а привычка постоянно что-нибудь доедать между обычными приёмами пищи.

Есть наблюдательные данные, связывающие большое количество ультрапереработанной пищи с менее благоприятными показателями при остеоартрите колена и с риском ревматоидного артрита. Здесь важно не перепутать связь с доказанной причиной: пачка чипсов не «вызывает ревматоидный артрит», и трактовать такие данные именно так нельзя.

9. Торты, печенье, пончики и сладкая выпечка

У сладкой выпечки другая особенность. Она очень легко становится частью ежедневного ритуала и перестаёт восприниматься как десерт.

Печенье к утреннему кофе, булочка после обеда, что-нибудь сладкое вечером — каждое событие по отдельности кажется мелочью. Но в конце дня оказывается, что сладкая выпечка появилась трижды.

Кусок торта с кремом и клубникой
Для сладкого полезнее считать не только порции, но и повторы. Маленькое печенье несколько раз за день может быть более устойчивой привычкой, чем большой кусок торта раз в неделю. Фото: Adobe Stock / asife

Обычно в такой еде одновременно много сахара, рафинированной муки и жира. Поэтому вопрос не в праздничном торте и не в поиске одного «воспаляющего» ингредиента, а в том, насколько незаметно сладкое встроилось в каждый день.

Обещать, что отказ от сахара сам по себе уберёт суставную боль, было бы неправильно. Но ежедневную цепочку сладких перекусов вполне имеет смысл заметить и оценить отдельно.

10. Белый хлеб, сладкие хлопья и другие рафинированные продукты

Белый хлеб сам по себе не является ядом для суставов. Здесь проблема вообще не в одном ломтике хлеба, а в однообразии, которое легко складывается вокруг рафинированных продуктов.

Утром сладкие хлопья, днём белая булка, вечером очищенный гарнир, между ними печенье. Если так выглядит большая часть меню, в нём постепенно остаётся всё меньше овощей, бобовых, цельных злаков, орехов и другой обычной еды.

Белый хлеб, сладкие хлопья и печенье
С белым хлебом полезно задавать не вопрос «запретить или оставить», а другой: что ещё лежит на тарелке и насколько разнообразно человек ест в течение дня. Фото: Adobe Stock / nesavinov

Поэтому запрет «никогда не ешьте белый хлеб» мало чему учит. Куда информативнее посмотреть, не превратились ли продукты из очищенной муки и круп в автоматическую основу почти каждого приёма пищи.

Читайте также: 5 самых полезных семечек по мнению нутрициолога

Что есть вместо этого

После длинного списка ограничений легко перейти к другому перекосу и начать искать десять чудодейственных продуктов «для восстановления суставов». Такой список тоже вряд ли нужен.

Гораздо полезнее, чтобы большую часть обычного рациона занимала менее переработанная еда:

  • овощи;
  • цельные фрукты;
  • бобовые;
  • цельные злаки;
  • рыба;
  • орехи;
  • растительные масла;
  • полноценные источники белка.

Если есть лишний вес и артроз коленей, необязательно перестраивать всё питание за один день. Часто сначала достаточно найти один постоянный источник лишней энергии — например, ежедневную газировку, вечерние снеки или несколько необязательных перекусов — и начать именно с него.

При подагре рацион решает другую задачу: помогает уменьшить влияние пищевых факторов, способных повышать риск приступов. Но он работает вместе с контролем мочевой кислоты и назначенным лечением, а не вместо них.

А если я точно замечаю: съел продукт, потом заболели суставы?

Такое наблюдение не стоит автоматически списывать на совпадение. Но и исключать половину холодильника после одного эпизода тоже рано.

Лучше несколько недель вести простой дневник и записывать не только еду. Полезно отмечать:

  • что и примерно сколько вы ели;
  • когда появилась боль;
  • какой сустав беспокоил;
  • была ли необычная физическая нагрузка;
  • употребляли ли алкоголь;
  • как спали;
  • какие лекарства принимали.

Это важно потому, что сустав может заболеть после ужина, но причиной окажется вовсе не ужин. Например, человек в тот же день долго ходил, работал в саду или пропустил лекарство.

Если один продукт несколько раз совпадает с одинаковой реакцией, такое наблюдение уже стоит обсудить с врачом или диетологом, особенно при подтверждённой подагре, артрите или другом заболевании суставов.

Почему осенью желтеют туи: определяем причину и спасаем растение

Ирина Лаврова -
0

Всё лето туя стояла ровной и зелёной, а в сентябре вы раздвигаете ветви и видите внутри жёлтую, рыжую, местами почти коричневую хвою. Рука тянется к опрыскивателю, в голове уже слово «заболела». Именно в этот момент проще всего сделать лишнее.

Туя вечнозелёная, но это не значит, что каждая её хвоинка должна жить вечно. Старая хвоя стареет и отмирает, и осенью это заметнее всего. Вопрос не в том, желтеет ли туя, — понемногу она желтеет всегда. Вопрос в том, где именно сменился цвет и как выглядит остальная крона. Жёлтая хвоя глубоко внутри плотной зелёной кроны и жёлтые кончики свежих побегов — это два разных сигнала, и лечить их одинаково нельзя.

Поэтому дальше речь пойдёт не столько о причинах пожелтения, сколько о том, как за несколько минут прочитать его характер у своей туи и понять, нужно ли вообще что-то делать.

Осенью тую оценивают не по самому факту пожелтения, а по его расположению и скорости. Рыжая хвоя у ствола часто означает обновление, тогда как желтеющие наружные кончики требуют внимательной проверки.
Осенью тую оценивают не по самому факту пожелтения, а по его расположению и скорости. Рыжая хвоя у ствола часто означает обновление, тогда как желтеющие наружные кончики требуют внимательной проверки. Фото: Adobe Stock / qwartm

Читаем рисунок, а не цвет

Слово «желтеет» почти ничего не говорит о состоянии дерева. Одним и тем же словом описывают и обычную осеннюю смену хвои, и последствия засухи, и работу клеща, и начинающуюся гниль корней. Разводит эти ситуации не цвет, а рисунок: где сменился цвет, равномерно или пятнами, на старой хвое или на молодых кончиках, на одной ветке или по всему растению.

Прежде чем что-то лить, резать или обрабатывать, посмотрите на четыре типичные картины. Дальше почти вся статья — их подробный разбор.

Жёлтая только в глубине, снаружи зелено. Наружные концы плотные, зелёные и живые, а рыжеет и подсыхает хвоя ближе к стволу, откуда потом осыпается. Чаще всего это обычная сезонная смена хвои.

Крона равномерно побронзовела после холодов. Цвет поменялся более-менее ровно по всему растению, отдельные ветви при этом не сохнут. У части туй это нормальная зимняя окраска, которая весной возвращается к зелёной.

Желтеют кончики или отдельные участки веток. Вот здесь уже стоит присмотреться: так проявляются пересушка, проблемы с корнями, вредители или болезнь.

Бледнеет или желтеет почти всё растение. Особенно если туя при этом плохо росла, часть веток слабеет, а земля постоянно мокрая или растение недавно посажено. Тогда начинать нужно с корней и условий, а не с кроны.

Первые две картины обычно про норму, вторые две просят разобраться. Начнём с нормы — чтобы не спасать тую от того, что спасения не требует.

Внутренней хвое достаётся меньше света, поэтому она стареет и отмирает раньше наружной. Если сухость спрятана у ствола, а зелёные окончания остаются живыми и упругими, лечение обычно не требуется.
Внутренней хвое достаётся меньше света, поэтому она стареет и отмирает раньше наружной. Если сухость спрятана у ствола, а зелёные окончания остаются живыми и упругими, лечение обычно не требуется. Фото: Adobe Stock / srckomkrit
Одинаковый жёлто-коричневый оттенок сопровождает совершенно разные процессы. Для диагноза важнее понять, затронута ли старая хвоя у ствола, молодые кончики, отдельная ветка или вся крона сразу.
Одинаковый жёлто-коричневый оттенок сопровождает совершенно разные процессы. Для диагноза важнее понять, затронута ли старая хвоя у ствола, молодые кончики, отдельная ветка или вся крона сразу. Фото: Adobe Stock / Lukasz Jasionowski
Быстрое побурение недавно высаженных туй требует проверки без ожидания весны. Особое внимание уделяют влажности внутри кома, глубине посадки и контакту корней с грунтом: именно здесь часто скрывается причина.
Быстрое побурение недавно высаженных туй требует проверки без ожидания весны. Особое внимание уделяют влажности внутри кома, глубине посадки и контакту корней с грунтом: именно здесь часто скрывается причина. Фото: Adobe Stock / bildlove

Рыжая хвоя внутри кроны — чаще всего возраст, а не болезнь

Туя не носит одну и ту же хвою всю жизнь. Внутренние затенённые участки получают мало света, постепенно стареют, желтеют, буреют и отмирают. Снаружи крона всё лето это прячет, а осенью, когда обновление идёт активнее, кажется, будто пожелтела половина растения. На самом деле вы просто впервые заглянули внутрь.

Отличить такое старение несложно. Раздвиньте ветви: если желтизна сидит в основном у ствола, концы побегов зелёные, а сами ветки живые и гибкие, спасать, скорее всего, нечего. Когда туя зелёная снаружи и рыжая только глубоко внутри, я сначала думаю не о болезни, а о возрасте хвои.

Помощь тут сводится к малому. В сухую погоду аккуратно вычистите из глубины уже полностью сухую осыпающуюся хвою и мелкие засохшие веточки, особенно у старых загущённых туй. Выдирать всё подряд и тем более стричь зелёные ветви не нужно, автоматически хвататься за фунгицид — тоже. Гриб не лечит старение, а старую хвою никакое опрыскивание молодой не сделает. Дальше достаточно проверить влажность почвы, наружные побеги и отсутствие вредителей. Если всё в порядке, на этом можно остановиться.

Полностью сухую осыпающуюся хвою можно аккуратно выбрать из середины кроны в безветренный сухой день. Живые зелёные веточки при этом не выдёргивают и не укорачивают ради воображаемого омоложения.
Полностью сухую осыпающуюся хвою можно аккуратно выбрать из середины кроны в безветренный сухой день. Живые зелёные веточки при этом не выдёргивают и не укорачивают ради воображаемого омоложения. Фото: Adobe Stock / Vladyslava

Бронзовый оттенок после первых холодов

Ближе к холодам некоторые туи меняют цвет целиком: из ярко-зелёных становятся бронзовыми, буровато-зелёными, иногда чуть коричневатыми. Особенно заметно это после первых по-настоящему холодных ночей. Для таких сортов это сезонная реакция на холод, а не гибель хвои; весной зелёный цвет возвращается.

Отличить сезонное бронзовение от настоящего усыхания помогает характер изменения. При норме цвет меняется довольно равномерно, ветви остаются живыми, хвоя не превращается в сухую ломкую массу, и нет отдельных резко погибающих побегов. При повреждении, наоборот, конкретный кончик сохнет, делается ломким, а поражение идёт пятном или тянется по отдельному побегу.

Важная оговорка: сорта бронзовеют по-разному. Одна туя зимой почти не меняет цвет, другая заметно темнеет каждый год. Поэтому самый надёжный ориентир не чужие фото в интернете, а то, как выглядело это же растение прошлой осенью и зимой.

Первые заморозки могут заметно изменить оттенок туи за несколько ночей. Если окраска распределена равномерно и нет отдельных погибающих побегов, опрыскивания и срочные подкормки растению не нужны.
Первые заморозки могут заметно изменить оттенок туи за несколько ночей. Если окраска распределена равномерно и нет отдельных погибающих побегов, опрыскивания и срочные подкормки растению не нужны. Фото: Adobe Stock / Alex Stemmer

Жёлтые кончики после сухого лета: причина в июле, а видно в сентябре

Осенний вид туи нередко закладывается задолго до осени. Если лето было жарким и сухим, несколько недель без хороших дождей, растение может держаться внешне, а последствия проявить только к концу августа и в сентябре. Поэтому, увидев жёлтые кончики, полезно вспоминать не сентябрь, а прошедшее лето.

Быстрее всего пересыхают молодые посадки, растения первого-второго года после пересадки, туи у стен и заборов, где земля прогревается сильнее, и растения на лёгкой песчаной почве. У молодой туи есть отдельная уязвимость: крона уже приличная и испаряет много воды, а корни после посадки ещё не освоили большой объём земли. Верх работает как заметное деревце, а питает его сравнительно небольшой корневой ком, и в засуху этого не хватает.

Проверять влагу по поверхности бесполезно. После небольшого дождя верхние пара сантиметров бывают влажными, а корневой ком под ними практически сухим. Копните или прощупайте землю глубже, в зоне корней. Если там сухо, туе нужен нормальный глубокий полив, а не ежедневное смачивание поверхности из лейки.

Осенью важно, чтобы перед зимой туя не ушла с пересохшим корневым комом. Поливать лучше реже, но так, чтобы вода дошла до основной зоны корней. Универсальных «30 литров под каждую» здесь не существует: двухлетнему саженцу и трёхметровому растению нужно совершенно разное количество воды. Ориентируйтесь на размер, тип почвы, погоду и то, сколько уже дали естественные осадки.

Если земля постоянно мокрая, проблема ровно обратная

Этот случай логично идёт сразу за пересушкой, потому что пожелтевшую тую по привычке начинают поливать ещё сильнее. Между тем корням нужна не только вода, но и воздух. В низине, на тяжёлой глине, у водостока или там, где после дождя подолгу стоит вода, корням его не хватает, а при длительном переувлажнении добавляются и корневые гнили.

Узнать переувлажнение по одному признаку сложно, настораживает сочетание. Туя постепенно тускнеет, причём не только внутри; отдельные ветви слабеют; прирост маленький; земля неделями остаётся сырой; растение выглядит вялым, хотя воды вокруг с избытком. Последнее особенно показательно: вялая туя на мокрой земле — это почти наверняка не про нехватку полива.

После затяжных дождей пожелтевшую тую опасно автоматически поливать ещё сильнее. В переувлажнённой земле корням не хватает воздуха, поэтому растение может выглядеть вялым даже при очевидном избытке воды.
После затяжных дождей пожелтевшую тую опасно автоматически поливать ещё сильнее. В переувлажнённой земле корням не хватает воздуха, поэтому растение может выглядеть вялым даже при очевидном избытке воды. Фото: Adobe Stock / Andrii_Abriutin

Первое действие здесь — перестать доливать воду. Дальше стоит понять, куда она уходит после дождя, нет ли постоянного застоя, не заглублено ли растение при посадке. Если туя посажена недавно и место откровенно заболочено, никакие «антистрессы по хвое» не помогут: исправлять нужно сами условия, вплоть до пересадки повыше и посуше.

Недавно посаженная туя желтеет сильнее взрослой

Тую первого сезона после посадки, весенней, летней или прошлогодней осенней, оценивают строже. После пересадки часть корней неизбежно работает хуже, чем у давно укоренившегося растения, и если сюда наложились жаркое лето, недобор полива или неудачный по влажности ком, осенний сброс старой хвои выглядит заметно сильнее обычного.

Разграничить наблюдение и тревогу помогает та же логика рисунка. Пока желтеет в основном старая хвоя внутри, наружные концы зелёные, растение не увядает, а почва в норме, достаточно поддерживать нормальную влажность и спокойно готовить тую к зиме, не выдумывая каждый день новый способ спасения. Насторожиться стоит, если желтеет весь саженец, одна сторона резко усыхает, ветви теряют упругость, земля то стоит мокрой, то пересыхает насквозь, а корневой ком будто живёт отдельно от окружающей почвы. Тогда проверяют уже качество самой посадки.

Пожелтение пятнами и мелкая крапинка: ищем вредителя

Совсем другая картина, когда хвоя желтеет не ровно, а неопрятно: пятнами, тускло, серовато-жёлто, будто присыпана мелкими светлыми точками, местами бронзовеет отдельными участками. Так часто выглядит работа сосущих вредителей, и один из вероятных виновников после жаркого сухого лета — паутинный клещ.

Проверить его проще, чем кажется. Подставьте под подозрительную веточку белый лист бумаги и несколько раз резко её встряхните. Если по бумаге поползли очень мелкие точки, это повод присмотреться внимательнее. Заодно осмотрите внутреннюю часть кроны, основания побегов и промежутки между чешуйками. При сильном заражении появляется тонкая паутинка, но её отсутствие ещё не гарантия: клещ вполне может быть и без заметной паутины.

Клещами дело не ограничивается. На туях встречаются тли, щитовки и ложнощитовки, поэтому смотреть стоит не только на цвет хвои. Насторожить должны липкость побегов, тёмный сажистый налёт, мелкие неподвижные «бляшки» на ветках и массовое пожелтение именно молодых участков. Разбирать здесь каждого вредителя по отдельности смысла нет. Важен принцип: если желтизна выглядит пятнистой и необычной, сначала находим само насекомое или клеща и только потом решаем, чем обрабатывать. Препарат подбирают под конкретного вредителя, а не «что нашлось в сарае».

Тонкая паутинка усиливает подозрение на клеща, но не служит самостоятельным диагнозом: её могут оставить обычные пауки. Важно одновременно искать мелкую крапинку, потерю окраски и движущиеся точки.
Тонкая паутинка усиливает подозрение на клеща, но не служит самостоятельным диагнозом: её могут оставить обычные пауки. Важно одновременно искать мелкую крапинку, потерю окраски и движущиеся точки. Фото: Adobe Stock / yavdat
Щитовок и ложнощитовок выдают не только пожелтевшие участки, но и неподвижные выпуклые бляшки, липкие выделения и сажистый налёт. Обработку выбирают лишь после обнаружения конкретного вредителя.
Щитовок и ложнощитовок выдают не только пожелтевшие участки, но и неподвижные выпуклые бляшки, липкие выделения и сажистый налёт. Обработку выбирают лишь после обнаружения конкретного вредителя. Фото: Adobe Stock / Tomasz
Один сухой кончик ещё не определяет диагноз: похожий след оставляют пересушка, надлом и вредители. За болезнью начинают следить, если зона отмирания увеличивается, появляются пятна, налёт или чёрные точки.
Один сухой кончик ещё не определяет диагноз: похожий след оставляют пересушка, надлом и вредители. За болезнью начинают следить, если зона отмирания увеличивается, появляются пятна, налёт или чёрные точки. Фото: Adobe Stock

Отдельный побег сохнет с конца — вот тогда думаем о болезни

Настоящую болезнь выдаёт не рыжая хвоя в глубине, а другой рисунок: побег желтеет от кончика, потом буреет, небольшой участок отмирает, иногда появляются чёрные точки или пятна, и поражение постепенно перебирается на соседние веточки. На обычную осеннюю смену хвои это не похоже.

У ослабленных туй грибные заболевания побегов и хвои действительно случаются, чаще после переувлажнения, механических повреждений, слишком густой посадки и прочих стрессов. Погибшие поражённые участки вырезают до здоровой ткани чистым секатором, после подозрительной ветки инструмент дезинфицируют, а срезанное не бросают тут же внутри кроны.

Когда бурые участки появляются сразу в нескольких местах и продолжают расширяться, обычным обновлением хвои это уже не объяснить. Тогда проверяют корни, влажность, повреждения и признаки инфекции.
Когда бурые участки появляются сразу в нескольких местах и продолжают расширяться, обычным обновлением хвои это уже не объяснить. Тогда проверяют корни, влажность, повреждения и признаки инфекции. Фото: Adobe Stock / focus finder

Но диагноз по одному жёлтому кончику не ставят. Правило «увидел жёлтую ветку — облей все туи медным купоросом» приносит больше вреда, чем пользы. Сначала стоит отделить механическое повреждение, пересушку и работу вредителя от собственно болезни. Если поражение быстро растёт, нужен более точный диагноз, а обрабатывать имеет смысл только препаратом, зарегистрированным против конкретной проблемы, строго по инструкции.

«Наверное, магния не хватает»: не начинайте с мешка удобрений

Стоит хвое пожелтеть, как со всех сторон советуют железо, магний, калий, комплекс для хвойных, «антихлороз». Но сам по себе жёлтый цвет не говорит ни какого элемента не хватает, ни того, что дело вообще в питании. Особенно когда осенью пожелтела старая хвоя внутри кроны: такую тую можно кормить хоть каждую неделю, молодой эта хвоя от подкормки не станет.

Питание стоит проверять в других случаях: если растение всё лето было ненормально бледным, молодые приросты выходят неправильного цвета, рост заметно ослаблен, а проблема повторяется из года в год. Но и здесь пакет удобрения не всегда лечит причину. Плохо усваиваться питание может из-за неподходящей реакции почвы, переувлажнения или повреждённых корней, и тогда чинить надо их, а не досыпать подкормку.

Осенью отдельно не нужен азот «для позеленения». Заставлять тую перед зимой гнать молодой нежный прирост — плохая идея: он не успеет вызреть. Если осеннее питание для хвойных и используют, то как часть продуманного ухода, а не как реакцию на любой жёлтый цвет. Порядок простой: сначала диагноз, потом удобрение.

Осеннюю желтизну легко спутать с весенним ожогом

Ещё одна ловушка связана со временем. Весной туи и правда часто буреют, подсыхают и страдают с солнечной стороны, но эта зимне-весенняя история становится заметной в конце зимы и весной, а не объясняет каждый жёлтый участок в сентябре. Осенью привычное «наверное, обгорела» уводит диагностику не туда. Сентябрьское пожелтение сначала проверяют по осенним причинам, а к солнечным повреждениям возвращаются в свой сезон.

Первый осмотр лучше проводить руками: раздвинуть плотные ветви, проверить гибкость побегов и найти границу между зелёной и сухой частью. Такая проверка сообщает больше, чем общий вид туи издалека.
Первый осмотр лучше проводить руками: раздвинуть плотные ветви, проверить гибкость побегов и найти границу между зелёной и сухой частью. Такая проверка сообщает больше, чем общий вид туи издалека. Фото: Adobe Stock / Natali
Если причина неясна, полезно отметить границу повреждения или сфотографировать ветку с одного ракурса. Сравнение через неделю покажет динамику: стабильный старый участок и растущее отмирание требуют разных решений.
Если причина неясна, полезно отметить границу повреждения или сфотографировать ветку с одного ракурса. Сравнение через неделю покажет динамику: стабильный старый участок и растущее отмирание требуют разных решений. Фото: Adobe Stock / qwartm
Поверхность после небольшого дождя может казаться влажной, хотя корневой ком остаётся сухим. Проверять состояние почвы нужно глубже, в рабочей зоне корней; прибор полезен лишь как дополнение к ручной проверке.
Поверхность после небольшого дождя может казаться влажной, хотя корневой ком остаётся сухим. Проверять состояние почвы нужно глубже, в рабочей зоне корней; прибор полезен лишь как дополнение к ручной проверке. Фото: Adobe Stock / NetPix

Пятиминутная проверка прямо у растения

Всё вышесказанное складывается в короткий осмотр на несколько минут.

Начните с того, что руками раздвиньте крону. Жёлто только внутри, а снаружи зелено — почти наверняка естественная смена хвои. Затем посмотрите на свежие наружные кончики: если желтеют они, причину придётся искать. Проверьте землю, и не по поверхности, а глубже, у корней: сухая, умеренно влажная или неделями мокрая. Вспомните лето — жара, засуха, недавняя посадка могли аукнуться только сейчас. Встряхните подозрительную ветку над белым листом, чтобы отсечь клеща. Рассмотрите поражённые веточки: чёрные точки, налёт, пятна и отмирающий кончик уводят в сторону болезни. И, наконец, сравните тую с соседними: если одинаковые растения дружно побронзовели после холодов, на очаговую инфекцию это не похоже совсем.

Что вижу На что похоже Первый шаг
Рыжая хвоя только внутри, наружные концы зелёные Естественная смена старой хвои Аккуратно прочистить крону и наблюдать
Ровный бронзовый оттенок после похолодания Сезонная зимняя окраска Не лечить, сравнить с прошлым годом
Желтеют наружные кончики после сухого лета Вероятная нехватка влаги Проверить землю глубже, у корней
Вся туя тусклая, а земля постоянно мокрая Переувлажнение и проблемы корней Прекратить полив, разобраться с застоем
Молодая туя сильно сбрасывает внутреннюю хвою Последствия пересадки и летнего стресса Проверить полив и наружные побеги
Желтизна мелкими точками, бронзовые пятна Возможные вредители Осмотреть, встряхнуть над белой бумагой
Сохнет отдельный кончик, есть пятна и чёрные точки Возможная болезнь Вырезать погибшее, уточнить причину
Растение давно ненормально бледное Корни, почва или питание Проверить условия, не кормить вслепую

Что делать со здоровой туей, которая просто меняет хвою

Если осмотр показал норму, забот немного. Вычистите из плотной середины уже сухую старую хвою, в сухую осень как следует пролейте корневую зону и обновите мульчу: она помогает почве медленнее пересыхать и промерзать и сглаживает температурные скачки. Только не нагребайте мульчу конусом вплотную к стволу, оставьте у основания небольшой свободный промежуток. Перед зимой заодно осмотрите растение на сухие ветви, повреждения и вредителей. Больше здоровой туе ничего лечебного не нужно.

От лечебной самодеятельности как раз и стоит удержаться. Не доливать воду, не проверив, не мокро ли уже; не сыпать удобрение «для цвета», не поняв причину; не опрыскивать всё подряд фунгицидом, раз гриб не лечит старение; не хвататься за инсектицид, пока не найден вредитель; и не вырезать половину зелёной кроны, если всего-то нужно убрать сухое из глубины.

Читайте также: 15 неудобных фактов о хвойных, которые вы узнаете слишком поздно

Когда тую действительно пора спасать

Тревожные случаи отличает не столько сам жёлтый цвет, сколько динамика. Немного рыжей хвои внутри сегодня, а через месяц зелёные концы по-прежнему целы — это одна история. Каждую неделю гибнет новая ветка — совсем другая.

Если одна туя погибает среди одинаковых зелёных растений, это уже не похоже на дружное сезонное бронзовение. Проверять нужно локальные причины: корневой ком, застой воды, повреждение ствола, вредителей и болезнь.
Если одна туя погибает среди одинаковых зелёных растений, это уже не похоже на дружное сезонное бронзовение. Проверять нужно локальные причины: корневой ком, застой воды, повреждение ствола, вредителей и болезнь. Фото: Adobe Stock / bildlove

Вмешиваться стоит, когда желтизна быстро идёт наружу, массово отмирают концы молодых побегов, засыхает целая сторона растения, туя увядает или бледнеет вся сразу, земля стоит заболоченной, появляются чёрные точки, пятна и налёт, находятся вредители, ветви гибнут одна за другой или состояние недавно посаженной туи ухудшается на глазах. В таких случаях последовательность простая: сначала вода, потом корни, недавняя посадка, вредители и только потом болезни. И лишь пройдя эту цепочку, что-то льют, режут или обрабатывают.

Осенью тую бесполезно оценивать издалека. Самый честный приём — подойти и раздвинуть ветви руками. Если рыжая хвоя спрятана в глубине, а снаружи растение остаётся плотным и зелёным, чаще всего перед вами обычное обновление, а не беда. Тревожиться есть смысл, когда меняется вся картина: желтеют молодые концы, гибнут отдельные ветви, растение бледнеет целиком или разом появляются пятна, паутинка и мокрая земля. Вот тогда и решают, нужна ли туе вода, лечение или ничего.

Потому что осенью туя вполне может пожелтеть просто оттого, что она живая и меняет хвою. Спасать её нужно не от жёлтого цвета, а от причины, если эта причина действительно есть.

Как не дать слизням пережить зиму и что надо сделать прямо сейчас?

Екатерина Полянская -
0

Последняя капуста убрана, кабачки почти закончились, салат больше никто не объедает. Кажется, со слизнями можно наконец распрощаться до весны. Но достаточно после дождя перевернуть доску возле грядки, чтобы обнаружить под ней вполне бодрую компанию.

Осенняя прохлада не завершает сезон слизней: после дождей они продолжают выходить на поверхность и искать укрытия. Пока почва не промёрзла, ревизия участка помогает сократить весенний запас вредителя. Фото: Adobe Stock
Осенняя прохлада не завершает сезон слизней: после дождей они продолжают выходить на поверхность и искать укрытия. Пока почва не промёрзла, ревизия участка помогает сократить весенний запас вредителя.

Осенью они не исчезают вместе с урожаем. Прохладные влажные ночи им подходят куда лучше летней жары, а у многих распространённых видов в это время продолжается яйцекладка. При этом жизненные циклы различаются: зиму в защищённых местах могут переживать яйца, молодые особи, а у некоторых видов и взрослые.

Для садовода важнее другое. Весной приходится одновременно искать вредителя и спасать только что появившиеся листья, а в сентябре посадки уже освобождаются и хорошо просматриваются. Можно спокойно разобраться, откуда слизни приходят, где проводят день и какие места мы сами оставляем им для зимовки.

Именно поэтому после уборки урожая я бы не закрывала эту тему до следующего сезона. Один внимательный обход участка иногда полезнее бесконечной летней обороны каждого салатного листа.

Что происходит со слизнями осенью

Схема «осенью слизни отложили яйца, погибли, а зимуют только кладки» слишком проста. Видов много, и жизненные циклы у них различаются. Где-то основным зимующим резервом действительно становятся яйца, где-то сохраняется молодь, а достаточно защищённое место способно помочь пережить неблагоприятный период и более крупным особям.

Поэтому в это время на одном участке можно одновременно встретить активных вредителей, кладки и подходящие для зимовки места.

Искать такие места особенно полезно. Летом мы обычно видим результат: дырки на листьях, повреждённые ягоды, слизистые следы. Теперь появляется возможность посмотреть на причину гораздо спокойнее, потому что растения уже не приходится спасать в авральном режиме.

Сентябрь при этом не магическая дата в календаре. На юге такой период может сдвигаться позже, в более холодных районах наступать раньше. Ориентир простой: почва ещё не промёрзла, вредители продолжают выходить во влажную погоду, а основные посадки уже можно осматривать и приводить в порядок.

Почему сейчас удобнее, чем весной

Весенняя проблема начинается почти одновременно с ростом растений. Появляются салат, капуста, молодые побеги хост и дельфиниумов, высаживается рассада. Именно нежная молодая ткань особенно уязвима: несколько слизней возле маленького растения способны причинить гораздо больше вреда, чем те же несколько особей возле взрослого куста.

Получается неравная гонка. Растение только тронулось в рост, а вредитель уже находится рядом.

Осенью всё спокойнее. Пустая или частично освободившаяся грядка хорошо просматривается, старые листья можно убрать, горшки поднять, доски перевернуть, а подозрительный участок мульчи раздвинуть. Даже верхний слой земли на проблемном месте можно аккуратно разрыхлить, не опасаясь повредить всходы.

Это не способ однажды избавиться от вредителей навсегда. Такая задача вообще мало реалистична для живого сада. Но уменьшить их численность и количество удобных убежищ рядом с будущими посадками вполне возможно.

Начните не с гранул, а с фонарика

Прежде чем расставлять ловушки и применять какие-либо средства, полезно понять, где сосредоточена проблема.

Лучшее время для такого осмотра — сырой вечер после дождя, пасмурного дня или при обильной росе. С фонариком пройдите не весь участок по линейке, а те места, где летом чаще всего встречались повреждения.

В первую очередь я бы посмотрела:

  • по краям овощных грядок;
  • возле капусты и земляники;
  • рядом с хостами и другими густыми посадками;
  • вдоль теплицы;
  • около компоста;
  • возле бортиков высоких грядок;
  • там, где долго сохраняется влажность;
  • вокруг мест, где летом вредителей было особенно много.

Полезно смотреть не только на сами растения. Нередко активность хорошо заметна именно на границе между влажным убежищем и открытой землёй.

Такой обход сразу даёт то, чего не даст случайно поставленная ловушка: карту участка. Становится понятно, где вредители действительно концентрируются, а где мы просто привыкли их подозревать.

Днём слизень может находиться далеко от растения, которое повреждал ночью. Проверять нужно прохладные щели и нижние поверхности предметов рядом с грядкой, а не ограничиваться поиском дырок на листьях.
Днём слизень может находиться далеко от растения, которое повреждал ночью. Проверять нужно прохладные щели и нижние поверхности предметов рядом с грядкой, а не ограничиваться поиском дырок на листьях. Фото: Adobe Stock / CrispyMedia
Скопление слизней в верхнем слое почвы указывает на устойчивое влажное убежище. Такой очаг важнее обработать точечно, чем рассыпать средства по всему саду без понимания, откуда вредители возвращаются.
Скопление слизней в верхнем слое почвы указывает на устойчивое влажное убежище. Такой очаг важнее обработать точечно, чем рассыпать средства по всему саду без понимания, откуда вредители возвращаются. Фото: Adobe Stock / Amelia
Падалица и забытые овощи одновременно дают слизням влагу, пищу и тень. Удаление таких источников рядом с будущими посадками полезнее бездумной уборки всей органики до голой земли осенью.
Падалица и забытые овощи одновременно дают слизням влагу, пищу и тень. Удаление таких источников рядом с будущими посадками полезнее бездумной уборки всей органики до голой земли осенью. Фото: Adobe Stock / alexbuess

Днём ищите не место кормёжки, а место отдыха

Ночью слизень может оказаться на капусте, а днём провести время совсем в другом месте. Поэтому дневной поиск устроен иначе: нужно искать прохладу, влажность и защиту от света.

Доски, камни и плитка

Старая доска, месяцами лежащая возле посадок, почти идеальна: снизу темнее и влажнее, температура меняется медленнее, чем на открытой земле.

То же относится к кирпичам, камням и плитке, особенно если они лежат прямо на сыром грунте. Проверяйте не только место под ними, но и нижнюю поверхность самого предмета.

Горшки и контейнеры

У большого горшка есть несколько потенциальных убежищ сразу: под дном, под подставкой, в узкой щели между ёмкостью и грунтом. Чем дольше контейнер стоит без движения, тем интереснее его проверить.

Слежавшаяся мульча

Мульча сама по себе не «разводит слизней», и снимать её со всех посадок из страха перед вредителями не нужно.

Но толстый, постоянно мокрый и слежавшийся слой действительно создаёт защищённое пространство у поверхности. Особенно внимательно я бы смотрела под старой соломой, плотным матом из травы и крупными влажными растительными остатками там, где проблема уже была заметна.

Ботва, падалица и забытые овощи

Нижние капустные листья, кучка выполотой травы, подгнивший кабачок, падалица или оставленная на земле ботва одновременно дают и защиту, и корм.

Несколько таких куч иногда оказываются важнее красивой теории о «средстве от слизней», потому что именно здесь они могут проводить значительную часть дня.

Заросшие края и щели

Густые сорняки удерживают влагу у поверхности земли. Проверить стоит и конструктивные щели: между бортиком высокой грядки и почвой, под агротканью, возле старого деревянного ограждения, под оставленной плёнкой.

Главный принцип прост: днём ищите вредителя не там, где он ел ночью, а там, где ему удобно переждать светлое и более сухое время.

Нашли маленькие светлые шарики в почве: возможно, это кладка

Яйца обычно обнаруживаются в защищённых влажных местах: небольших полостях в земле, под комками, камнями и досками, среди органических остатков или под плотной мульчей.

Чаще всего это группы небольших округлых светлых или полупрозрачных шариков. Они могут выглядеть молочно-белыми, но единого внешнего вида для всех видов нет.

И здесь лучше не превращать поиск вредителя в охоту на любую белую точку. Похожие образования могут принадлежать другим беспозвоночным или вообще иметь другое происхождение. Если не уверены, сначала рассмотрите находку внимательнее.

Когда кладка обнаружена на овощной грядке, где из года в год бывают серьёзные повреждения, её имеет смысл удалить.

Особенно полезно проверять влажные полости, которые открываются при уборке старой мульчи и растительных остатков. Получается естественная последовательность: нашли подходящее место, посмотрели не только на взрослых особей, но и на верхний слой почвы под ним.

Кладку оценивают не только по цвету: важны округлая форма, прозрачность и расположение группой во влажной полости. Если находка вызывает сомнение, сначала стоит убедиться, что это действительно яйца слизней.
Кладку оценивают не только по цвету: важны округлая форма, прозрачность и расположение группой во влажной полости. Если находка вызывает сомнение, сначала стоит убедиться, что это действительно яйца слизней. Фото: Adobe Stock / Ewa

Нужно ли ради кладок перекапывать грядку

Перекапывать весь участок на штык лопаты только ради слизней я бы не стала. Цена такого вмешательства для структуры почвы и её обитателей слишком велика по сравнению с довольно неопределённым результатом.

Другое дело — пустая овощная грядка, где повреждений действительно было много и уже найдены кладки.

Здесь лёгкое поверхностное рыхление может оказаться полезным. Оно нарушает часть влажных полостей и выносит некоторые кладки ближе к поверхности, где условия становятся менее стабильными, а яйца доступнее естественным хищникам.

То есть рыхлим не «для профилактики вообще», а конкретное проблемное место.

Если вы придерживаетесь минимальной обработки почвы, нет никакой необходимости менять всю систему выращивания из-за нескольких найденных особей. Точечность здесь гораздо разумнее радикальной перекопки.

Поверхностное рыхление оправдано там, где на пустой грядке уже найдены кладки и летом было много повреждений. Перекапывать весь участок ради неопределённого профилактического эффекта не требуется.
Поверхностное рыхление оправдано там, где на пустой грядке уже найдены кладки и летом было много повреждений. Перекапывать весь участок ради неопределённого профилактического эффекта не требуется. Фото: Adobe Stock / Inna

Убирайте «гостиницы для слизней», а не весь живой сад

После обнаружения нескольких удобных мест легко впасть в другую крайность и выскрести участок до голой земли.

Этого делать не стоит.

Опавшие листья, мульча и растительные остатки нужны почве и множеству садовых организмов. Такая уборка должна быть выборочной.

Разница довольно понятна. Слой нормальной мульчи на грядке — часть системы выращивания. Случайные мокрые материалы и залежи отходов возле посадок — совсем другое.

Поэтому я бы убирала прежде всего:

  • гнилые и брошенные на земле плоды;
  • крупные остатки овощных растений;
  • плотные кучи сырой травы;
  • ненужные доски и куски картона;
  • старые мешки и плёнку;
  • всё, что случайно создаёт тёмную влажную полость возле проблемной грядки.

Убирать органику подчистую не нужно. Достаточно перестать невольно создавать особенно удобные места именно там, где позже появятся уязвимые растения.

С мульчей смотрите по ситуации

Здесь универсальный совет особенно опасен.

Если мульча рыхлая, не слежалась в мокрый плотный слой и под ней нет массового скопления вредителей, оставьте её в покое.

Если же после нескольких проверок обнаруживается одна и та же картина — влажный мат, множество особей под ним и кладки непосредственно возле растений, — слой можно проредить, разрыхлить или временно отодвинуть от основания наиболее уязвимых культур.

Крупные разлагающиеся остатки при этом лучше убрать.

Проблема не в самом слове «мульча». Важно сочетание трёх условий: постоянная влажность, надёжное убежище и уже высокая численность вредителя в конкретном месте.

Мульча становится фактором риска не сама по себе, а при сочетании сырости, слёживания и высокой численности слизней. Рыхлый слой без постоянных скоплений оставляют, проблемный участок проверяют и прореживают.
Мульча становится фактором риска не сама по себе, а при сочетании сырости, слёживания и высокой численности слизней. Рыхлый слой без постоянных скоплений оставляют, проблемный участок проверяют и прореживают. Фото: Adobe Stock / Nadzeya Pakhomava

Доска легко превращается из укрытия в ловушку

Привычку прятаться под плоскими влажными предметами можно использовать в свою пользу.

Положите несколько небольших досок в местах, где вечером обнаружили активность. Подойдут и другие плоские предметы, под которыми сохраняется влажность.

Дальше главное не конструкция, а регулярность. Утром или днём их поднимают и проверяют. Спрятавшихся вредителей собирают, а через некоторое время процедуру повторяют.

Для небольшого участка это часто удобнее ночной охоты с фонариком: часть особей сама концентрируется там, где её легко увидеть.

Но есть одно условие. Ловчее укрытие работает только пока его проверяют.

Если положить доску в сентябре и вспомнить о ней весной, никакой ловушки не получилось. Мы просто добавили ещё одно хорошее место для зимовки.

Доска работает как ловушка только при регулярной проверке: слизни собираются под ней днём, когда их удобно снять. Оставленное до весны укрытие, наоборот, превращается в безопасное место для зимовки.
Доска работает как ловушка только при регулярной проверке: слизни собираются под ней днём, когда их удобно снять. Оставленное до весны укрытие, наоборот, превращается в безопасное место для зимовки. Фото: Adobe Stock / Olga

Ручной сбор осенью не так примитивен, как кажется

Когда вредителей немного или участок небольшой, ручной сбор остаётся одним из самых точных способов уменьшить их численность.

Особенно результативны последовательные обходы после дождя, во влажный вечер или ранним утром. Один выход мало о чём говорит: сегодня они могли находиться глубже в убежищах, а завтра выйти массово.

Несколько проверок подряд уже показывают картину гораздо лучше.

Заодно удаляются активные особи, часть которых ещё способна откладывать яйца или искать место для зимовки. Здесь результат виден сразу: вредитель найден и убран с проблемного участка.

Собранных слизней не стоит просто перебрасывать за забор или относить в другой угол сада. Лучше поместить их в закрывающуюся ёмкость и затем утилизировать так, чтобы они не вернулись на посадки.

Пивные ловушки можно использовать, но чудес от них ждать не стоит

Ёмкости с пивом или дрожжевой приманкой действительно способны привлекать слизней, и часть из них попадает внутрь.

Но отсюда родился слишком оптимистичный совет: поставить несколько стаканчиков, и вопрос решён.

В реальном саду всё скромнее. Ловушки приходится проверять и обслуживать, приманку менять, а действуют они только на ограниченном участке. Кроме того, появившийся на запах вредитель не обязательно окажется внутри ёмкости.

Поэтому пивная ловушка может быть дополнительным инструментом там, где вы уже нашли очаг активности. Она не заменяет осмотр таких мест, проверку почвы и регулярный сбор.

Если выбирать между десятью случайно расставленными банками и внимательной проверкой пары действительно проблемных зон, я бы начала с последних.

Скорлупа, кофе, песок и зола не должны становиться главной стратегией

Популярных домашних барьеров от слизней хватит на отдельный хозяйственный склад. Вокруг растений предлагают рассыпать толчёную скорлупу, песок, кофейную гущу, хвою, золу и другие материалы, по которым вредителю якобы неприятно ползти.

Проблема в том, что сад редко остаётся сухой лабораторией.

После дождя или обильной росы свойства такого барьера меняются, частицы смешиваются с почвой, появляются промежутки. А если за полосой находится привлекательная пища, рассчитывать на непроходимую границу особенно рискованно.

Поэтому я бы не строила вокруг каждой грядки линию Мажино из кофе, скорлупы и золы. На поиск сырых убежищ то же время обычно расходуется полезнее.

Скорлупа, кофе, песок и зола теряют свойства после дождя и не создают надёжной границы. Такие полосы легко дают ложное чувство защиты, пока слизни продолжают жить в укрытиях рядом с растениями.
Скорлупа, кофе, песок и зола теряют свойства после дождя и не создают надёжной границы. Такие полосы легко дают ложное чувство защиты, пока слизни продолжают жить в укрытиях рядом с растениями.

А соль лучше вообще оставить на кухне

Соль действительно повреждает тело слизня, и именно поэтому этот совет постоянно всплывает. Но посыпать ею почву, грядки и пространство вокруг растений нельзя.

Засоление вредит растениям и почвенным организмам, а саму проблему при этом принципиально не решает.

Особенно странно применять такой способ в конце сезона, когда обнаруженного вредителя можно просто собрать.

Когда имеет смысл подумать о моллюскоциде

Иногда ручного сбора и наведения порядка недостаточно. Если участок большой, вредителей действительно много и повреждения из года в год серьёзные, можно рассмотреть специальные приманки.

Но я бы не превращала их в обязательную часть осеннего ухода.

Выбирать нужно только препарат, который разрешён для соответствующего применения на момент покупки. Инструкцию проверяют именно для своей ситуации: где средство разрешено использовать, какова норма внесения и какие ограничения действуют.

Особенно внимательно стоит относиться к приманкам там, где бывают домашние животные.

Гранулы нельзя сыпать кучами или увеличивать дозу по принципу «для надёжности». Больше не означает лучше. И даже хороший препарат мало поможет, если рядом сохраняются постоянные сырые убежища.

Химическая мера здесь дополнение к ревизии участка, а не её замена.

Где я бы искала особенно тщательно

Бороться за каждый квадратный метр сада одинаково усердно нет смысла. Гораздо важнее снизить численность вредителя там, где появятся растения, которые плохо переносят первые повреждения.

В первую очередь это места будущих посадок салата и капусты, участки возле земляники, хост, дельфиниумов, георгинов и зоны, куда будет высаживаться молодая рассада.

Взрослый мощный куст способен почти не заметить несколько повреждённых листьев. Для маленького растения даже несколько вредителей могут стать серьёзной проблемой.

Поэтому приоритет — не весь участок сразу, а будущие точки посадки самых уязвимых культур.

Теплица заслуживает отдельного обхода

После уборки томатов и огурцов теплица часто выглядит пустой, но для вредителей в ней остаётся множество удобных мест.

Здесь меньше ветра, дольше держится влажность, много конструктивных щелей. Под элементами дорожек, горшками, плёнкой и возле нижней части стен условия могут заметно отличаться от открытого участка.

После освобождения теплицы я бы проверила:

  • пространство вдоль бортов;
  • доски и другие элементы дорожек;
  • горшки и ёмкости;
  • материалы, лежащие прямо на земле;
  • растительные остатки;
  • щели возле основания конструкции.

Всё лишнее, что отсырело и лежит без дела, лучше убрать сразу.

Пустая теплица удобна именно тем, что ничто не мешает увидеть места, которые летом скрывались под растениями.

После уборки культур теплица остаётся влажным и защищённым пространством. Проверка дорожек, бортов, горшков и щелей у основания сейчас уменьшает риск, что слизни встретят новую рассаду первыми.
После уборки культур теплица остаётся влажным и защищённым пространством. Проверка дорожек, бортов, горшков и щелей у основания сейчас уменьшает риск, что слизни встретят новую рассаду первыми. Фото: Adobe Stock / Alex

Компост оставляем, но смотрим, что происходит вокруг

Компостная куча по определению содержит влажный разлагающийся растительный материал, поэтому присутствие там слизней не должно удивлять.

Уничтожать компост или пытаться превратить его в стерильный объект не нужно. Эти моллюски, как и множество других организмов, участвуют в разложении мёртвой органики.

Но расположение имеет значение.

Если компост находится рядом с грядкой, где каждую весну появляется нежный салат, прилегающую зону полезно проверять особенно внимательно.

Не стоит оставлять между компостом и посадкой цепочку сырых укрытий и мусора. Контрольные точки возле его края тоже быстро покажут, насколько активно вредители перемещаются в сторону культур.

То есть бороться нужно не с самим компостом, а с удобным маршрутом от него к растениям.

Компост стерилизовать не нужно: слизни участвуют в разложении органики. Контролировать стоит переходную зону между кучей и грядками, убирая дополнительные влажные укрытия на пути к растениям.
Компост стерилизовать не нужно: слизни участвуют в разложении органики. Контролировать стоит переходную зону между кучей и грядками, убирая дополнительные влажные укрытия на пути к растениям. Фото: Adobe Stock / Cora Müller

Сидераты тоже не нужно отменять из-за слизней

Густой покров сидератов способен дольше сохранять влажность возле поверхности почвы. На участке с высокой численностью вредителей под ним действительно стоит иногда проверять ситуацию.

Но делать из этого вывод «сидераты привлекают слизней, значит, их нельзя сеять» было бы странно.

Живые корни, защита поверхности почвы и органическая масса дают саду свои преимущества. Отказываться от них только из-за возможного укрытия для вредителя не нужно.

На проблемном участке достаточно периодически осматривать края посева и оставлять несколько контрольных досок. Если под ними постоянно собирается много особей, вы узнаете об этом до того, как рядом появятся нежные культуры.

Последнего слизня искать не нужно

Есть ещё одна крайность: после всех разговоров о кладках и зимних убежищах появляется желание уничтожить на участке всё, что напоминает слизня.

Для нормального сада это плохая цель.

Слизни входят в пищевые цепи, перерабатывают мёртвое растительное сырьё и служат кормом другим животным. Кроме того, не все встречающиеся виды одинаково опасны для живых растений.

Нас интересует не стерильность, а численность.

Если несколько особей оставляют отдельные отверстия на крупном взрослом растении, ситуация одна. Если молодая рассада за ночь лишается большей части листьев — совсем другая.

Поэтому разумная стратегия звучит не как «истребить всех», а как «не позволить высокой численности закрепиться возле будущих уязвимых посадок».

Читайте также: Где зимуют вредители сада и как испортить им жизнь?

Вся осенняя ревизия за один обход

Если собрать всё вместе, работа получается вполне земной и не требует превращать сентябрь в новый сезон войны с вредителем.

После влажного дня я бы действовала так:

  1. Вечером прошла проблемные места с фонариком. Не весь участок, а зоны, где летом повреждений было больше всего.
  2. На следующий день проверила известные укрытия и щели. Особенно там, где долго сохраняется сырость.
  3. Собрала обнаруженных слизней. Заодно отметила места, где их оказалось особенно много.
  4. Посмотрела под влажную мульчу и в верхний слой почвы. Прежде всего в найденных очагах, чтобы не пропустить возможные кладки.
  5. Убрала ненужные сырые остатки и случайные убежища.
  6. На действительно проблемных пустых грядках слегка разрыхлила поверхность. Без тотальной перекопки участка.
  7. Оставила две-три контрольные точки. Их нужно продолжать проверять, а не забывать до весны.
  8. Отдельно прошла теплицу. В ней удобные места сохраняются даже после полной уборки растений.

Через несколько таких проверок станет понятно, меняется ли ситуация. Если сначала в контрольных точках собирались десятки особей, а затем их становится заметно меньше, работа явно не прошла впустую.

Весной всё равно придётся заглянуть под доску ещё раз

Осенняя ревизия не действует как вакцина. Слизни могут прийти с соседних участков, остаться в незамеченных местах, пережить зиму в разных стадиях.

Поэтому после первых тёплых влажных периодов контрольные точки стоит проверить снова.

Но есть большая разница между участком, который весной приходится изучать с нуля, и тем, который уже хорошо знаком. После нескольких проверок вы знаете основные проблемные зоны и понимаете, где особенно важно следить за молодой рассадой.

К концу сезона проще всего махнуть рукой: урожай снят, дырявые листья больше не бросаются в глаза, и рука сама тянется закрыть эту тему до следующего года.

Я бы сделала наоборот: прошлась по самым проблемным местам, убрала то, что зря держит сырость, и проверила, где вредители продолжают собираться.

Такая работа не обещает сада без единого слизня. Зато она убирает самые удобные точки их концентрации именно там, где ущерб обычно начинается первым.

За что мы так любим осенний сад: 7 главных красок, ароматов и деталей

Александра Арепьева -
0

«Любите ли вы осень так, как люблю ее я?» В оригинале, конечно, речь шла о театре, но… чем осенний сад не сцена, на которой разворачивается удивительно красочное и по-настоящему захватывающее дух представление? Я бы даже сказала, иммерсивный театр, где мы не просто зрители, а полноправные участники действа. Можно любить осень или ненавидеть, ждать ее прихода с нетерпением, волнением, а то и ужасом, но нельзя оставаться равнодушным. И дело не только в эстетической составляющей «унылой поры», а в особой атмосфере, которую ни с чем не спутаешь. Поверять алгеброй гармонию – дело неблагодарное, но пристальнее взглянуть на составляющие, из которых складывается красота осеннего сада, все же можно.

За что я люблю осенний сад: 7 главных красок, ароматов и деталей сезона
За что я люблю осенний сад: 7 главных красок, ароматов и деталей сезона. Фото: adobestock l Matthieu

Красочное убранство деревьев и кустарников

Нам, в смысле жителям России, несказанно повезло: у нас 4 ярко выраженных сезона, так что скучать не приходится. Я всегда с нетерпением жду прихода «золотой осени», мониторю погодные сводки и ухожу «в леса» снимать «красоту». Какими бы впечатляющими ни были весенние сады, каким бы многоцветным ни выдалось летнее цветение, осень неповторима. Северная природа не очень богата на яркие краски и «вспыхивает» как костер лишь раз в году и то всего на пару недель. И неспроста это время зовется «золотая осень»: ведь большинство деревьев (по количественному, а не видовому составу) окрашивается именно в желтые оттенки. Однако вариантов с оранжевой, красной, коричневой, багряной, пурпурной и даже фиолетовой осенней окраской достаточно. Обратите внимание на следующие деревья, кустарники и лианы: клен, рябину, лиственницу, гинкго двулопастный, зеленолистные барбарисы, бересклет, смородину альпийскую, американскую и золотую, кизильник блестящий, калины, спиреи, чубушники, аронию черноплодную, сумах оленерогий, бархат амурский, багряник японский, абрикос маньчжурский, вязы и березы (подходящие по размерам для небольших участков), некоторые ивы и боярышники, девичий виноград пятилисточковый, древогубец круглолистный, виноград амурский. Чтобы как можно дольше наслаждаться осенней красотой, высаживайте растения, которые окрашиваются в яркие краски в разное время и долго не опадают. Из некоторых растений можно даже собрать длительно декоративную (осенью) коллекцию, например, из лиственниц (позже других желтеет и осыпается лиственница тонкочешуйчатая) или кленов.

Чтобы декоративный сезон не закончился за одну неделю, рядом высаживают виды с разными сроками окрашивания и листопада. Тогда раннее багряное дерево сменяет золотое, а позднее продолжает держать листву.
Чтобы декоративный сезон не закончился за одну неделю, рядом высаживают виды с разными сроками окрашивания и листопада. Тогда раннее багряное дерево сменяет золотое, а позднее продолжает держать листву. Фото: adobestock l Nataly
Японское момидзигари превращает короткий пик окраски клёнов в отдельный сезон наблюдений. Сроки меняются с севера на юг, поэтому за продвижением красной листвы следят почти как за прогнозом погоды.
Японское момидзигари превращает короткий пик окраски клёнов в отдельный сезон наблюдений. Сроки меняются с севера на юг, поэтому за продвижением красной листвы следят почти как за прогнозом погоды. Фото: adobestock l Nataliya Hora
Девичий виноград быстро превращает стены, арки и ограды в часть осенней композиции. Особенно ценны формы, которые меняют зелёный цвет на алый постепенно и сохраняют плотную листву после похолодания.
Девичий виноград быстро превращает стены, арки и ограды в часть осенней композиции. Особенно ценны формы, которые меняют зелёный цвет на алый постепенно и сохраняют плотную листву после похолодания. Фото: adobestock l Iva

Любование сменой осенней окраски листвы имеет давнюю традицию на Востоке, прежде всего в Японии. В Стране восходящего солнца период, на который приходится момидзигари (любование красными кленами), даже носит неофициальное название шестого времени года и растягивается с сентября по декабрь в зависимости от региона. Японцы и гости страны внимательно следят за новостными сводками, чтобы успеть насладиться зрелищем осенних кленов на пике их красоты. Листочки клена даже употребляют в пищу – в засахаренном виде или в темпуре. Примечательно, что те ми же иероглифами на кандзи записывается и слово «кое», означающее естественный процесс листопада желтых и красных листьев вообще. В других странах имеются схожие обычаи. Например, в США и Канаде традиция, связанная с наблюдением за листопадом и сменой осенней окраски, называется leaf peeping. Главные краски осени в Северной Америке – оранжево-красный кленов и золото осины американской. Картина завораживающая, но такого значения, как в Японии, ей не придают.

Сумах даёт один из самых насыщенных переходов от оранжевого к багряному и хорошо заметен издалека. Его лучше размещать там, где корневую поросль можно контролировать, не разрушая общую композицию сада.
Сумах даёт один из самых насыщенных переходов от оранжевого к багряному и хорошо заметен издалека. Его лучше размещать там, где корневую поросль можно контролировать, не разрушая общую композицию сада. Фото: adobestock l Marisha Tim

Красно-золотистый ковер под ногами – еще одна неотъемлемая осенняя примета. Особенно эффектно яркие листья смотрятся на фоне еще сочной зеленой травы. А уж пошуршать листвой в парке вообще отдельное удовольствие. Собирать цветные листья для гербария, составлять из них букеты или включать в декоративные композиции – тоже давняя традиция, позволяющая лучше прочувствовать осенний вайб. Однако убирать эту красоту все равно придется. В обязательном порядке нужно очистить газон, причем до того, как опавшая листва начала слеживаться и гнить. Листья из-под больных и пораженных вредителями деревьев и кустарников выгребают и сжигают. Склизкая листва на дорожках и ступенях травмоопасна, так что здесь тоже действуем оперативно. А вот на природной лужайке, грядках и под здоровыми растениями можно оставить листья для сохранения теплового баланса почвы и ее обогащения питательными веществами в процессе естественного разложения.

Белоснежная кора и плоды

Желтые, красные, розовые, бордовые плоды и яркая кора наиболее выигрышно смотрятся в зимнем саду, эффектно выделяясь на фоне снега. Осень, пусть и недолго, балует многоцветием, так что в это время по контрасту эффектнее всего чистый белый цвет. Очень светлая нарядная кора у некоторых тополей (белого, дрожащего, берлинского, Симона) и осины американской. Для малых садов можно подобрать относительно компактные культивары, например, тополь дрожащий «Erecta» или тополь белый «Raket»: на фоне золотистой листвы их почти белые стволы особенно изящны. Но главная белоствольная «звезда» средней полосы – это, конечно, береза. Самые распространенные  виды – повислая/бородавчатая и пушистая. У первой множество декоративных и достаточно компактных, чтобы поселиться в небольшом саду, сортов, многие с изящной плакучей кроной, например, «Youngii», «Crispa», «Gracilis», «White Light». Самой белоснежной корой среди всех берез выделяется береза полезная, а у березы Эрмана светлая кора включает белые, кремовые и розовые оттенки. Изящно склонившиеся ветви березы с медленно опадающими золотистыми листьями – что может быть поэтичнее?

Светлая кора особенно выразительна рядом с золотой и багряной листвой. Для небольшого участка выбирают компактные или плакучие формы берёзы и тополя: эффект сохраняется и после полного листопада.
Светлая кора особенно выразительна рядом с золотой и багряной листвой. Для небольшого участка выбирают компактные или плакучие формы берёзы и тополя: эффект сохраняется и после полного листопада. Фото: adobestock l Kristina Blokhin

Очень красивое сочетание с цветной листвой дают белоснежные плоды рябины Кене и кашмирской. Многочисленные бело-кремовые коробочки бересклета европейского сорта «Alba» гирляндами украшают куст в желто-красном осеннем наряде. Белые ягоды снежноягодника кистевого/белого всегда выделяются на фоне листвы, которая чаще остается зеленой, но иногда желтеет, и висят на ветвях до весны. У дерена белого и отпрыскового мелкие белые плоды, собранные в щитки, особенно заметны на контрасте с разнообразной (от желтой до фиолетово-красной) осенней листвой.

Берёзовая кора продолжает работать в композиции, когда золотая листва уже облетела. Групповая посадка усиливает ритм светлых стволов, но для маленького сада разумнее выбирать компактные сорта или один солитер.
Берёзовая кора продолжает работать в композиции, когда золотая листва уже облетела. Групповая посадка усиливает ритм светлых стволов, но для маленького сада разумнее выбирать компактные сорта или один солитер. Фото: adobestock l Kristina Blokhin
Белые плоды рябины Кене, снежноягодника и некоторых бересклетов не спорят с осенней палитрой, а подсвечивают её. После листопада такие кисти продолжают работать уже в более сдержанном зимнем саду.
Белые плоды рябины Кене, снежноягодника и некоторых бересклетов не спорят с осенней палитрой, а подсвечивают её. После листопада такие кисти продолжают работать уже в более сдержанном зимнем саду. Фото: adobestock l HAngelica
Снежноягодник сохраняет белые кисти после листопада и осветляет участки, где осенняя палитра становится слишком тёмной. Кустарник особенно полезен в смешанных посадках рядом с багряными листьями и хвойными.
Снежноягодник сохраняет белые кисти после листопада и осветляет участки, где осенняя палитра становится слишком тёмной. Кустарник особенно полезен в смешанных посадках рядом с багряными листьями и хвойными. Фото: adobestock l Irina

«Цветы запоздалые»

Очарование осеннего сада было бы неполным без поздних цветов. Признанные «королевы» осени – многолетние астры: итальянская, кустарниковая, новоанглийская, новобельгийская, очитколистная, сердцелистная и др. Эти виды украшают сад с конца лета и до первых морозов, а астра бокоцветная и вересковая цветут практически весь ноябрь. В октябре распускаются щитки самого позднего посконника – морщинистого. На сентябрь-октябрь приходится и время цветения другого «гиганта» – цимифуги ветвистой. С конца августа и до наступления устойчивых холодов радует глаз хризантема корейская. Пик цветения большинства сортов флокса метельчатого приходится на вторую половину лета, однако есть и поздние сорта: «Augustchneekupel», «Darwin’s Joyce», «Kirmeslander» и др. Компанию осенним цветам составляют и другие позднецветущие травянистые, зацветающие в середине — конце лета и в цветущем состоянии входящие в осень: гелениум осенний и гибридный, солидаго гибридный, эхинацея пурпурная, разные седумы, бузульники зубчатый и узкоголовый, вероникаструм виргинский, некоторые герани, калимерис вырезной и Юмена и мн. др. Некоторые многолетники при правильной агротехнике и своевременной обрезке выдают в августе-сентябре вторую волну цветения, например, дельфиниум культурный и флокс шиловидный.

Поздние астры продлевают цветение до морозов, а отдельные виды сохраняют бутоны почти весь ноябрь. Если сочетать их с хризантемами, посконниками и седумами, сад не опустеет после окончания лета.
Поздние астры продлевают цветение до морозов, а отдельные виды сохраняют бутоны почти весь ноябрь. Если сочетать их с хризантемами, посконниками и седумами, сад не опустеет после окончания лета. Фото: adobestock l Alekskan12

Нельзя не отметить и цветущие осенью кустарники. Их не так много, поэтому они особенно ценны. Такие растения цветут с лета или снова распускаются в начале осени. Это повторноцветущие розы, гортензии метельчатая и древовидная, буддлея Давида, верески, дерен белый, лапчатка кустарниковая, некоторые спиреи.

Осенний бал цветов невозможен и без летников. Редкие многолетние растения могут соперничать с однолетними культурами по длительности и обильности цветения, а многие летники еще и не боятся заморозков. Обратите внимание на алиссум морской, вербену гибридную, календулу лекарственную, флокс Друммонда, душистый горошек, львиный зев, космею дваждыперистую, годецию прелестную. Взрослые кусты петунии и душистого табака тоже выдерживают слабые заморозки. Но особенно стоит отметить декоративную капусту, которая сохраняет свою красоту даже под снегом (правда, тут дело не в цветах, а в листовой розетке).

Совет: как и в случае с осенней окраской, сажайте растения с разными сроками цветения, чтобы максимально растянуть период декоративности.

Корейские хризантемы выдерживают прохладные ночи и принимают эстафету у летних многолетников. Несколько сортов с разными сроками раскрытия бутонов позволяют растянуть яркое цветение до устойчивых заморозков.
Корейские хризантемы выдерживают прохладные ночи и принимают эстафету у летних многолетников. Несколько сортов с разными сроками раскрытия бутонов позволяют растянуть яркое цветение до устойчивых заморозков. Фото: adobestock l Hasib
Осенью гортензии не заканчивают сезон, а меняют роль: свежие оттенки переходят в приглушённые винные и соломенные. Соцветия можно оставить на кусте, чтобы сохранить объём цветника после первых заморозков.
Осенью гортензии не заканчивают сезон, а меняют роль: свежие оттенки переходят в приглушённые винные и соломенные. Соцветия можно оставить на кусте, чтобы сохранить объём цветника после первых заморозков. Фото: adobestock l mashiki
Декоративная капуста становится выразительнее после похолодания и не теряет форму под первым снегом. Поэтому она закрывает тот промежуток, когда большинство летников уже исчезло, а зимняя структура сада ещё не проявилась.
Декоративная капуста становится выразительнее после похолодания и не теряет форму под первым снегом. Поэтому она закрывает тот промежуток, когда большинство летников уже исчезло, а зимняя структура сада ещё не проявилась. Фото: adobestock l psvrusso

Читайте также: 5 лучших многолетников с оригинальными соцветиями

Злаки и сухоцветы

Декоративные травы и соцветия, которые не обрезают на зиму, — это не только про визуальную картину, но и про звук, и про атмосферу. Сухие травы, цветы и коробочки семян шелестят на ветру, наполняя сад легкими умиротворяющими звуками. Такие растения часто включают в состав сенсорных садов как необходимый элемент звукотерапии.

Злаки ценны не только осенней окраской: метёлки удерживают вертикали, двигаются и шелестят на ветру. Оставленные до весны куртины не дают саду превратиться после цветения в плоское пустое пространство.
Злаки ценны не только осенней окраской: метёлки удерживают вертикали, двигаются и шелестят на ветру. Оставленные до весны куртины не дают саду превратиться после цветения в плоское пустое пространство. Фото: adobestock l Lois GoBe

Нигелла, физалис, лунария, однолетние и многолетние кермеки, гилихризум, анафалис жемчужный, мордовник, синеголовник, соцветия гортензии, колоски и метелки злаков и т.д. способны не только украсить сад, но и стать основой для зимних букетов и декоративных композиций. Многие злаки вдобавок обладают осенней окраской. Вейник остроцветковый и молинии становятся сплошь золотистыми, листья мискантусов приобретают пшеничные, оранжевые или красно-пурпурные оттенки, просо прутьевидное меняет цвет с золотисто-желтого до бордового, щучка дернистая бронзовеет. Метелки тоже часто окрашиваются по-новому по мере созревания. Эти и другие относительно неснеголомкие злаки задают вертикальную структуру сада осенью и зимой, а посеребренные инеем или припорошенные первым снегом представляют собой совершенно не забываемое зрелище.

Полупрозрачные стручки лунарии становятся заметнее после увядания соседних растений. Их оставляют в цветнике ради мягкого блеска и самосева либо срезают полностью созревшими для сухих зимних композиций.
Полупрозрачные стручки лунарии становятся заметнее после увядания соседних растений. Их оставляют в цветнике ради мягкого блеска и самосева либо срезают полностью созревшими для сухих зимних композиций. Фото: adobestock l Judith
Сухие соцветия гортензии удерживают массу и ритм цветника даже после окончания цветения. Спешить с осенней обрезкой необязательно: крепкие шапки можно оставить до весны, если куст не страдает от мокрого снега.
Сухие соцветия гортензии удерживают массу и ритм цветника даже после окончания цветения. Спешить с осенней обрезкой необязательно: крепкие шапки можно оставить до весны, если куст не страдает от мокрого снега. Фото: adobestock l Alexey Wraith
Иней подчёркивает каждую веточку метёлки и превращает не срезанный мискантус в зимнюю графику. Для такого эффекта выбирают устойчивые к снеголому виды и откладывают обрезку до начала нового сезона.
Иней подчёркивает каждую веточку метёлки и превращает не срезанный мискантус в зимнюю графику. Для такого эффекта выбирают устойчивые к снеголому виды и откладывают обрезку до начала нового сезона. Фото: adobestock l Sarawut

Вам будет интересно: Как использовать злаки в саду? 12 выигрышных идей

Символ осени — тыква

Ну и конечно, какой осенний декор без тыкв? Можно как угодно относиться к Хэллоуину или тыкве как продукту, но сложно отрицать ее декоративные качества. Разнообразие размеров, форм и расцветок на самом деле впечатляет. Даже сложно сказать, какие тыквы «лучше»: причудливые декоративные или большие съедобные. Причем, тыква хороша и на грядках/склонах/вертикальных опорах, и в качестве материала для разных поделок (кашпо, подсвечников, фонарей, ваз, сложного карвинга, росписи). Декоративные композиции из тыкв, злаков и сухоцветов, хвойных веточек и веточек с ягодами рябины, «соцветий» декоративной капусты способны оживить любой сад, террасу, входную зону, подоконник или обеденный стол. Украшения и фонари из тыкв – неизменный атрибут празднования Хэллоуина. Равно как и тыквенные пироги, наполняющие пространство соблазнительными ароматами. Такая выпечка, разумеется, популярна не только на Хэллоуин. Вообще, тыквы создают очень теплую, уютную, домашнюю и немного сказочную атмосферу. И неважно, какие у вас ассоциации: с «Золушкой», «Гарри Поттером» или восточными сказками.

Разные по форме и окраске тыквы создают выразительную сезонную палитру без дополнительного декора. Для хранения отбирают неповреждённые зрелые плоды, а необычные мелкоплодные сорта используют в композициях.
Разные по форме и окраске тыквы создают выразительную сезонную палитру без дополнительного декора. Для хранения отбирают неповреждённые зрелые плоды, а необычные мелкоплодные сорта используют в композициях. Фото: adobestock l Studio Barcelona
Тыквы связывают урожай и декоративный сад: их можно оставить целыми, использовать как кашпо или соединить со злаками, ягодными ветвями и хвойными лапами. Такая композиция работает без хэллоуинской символики.
Тыквы связывают урожай и декоративный сад: их можно оставить целыми, использовать как кашпо или соединить со злаками, ягодными ветвями и хвойными лапами. Такая композиция работает без хэллоуинской символики. Фото: adobestock l klavdiyav
Тыква завершает осенний сюжет не только в саду: урожай переходит в кухню, где становится начинкой для пирога. Уличное чаепитие связывает декоративность участка, сезонные продукты и последние тёплые вечера.
Тыква завершает осенний сюжет не только в саду: урожай переходит в кухню, где становится начинкой для пирога. Уличное чаепитие связывает декоративность участка, сезонные продукты и последние тёплые вечера. Фото: adobestock l ArtSys

Аромат осени

Каждому времени года присуща своя «ароматерапия». Запахи успокаивают и возбуждают, помогают сосредоточиться или расслабиться, вдохновляют, рождают определенные ассоциации, активируют память, помогая лучше запоминать настоящее и пробуждая воспоминания. Конечно, у разных людей разные осенние «триггеры», но все же есть общая палитра ароматов, разлитых в природе именно осенью: запах дождя, влажной земли и прели, аромат сухих осенних листьев, благоухание поздних цветов, дым от костра, морозная свежесть раннего утра, грибной дух… А еще аромат падалицы и тех самых «антоновских яблок» — густой, медовый, чуть с гнильцой, стойко наполняющий сад, даже если каждый день оперативно собирать опавшие плоды, ностальгический и немного печальный. Восприятие запахов очень индивидуально, но тот факт, что ароматы оказывают на человека глубокое воздействие и прочно откладываются в памяти, сомнению не подлежит. Запахи – субстанция эфемерная и субъективная, но не менее важная для общей картины, чем тот же листопад.

Падалица добавляет саду густой медовый аромат, но оставлять её под деревом надолго не стоит. Перезревшие и повреждённые плоды быстро становятся источником гнили и привлекают насекомых.
Падалица добавляет саду густой медовый аромат, но оставлять её под деревом надолго не стоит. Перезревшие и повреждённые плоды быстро становятся источником гнили и привлекают насекомых. Фото: adobestock l Yols
Первый иней меняет не только вид сада, но и восприятие запахов: холодный воздух приглушает цветочные ноты и подчёркивает влажную землю. После рассвета этот короткий эффект исчезает вместе с ледяными кристаллами.
Первый иней меняет не только вид сада, но и восприятие запахов: холодный воздух приглушает цветочные ноты и подчёркивает влажную землю. После рассвета этот короткий эффект исчезает вместе с ледяными кристаллами. Фото: adobestock l mashiki
Грибной запах появляется там, где влажная подстилка активно разлагается и возвращает органику почве. Незнакомые грибы лучше не трогать: в садовой экосистеме они важнее как участники круговорота, чем как урожай.
Грибной запах появляется там, где влажная подстилка активно разлагается и возвращает органику почве. Незнакомые грибы лучше не трогать: в садовой экосистеме они важнее как участники круговорота, чем как урожай. Фото: adobestock l alexkich

«Прекрасная вечерняя луна»

В Юго-Восточной Азии в сентябре-октябре издавна отмечают Праздник середины осени, в рамках которого принято любоваться полной луной. Наиболее давнюю традицию насчитывает китайский Праздник Луны или Праздник лунных пряников – ему уже более 3000 лет. Из Китая обычай перекочевал в Японию, где любование осенней луной стало настоящим культом. Традиция цукими (букв. «созерцание луны») начала складываться в эпоху Хэйан, когда члены аристократического сословия совершали ночные прогулки на лодках, чтобы полюбоваться полной луной и ее отражением и сложить «лунные» танка.

Осенняя ночь воспринимается глубже, если в саду нет избыточной подсветки. Тёплые низкие светильники вдоль дорожки сохраняют безопасность, но не перебивают лунный свет и силуэты деревьев на фоне неба.
Осенняя ночь воспринимается глубже, если в саду нет избыточной подсветки. Тёплые низкие светильники вдоль дорожки сохраняют безопасность, но не перебивают лунный свет и силуэты деревьев на фоне неба. Фото: adobestock l eeyiutung

Кроме созерцания красоты ночного светила, японцы украшают жилища серебристыми метелками сусуки (мискантуса китайского), готовят цукими-данго и преподносят в дар Луне сезонные продукты. Но почему полной луной принято любоваться именно осенью? Дело в том, что в это время года Луна находится на «оптимальной», по мнению японцев, высоте, воздух максимально чист, а значит, лунный диск четче и ярче. Думаю, вы тоже замечали особенную прозрачность осеннего воздуха и красоту луны в это время.

Как ухаживать за замиокулькасом осенью? 5 самых важных правил

Анастасия Высоцкая -
0

Замиокулькас чаще всего губят не забывчивые хозяева, а старательные. Летом растение прощает почти всё: пропущенный полив, тёмный угол, жару. К осени условия в квартире тихо меняются — день короче, земля сохнет медленнее, рост встаёт, — а привычки хозяина остаются летними. Та же лейка по тому же расписанию, та же подкормка, тот же горшок в глубине комнаты. И вот безотказное растение начинает желтеть и мягнуть у основания, хотя ухаживали за ним вроде бы как обычно. В том и подвох: «как обычно» осенью уже не годится.

Осенний уход за замиокулькасом — это не новые заботы, а летние привычки, которые пора свернуть. Вот пять из них, по порядку.

Как ухаживать за замиокулькасом осенью? 5 самых важных правил
Как ухаживать за замиокулькасом осенью? 5 самых важных правил

Правило первое: сначала возвращаю свет

Со света я начинаю не случайно: он тянет за собой всё остальное. Станет темнее — замедлится рост, растение начнёт медленнее пить воду, отпадёт нужда в подкормках.

Летом замиокулькас мог стоять в метре от окна, сбоку от подоконника или даже в глубине комнаты, и света ему хватало. К концу октября то же самое место становится совсем другим, хотя мебель никто не двигал. Освещённость с сокращением дня падает, особенно вдали от окна, а глаз эту перемену почти не замечает: зрение отлично приспосабливается к полумраку, растение — нет.

Поэтому первым делом я подвигаю замиокулькас ближе к окну, особенно если летом он стоял далеко от него, за другими растениями или в углу. Но универсального правила вроде «осенью всем на южный подоконник» здесь нет. Окна у всех разные: где-то напротив открытое небо, где-то соседний дом, дерево или застеклённый балкон. Ориентироваться нужно на реальное количество света.

Только не стоит ради него прижимать горшок вплотную к холодному стеклу. Днём там может быть светло и тепло, а ночью температура заметно падает. К этому сочетанию я ещё вернусь в четвёртом правиле.

Нехватку света обычно видно раньше, чем растение начнёт выглядеть совсем плохо. Новый побег вытягивается и кренится к окну, черешки становятся длиннее и тоньше, свежие листья выходят мельче, куст постепенно тянется в одну сторону. А вот просто остановившийся рост осенью ещё ничего не доказывает: смотреть нужно на несколько признаков сразу.

Замиокулькас не зря считают одним из самых терпеливых к слабому освещению комнатных растений. Но именно терпеливых. Способность месяцами стоять в тёмном углу не означает, что такое место ему подходит. Поэтому осенью я не проверяю его выносливость, а отдаю ему один из самых светлых доступных уголков.

Осенью привычное место в комнате может оказаться для замиокулькаса слишком тёмным. Чем короче день, тем важнее придвинуть растение ближе к окну и следить, чтобы побеги не тянулись к свету.
Осенью привычное место в комнате может оказаться для замиокулькаса слишком тёмным. Чем короче день, тем важнее придвинуть растение ближе к окну и следить, чтобы побеги не тянулись к свету.

Правило второе: поливаю реже

Здесь начинается большинство осенних бед замиокулькаса, поэтому раздел самый важный.

Совет «летом раз в неделю, осенью раз в две, зимой раз в месяц» звучит удобно и именно поэтому опасен. Один горшок просыхает за неделю, другой за три: всё зависит от размера растения и горшка, состава грунта, температуры, света и даже материала ёмкости. В глиняном горшке земля сохнет заметно быстрее, чем в пластиковом или в глухом кашпо. Календарь ничего этого не знает.

Поэтому осенью я не высчитываю новый интервал между поливами, а просто проверяю землю. Причём не сверху: первый сантиметр может быть сухим, когда в глубине ещё сыро. Проверяю пальцем, деревянной шпажкой или по весу горшка. Если внутри чувствуется влага, лейку пока не беру.

Замиокулькас такое ожидание переносит спокойно: воду он запасает в клубнях, поэтому несколько лишних сухих дней для него обычно безопаснее постоянно влажной земли. Настоящая пересушка заметна по растению: черешки теряют упругость, листочки становятся мягче. Но до этого состояния дело доходит гораздо реже, чем до проблем от перелива.

А переливают его осенью чаще всего по инерции. В августе тот же горшок высыхал быстро: было жарче, светлее, растение активно росло и расходовало воду. К октябрю света меньше, рост замедляется, испарение падает. Если продолжать поливать с летней частотой, земля постепенно перестаёт просыхать, и вокруг клубней неделями держится сырость. Вот это для замиокулькаса действительно опасно.

При этом «реже» не означает «понемногу». Не надо переходить на сто миллилитров каждое воскресенье. Когда земля просохла и пришло время поливать, я промачиваю весь ком, даю лишней воде выйти через дренаж и обязательно сливаю её из поддона или кашпо. Меняется не объём нормального полива, а промежуток до следующего. Если запоминать из этого раздела что-то одно, то именно это.

Отдельно про жёлтый лист. Один жёлтый лист ещё не означает перелив. Старый нижний лист может просто отжить своё: он желтеет постепенно, обычно один, а черешок остаётся плотным. Настораживает другая картина: желтеют сразу несколько листьев, основание становится мягким и водянистым, грунт неделями остаётся мокрым, от горшка появляется затхлый запах. Тогда уже стоит проверить клубни. Здоровый клубень плотный и светлый, загнивший тёмный, мягкий и легко продавливается. Подгнившие части срезают до здоровой ткани чистым ножом, растение пересаживают в свежий сухой грунт и первое время не поливают.

Осенью замиокулькас поливают только после просыхания грунта в глубине. Воду дают обильно, промачивая весь ком, а лишнюю обязательно сливают из поддона или кашпо.
Осенью замиокулькас поливают только после просыхания грунта в глубине. Воду дают обильно, промачивая весь ком, а лишнюю обязательно сливают из поддона или кашпо.

Правило третье: подкормки сворачиваю вслед за ростом

С питанием логика та же, что с водой: ориентируюсь на само растение.

Летом замиокулькас активно выпускает новые листья, и подкормки ему действительно нужны. Осенью смотрю прежде всего на рост. Если в сентябре при хорошем свете и тепле, а тем более под лампой, продолжают появляться новые побеги, резко отменять удобрения только потому, что наступила осень, незачем. Просто постепенно уменьшаю подкормки. Как только рост останавливается, прекращаю их совсем: потребность растения в питании резко снижается, а лишние соли остаются в грунте и постепенно накапливаются.

Чего я точно не делаю осенью, так это специальных «курсов»: калий для иммунитета, фосфор для корней, что-нибудь «для подготовки к зиме». Такая логика уместна скорее в саду, где растения готовятся к холодам. Замиокулькас зимует в тёплой комнате, и готовить его к морозам незачем.

Если летом удобрений было много, осенью полезнее сделать прямо противоположное: при очередном поливе хорошо пролить грунт чистой водой и дать излишкам полностью стечь. Это поможет вывести часть накопившихся солей.

Подкормки уменьшают вместе с темпом роста замиокулькаса. Пока появляются новые побеги, удобрение ещё может пригодиться, но после остановки роста его лучше полностью убрать до нового сезона.
Подкормки уменьшают вместе с темпом роста замиокулькаса. Пока появляются новые побеги, удобрение ещё может пригодиться, но после остановки роста его лучше полностью убрать до нового сезона.

Правило четвёртое: не соединяю холод и мокрые корни

С температурой всё проще, чем иногда советуют. Прохладная зимовка, специальное понижение температуры, переезд на застеклённую лоджию замиокулькасу не нужны. Он родом из тёплых районов Восточной Африки и обычную комнатную температуру переносит спокойно.

Опаснее другое сочетание: прохлада и мокрый грунт. Чем холоднее земля, тем медленнее растение расходует воду и тем дольше она остаётся вокруг корней и клубней. Поэтому осенью особенно неудачны места, где горшок одновременно остывает и плохо просыхает: вплотную к холодному стеклу, над щелявой рамой, на холодном полу или на балконе, где тёплые дни уже сменяются холодными ночами.

Если лето замиокулькас провёл на балконе, я заношу его домой заранее, не дожидаясь ночей около нуля. Перед возвращением к остальным растениям заодно осматриваю листья и черешки: белые ватные комочки могут выдавать мучнистого червеца, тонкая паутинка и мелкий крап — паутинного клеща, а плоские коричневые бляшки — щитовку. Так случайных летних гостей проще заметить до того, как горшок окажется среди остальных.

И ещё одна крайность, которой обычно боятся зря, — батарея. Обычную сухость квартиры замиокулькас переносит хорошо и специально повышать влажность воздуха ради него не нужно. Достаточно не прижимать листья к горячему радиатору и не ставить растение на сквозняке. В остальном осенью ему нужны стабильное тепло и грунт, который успевает нормально просыхать между поливами.

Правило пятое: не берусь «улучшать» здоровое растение

Это правило скорее про нас, чем про растение. Осенью летние хлопоты заканчиваются, темнеет рано, и взгляд всё чаще задерживается на подоконнике. Может, пересадить? Старый лист убрать? Горшок тесноват? А не поделить ли куст, раз руки дошли? Так и появляется желание непременно что-нибудь сделать как раз тогда, когда замиокулькасу полезнее покой.

Если растение здорово, крепко сидит в горшке и с корнями всё в порядке, пересадку и деление я оставляю до весны, когда начинается активный рост и восстановление идёт быстрее. Осенью вмешиваюсь только по реальной причине: треснул горшок, есть подозрение на проблемы с корнями, случился серьёзный залив, грунт явно не подходит или растение уже невозможно нормально полить. Привычка «каждый сентябрь менять всем землю» замиокулькасу точно не нужна.

Если пересадка всё-таки понадобилась, не стоит брать огромный горшок «на вырост». Лишняя земля, которую корни ещё не освоили, долго остаётся влажной, особенно осенью и зимой. Поэтому новый горшок достаточно взять лишь немного шире прежнего. Слишком большой запас здесь скорее повышает риск перелива, чем ускоряет рост.

Со стрижкой та же история. Формировать замиокулькас обрезкой бессмысленно: укороченный лист не начнёт ветвиться и не сделает куст гуще. Пожелтевший, высохший или сломанный лист можно убрать у самого основания чистым инструментом. Здоровые листья ради «омоложения» лучше оставить в покое.

А вот убрать с листьев пыль осенью полезно. Света и так становится меньше, поэтому крупные глянцевые листья лучше держать чистыми. Я протираю их мягкой влажной тканью, придерживая снизу, чтобы случайно не повредить черешок. Майонез, молоко, масло и другие домашние «полироли» для блеска не нужны: здоровый замиокулькас прекрасно блестит и без них.

После обрезки или протирания лучше вымыть руки и не касаться глаз: сок замиокулькаса может раздражать кожу и слизистые. Если дома есть животные или маленькие дети, растение стоит держать там, где до листьев не доберутся.

Здоровый замиокулькас осенью лучше лишний раз не тревожить: пересадку и деление разумнее оставить до активного роста. А вот убрать пыль с листьев мягкой влажной тканью в это время действительно полезно.
Здоровый замиокулькас осенью лучше лишний раз не тревожить: пересадку и деление разумнее оставить до активного роста. А вот убрать пыль с листьев мягкой влажной тканью в это время действительно полезно.

Как меняется акцент с сентября по ноябрь

Осень — не один режим, а плавный сход из лета в зиму, и за три месяца условия успевают измениться сильно. Переключать растение одним днём не нужно, но и делать вид, что за окном ещё август, не стоит. Проще держать в голове, на что смотреть в каждый месяц.

В сентябре главный вопрос — свет. Растение ещё может активно расти, так что я оцениваю освещённость, возвращаю замиокулькас с балкона, придвигаю ближе к окну и начинаю понемногу убавлять подкормки. Полив пока почти летний.

В октябре на первый план выходит вода. День заметно короче, земля сохнет медленнее, и летний график начинает подводить как раз сейчас. Проверяю горшок чаще, а поливаю — реже.

В ноябре уход фактически становится зимним. Активный рост в большинстве квартир к этому времени затихает, и остаётся немного: максимум света, осторожный полив, ноль подкормок и ровное тепло без сквозняков. На этом осенний переход и заканчивается.

Читайте также: 5 золотых правил ухода за денежным деревом осенью

Что с ростом: и когда он есть, и когда его нет

Осенью с ростом бывает по-разному, и оба варианта нормальны.

Если замиокулькас вдруг выпускает новую стрелку в октябре, пугаться и пытаться его «остановить» не надо. Он не сверяется с календарём: тепло, светло, хватает сил — значит, растёт. Ничего специального с побегом делать не нужно: не резать, не убирать в тень, не подсушивать землю и не давать двойную порцию удобрения. Просто поставьте растение в самое светлое доступное место. Молодая стрелка сначала бывает бледной, почти салатовой, и мягкой, а потом постепенно темнеет и крепнет. Это нормально. Насторожить должно другое: если побег сильно вытягивается и заваливается к окну, ему, скорее всего, не хватает света.

Обратная картина встречается чаще: растение будто замирает и месяцами не выпускает новых листьев. Для замиокулькаса это тоже нормально. Он и летом растёт неспешно, а осенью тем более может взять длинную паузу. Пока черешки плотные, листья сохраняют цвет, основание крепкое и нет массового пожелтения, отсутствие новых побегов не требует никаких спасательных мер. Зимой я вообще перестаю судить о его состоянии по числу новых стрелок: иногда лучший признак благополучия — то, что растение просто спокойно стоит.

За эту предсказуемость я замиокулькас и люблю. Осенью ему не нужны новые процедуры и особая «подготовка к зиме». Нужно лишь вовремя заметить, что света стало меньше, земля сохнет дольше, а рост замедлился, и подстроить уход под эти изменения. Чем ближе зима, тем меньше причин вмешиваться. Весь осенний уход за замиокулькасом в итоге сводится к простой вещи: не добавить что-то новое, а вовремя отказаться от летних привычек.

10 пород кошек, которые почти не линяют: меньше шерсти и уборки

Анастасия Высоцкая -
0

Кажется логичным: чем короче шерсть, тем меньше её на диване. С этой мыслью берут короткошёрстного котёнка, а через месяц снимают жёсткие короткие волоски с футболки, с кресла и с полки, на которую кошка вроде бы и не забиралась. А рядом спокойно живут породы с довольно необычной внешностью, после которых шерсти в доме заметно меньше.

Короткая шерсть сама по себе не обещает чистый диван: главный вклад в линьку вносят густота подшёрстка и строение покрова. Поэтому породу разумнее оценивать не по длине волоса, а по типу всей шубы.
Короткая шерсть сама по себе не обещает чистый диван: главный вклад в линьку вносят густота подшёрстка и строение покрова. Поэтому породу разумнее оценивать не по длине волоса, а по типу всей шубы. Фото: adobestock / Evrymmnt

Поэтому вопрос «какая кошка короткошёрстная» не самый точный. Полезнее спросить иначе: как устроена её шерсть и насколько активно она обновляется. Длина — лишь одна из характеристик. На то, сколько волос окажется на вашей одежде, сильнее влияют густота подшёрстка и само строение шерстинок.

Список ниже — не про мифические «нелиняющие» породы, а про тех, с кем шерсти в квартире обычно ощутимо меньше, чем с типичной густошёрстной кошкой. И когда дальше о какой-то из них будет сказано «линяет», это не оговорка: важно не то, теряет кошка волос или нет, а сколько его в итоге оказывается на ваших вещах и насколько он заметен.

Что вообще значит «мало линяет»

За этими словами скрываются три довольно разные ситуации, и путать их не стоит.

  • Первая — кошка практически без шерсти, как сфинкс. Оседать на диване почти нечему. Зато кожный жир, который у обычной кошки распределяется по шерсти, теперь остаётся прямо на коже и на поверхностях, а это уже совсем другой уход.
  • Вторая — кошка с необычной короткой шерстью: корниш-рекс, девон-рекс. Шерсть есть и обновляется, но её структура отличается от привычной кошачьей шубы, поэтому линька часто почти не бросается в глаза.
  • Третья — обычная короткошёрстная кошка, которая просто теряет немного волос: бурма, бенгал, абиссинка. Шерсть нормальная, только короткая, плотно прилегающая и несложная в уходе.

Дальше двигаемся примерно в этом порядке — от кошек, после которых шерсти почти нет, к привычным гладкошёрстным породам с небольшой линькой.

Под словами «мало линяет» скрываются разные варианты: почти голая кожа, тонкая волнистая шерсть рекса или обычный короткий покров без густого подшёрстка. Бытовой уход в каждом случае будет своим.
Под словами «мало линяет» скрываются разные варианты: почти голая кожа, тонкая волнистая шерсть рекса или обычный короткий покров без густого подшёрстка. Бытовой уход в каждом случае будет своим. Фото: adobestock / lenblr

Кошки, после которых шерсти почти нет

Сфинкс

Сфинкс кажется идеальным ответом: нет шерсти — нет линьки. Во многом так и есть, проблема волос на мебели с ним действительно почти исчезает. Но «голыми» бывают не все кошки этой породы: на коже может оставаться очень тонкий пушок или редкие волоски на отдельных участках, особенно на мордочке, ушах, лапах и хвосте.

Главное, что стоит понять до покупки: шерсть исчезает, а уход — нет, он просто становится другим. У обычной кошки кожный жир расходится по шерсти и остаётся почти незаметным. У сфинкса ему деться некуда, поэтому он копится прямо на коже, а заодно оставляет коричневатые следы на светлом постельном белье и на любимых местах кошки. Отсюда регулярное протирание кожи или купание по мере необходимости, внимание к ушам (сера у сфинксов накапливается быстрее), к складкам и когтям.

Добавьте к этому, что почти голое тело плохо держит тепло. Сфинксы постоянно ищут, где согреться: забираются на колени, под одеяло, к батарее, на солнечный подоконник, а зимой многие хозяева надевают на них одежду. На ярком солнце открытая кожа может обгореть. В сумме получается кошка, после которой на футболке действительно пусто, но назвать её беспроблемной в быту нельзя — сфинкс не тот случай, когда хочется «кошку, за которой вообще не надо ухаживать».

У канадского сфинкса шерсти на мебели почти не бывает, но кожа продолжает выделять секрет. Его приходится регулярно удалять, одновременно следя за ушами, складками, когтями, температурой и прямым солнцем.
У канадского сфинкса шерсти на мебели почти не бывает, но кожа продолжает выделять секрет. Его приходится регулярно удалять, одновременно следя за ушами, складками, когтями, температурой и прямым солнцем. Фото: adobestock / Sergey Skleznev

Донской сфинкс

Этот пункт особенно полезен, если вы выбираете кошку в России. Донские сфинксы бывают очень разными на вид и на ощупь, и от типа покрова напрямую зависит, сколько шерсти окажется в доме.

Полностью голые (их так и называют — голорождённые) действительно не оставляют волос, зато требуют максимума ухода за кожей. Флок и велюр — это тонкий, почти незаметный пушок, который может частично сойти к паре лет. А вот браш — жёсткая, извитая, местами щетинистая шёрстка, и такая кошка вполне может оставлять короткие колючие волоски на пледе и одежде. При этом покров у брашей нестабилен: с возрастом они иногда «раздеваются» до почти голой кожи, а иногда, наоборот, обрастают сильнее.

Отсюда вывод: фраза «донской сфинкс не линяет» слишком груба, всё решает конкретный котёнок, а не название породы. И даже почти бесшёрстному животному нужны уход за кожей, тепло, защита от сильного солнца и чистка ушей. Логика та же, что и у канадского сфинкса: убрали проблему шерсти — получили другой набор бытовых задач.

Донские сфинксы различаются по типу покрова: встречаются голые, велюровые и щетинистые животные. Поэтому количество шерсти определяют по конкретному котёнку, а не по одному названию породы.
Донские сфинксы различаются по типу покрова: встречаются голые, велюровые и щетинистые животные. Поэтому количество шерсти определяют по конкретному котёнку, а не по одному названию породы. Фото: adobestock / yolya_ilyasova

Петерболд

С петерболдом та же история, только вариативность ещё заметнее. Под одним названием скрываются кошки от полностью голых до вполне обычных короткошёрстных: голорождённые, флок, велюр, браш и так называемый прямошёрстный вариант с нормальной шерстью. И вот последний важен для темы отдельно: прямошёрстный петерболд линяет как обычная короткошёрстная кошка, никакого преимущества по шерсти у него нет. Взять такого котёнка в надежде на голую взрослую кошку — распространённое разочарование.

Осложняет дело то, что покров у петерболдов нередко меняется в первые год-два: пушистый котёнок может частично «раздеться», а может, наоборот, обрасти. Поэтому выбирать по фотографии родителей и ждать гарантированно голую кошку не стоит. Если вы берёте петерболда именно ради минимума шерсти, самое разумное — заранее расспросить заводчика: какой тип покрова у конкретного котёнка, как он обычно меняется с возрастом и чего ждать от взрослого животного. Это честнее и полезнее, чем записывать всю породу в «нелиняющие».

У петерболда покров может измениться по мере взросления: почти голый котёнок и взрослая кошка не всегда выглядят одинаково. До покупки важно уточнить у заводчика тип шерсти и прогноз её возрастных изменений.
У петерболда покров может измениться по мере взросления: почти голый котёнок и взрослая кошка не всегда выглядят одинаково. До покупки важно уточнить у заводчика тип шерсти и прогноз её возрастных изменений. Фото: adobestock / Victoria

Кошки с необычной шерстью: рексы

Корниш-рекс

Если раздражает именно шерсть на мебели, корниш-рекс — один из самых сильных вариантов, причём не из-за экзотической внешности. Его шубка состоит почти из одного мягкого подшёрстка: привычного слоя жёстких остевых волос, которые у обычных кошек и дают основную массу того, что мы потом собираем по квартире, здесь практически нет. Оставшиеся волоски настолько тонкие и короткие, что при выпадении почти не разлетаются, а во многом задерживаются в самой волнистой шерсти. Знакомых «перекати-поле» из шерсти по углам с таким котом обычно не бывает, и вычёсывать комки не приходится.

Линяет корниш всё же тоже, просто в масштабе, который на тёмной одежде почти не читается. Ухаживать за шубкой нужно бережно: тонкий волос легко ломается, поэтому агрессивные щётки и фурминаторы противопоказаны, достаточно провести рукой или мягкой тканью. Есть и обратная сторона тонкого покрова. Он плохо распределяет кожный жир, поэтому кожа и уши иногда становятся жирноватыми и требуют периодического купания. Мёрзнут корниши тоже ощутимо: любят тепло, забираются под плед и поближе к человеку. У котят покров может выглядеть неровным и «недоделанным» — это возрастное, взрослая волна формируется позже. И характер стоит держать в уме: это активная, очень контактная кошка, так что выбираете вы не только удобную шерсть, но и вполне определённый темперамент.

У корниш-рекса почти нет привычных жёстких остевых волос, поэтому выпавшая шерсть менее заметна. Тонкий волнистый покров требует тепла и бережного обращения, а активный характер — игр и постоянного общения.
У корниш-рекса почти нет привычных жёстких остевых волос, поэтому выпавшая шерсть менее заметна. Тонкий волнистый покров требует тепла и бережного обращения, а активный характер — игр и постоянного общения. Фото: adobestock / Don_Pomidor

Девон-рекс

Про девон-рекса часто говорят, что он не линяет. Это неправда — линяет. Но здесь как раз тот случай, когда слово «линяет» не спорит с заголовком, а объясняет его. Шерсти у девона изначально так мало, а сами волоски настолько короткие, мягкие и тонкие, что даже полная сезонная смена покрова даёт крохотный объём выпавшего волоса. Проще говоря, вы скорее заметите поредевший участок на самой кошке, чем шерсть на диване.

Такие временно поредевшие места (на ушах, животе, за локтями) для породы в целом нормальны, а густота покрова у девонов меняется с возрастом и по сезонам. Насторожиться стоит, только если залысины появились резко, кожа под ними раздражена или кошка усиленно вылизывается: тогда это уже вопрос к ветеринару, а не порода. Ухаживать за шерстью нужно так же аккуратно, как за корнишом: сильные щётки и трение ломают волос, хватает мягкого поглаживания. Девоны, как и корниши, любят тепло и людей: это подвижная, ориентированная на хозяина кошка. Подойдёт тому, кто хочет настоящую шерсть, но без ежедневной борьбы с ней.

Девон-рекс линяет, просто короткие мягкие волоски реже бросаются в глаза. Густота покрова может меняться с возрастом и по сезонам, а временно поредевшие участки не всегда означают заболевание.
Девон-рекс линяет, просто короткие мягкие волоски реже бросаются в глаза. Густота покрова может меняться с возрастом и по сезонам, а временно поредевшие участки не всегда означают заболевание. Фото: adobestock / veera

Обычные короткошёрстные кошки с небольшой линькой

Дальше — породы для тех, кому не нравится ни голая кожа, ни кудрявая шерсть, но хочется, чтобы волос в доме было поменьше. Выглядят они привычно, а линяют умеренно. Тут уже честнее говорить не «шерсти почти нет», а «шерсти немного и с ней легко управляться».

Бенгальская

У бенгала нормальная короткая шуба, но устроена она удачно для чистоты в доме: плотная, гладкая, плотно прилегающая, почти без выраженного подшёрстка и совсем не склонная к колтунам. Такую шерсть часто описывают как «шкурку» (пелт) — она словно приклеена к телу, а не топорщится. Именно поэтому выпавшего волоса от бенгала обычно немного, хотя сезонная линька есть, как у любой кошки.

Один нюанс для будущих владельцев: котята-бенгалы проходят через «фазу гадкого утёнка», когда шёрстка кажется тусклой и пушистой, и лишь позже наливается характерным гладким блеском. Ухода взрослая шуба почти не требует: раз в неделю пройтись резиновой рукавицей, и большая часть готовой выпасть шерсти останется на ней, а не на кресле. Для того, кому не по душе экзотика рексов и сфинксов, это внятный компромисс. А вот единственное, ради чего точно не стоит брать бенгала, — это «зато мало шерсти». Порода очень активная, ей нужны движение, игры, пространство и общение, и неподходящий темперамент никакой чистотой дивана не компенсируешь.

Бенгальская шуба короткая, плотная и обычно не требует сложного груминга, но породу нельзя выбирать только ради чистого дивана. Высокая активность и потребность в играх заметнее влияют на совместную жизнь.
Бенгальская шуба короткая, плотная и обычно не требует сложного груминга, но породу нельзя выбирать только ради чистого дивана. Высокая активность и потребность в играх заметнее влияют на совместную жизнь. Фото: adobestock / Aerial Film Studio

Бурманская

Один из самых практичных вариантов по уходу. Шерсть у бурмы короткая, тонкая, плотно прилегающая и гладкая, почти как атлас, с минимальным подшёрстком. Как раз скудный подшёрсток и есть причина, по которой волоса в доме остаётся мало: у густошёрстных кошек именно он даёт основной сезонный «снегопад». Выпадает у бурмы немного, чуть заметнее весной, а весь груминг сводится к тому, чтобы раз в неделю пройтись мягкой щёткой, замшевой салфеткой или резиновой рукавицей — заодно шубка становится глянцевой.

Не голая, не кудрявая, обычная гладкая кошка, которая при этом не превращает дом в постоянную площадку для уборки. Стоит только помнить, что бурмы очень привязаны к человеку. Если вас целыми днями нет дома и нужна максимально независимая кошка, одной «удобной шерсти» тут мало, характер придётся учитывать отдельно.

У бурмы тонкая плотно прилегающая шерсть и немного выпавших волос; обычно хватает мягкой щётки или резиновой рукавицы. Но это очень социальная кошка, которой тяжело проводить целые дни без человека.
У бурмы тонкая плотно прилегающая шерсть и немного выпавших волос; обычно хватает мягкой щётки или резиновой рукавицы. Но это очень социальная кошка, которой тяжело проводить целые дни без человека. Фото: adobestock / scaliger

Абиссинская

Ещё одна кошка без необычной внешности. Шерсть короткая, тонкая, плотно прилегающая, подшёрсток небольшой, линька умеренная и в основном сезонная. Есть у абиссинов приятная деталь: каждый волосок окрашен зонально, чередующимися светлыми и тёмными полосами (тикинг), поэтому выпавшая шерсть менее контрастна и на глаз почти не бросается — не то что ровный тёмный волос сплошного окраса.

Сложного ухода порода не требует: колтунов практически не бывает, ежедневное расчёсывание ни к чему, достаточно раз в неделю убирать отмершие волоски рукавицей или влажной ладонью. А вот темперамент снова важнее, чем кажется. Абиссинка активная, любопытная, любит движение и высоту, ей нужны полки и возможность лазать. Тому, кто мечтает о спокойной кошке для дивана, она может совсем не подойти — вне всякой связи с количеством шерсти.

Абиссинке не нужны ежедневное расчёсывание и борьба с колтунами, зато необходимы движение, высота и исследование пространства. Маленький объём шерсти не превращает активную породу в спокойную диванную кошку.
Абиссинке не нужны ежедневное расчёсывание и борьба с колтунами, зато необходимы движение, высота и исследование пространства. Маленький объём шерсти не превращает активную породу в спокойную диванную кошку. Фото: adobestock / oxi88

Ориентальная короткошёрстная

Покров у короткошёрстного ориентала очень короткий, тонкий, плотно прилегающий и практически без подшёрстка. По сути это одна из самых необременительных шуб среди «обычных» кошек: линяет ориентал скромно, а то немногое, что выпадает, легко снимается влажной рукой или рукавицей. Специального груминга нет вовсе.

Но есть причина не выбирать эту кошку только из-за шерсти, и это характер. Ориенталы очень социальные, общительные и нередко на редкость разговорчивые: они ходят за хозяином, комментируют происходящее и тяжело переносят одиночество. Внимания они могут требовать заметно больше, чем вы рассчитывали. Хорошая иллюстрация ко всей статье: количество шерсти — всего одна черта будущего питомца, и далеко не самая главная.

Короткий покров ориентала почти лишён объёмного подшёрстка и прост в уходе. Основная бытовая особенность породы не линька, а сильная привязанность к человеку, разговорчивость и потребность во внимании.
Короткий покров ориентала почти лишён объёмного подшёрстка и прост в уходе. Основная бытовая особенность породы не линька, а сильная привязанность к человеку, разговорчивость и потребность во внимании. Фото: adobestock / T.K.Studio

Сиамская

Сиамскую логично поставить последней — она хорошо показывает границу списка. По типу шерсти это близкая родня ориентала: такой же короткий, тонкий, плотно прилегающий покров с минимальным подшёрстком, только в колор-пойнтовом окрасе. Это не «нелиняющая» кошка, она линяет, чуть заметнее в сезон. Но волос короткий и его немного, он легко собирается влажной ладонью или рукавицей и не требует никакого сложного груминга, так что в быту хлопот с ним куда меньше, чем с густой двойной шубой.

Если задача звучит как «вообще не хочу видеть шерсть», логичнее смотреть на корниш-рекса или бесшёрстные породы. Если же нужна привычная короткошёрстная кошка с несложным уходом, сиамская вполне подходит — и по темпераменту она, как и ориентал, общительная и привязчивая.

Сиамская кошка не относится к полностью нелиняющим: волоски всё равно обновляются. Однако короткий тонкий покров легко обслуживать, поэтому это практичный вариант для тех, кому не нужна бесшёрстная порода.
Сиамская кошка не относится к полностью нелиняющим: волоски всё равно обновляются. Однако короткий тонкий покров легко обслуживать, поэтому это практичный вариант для тех, кому не нужна бесшёрстная порода. Фото: adobestock / Esin Deniz

Читайте также: 11 русских кошек, покоривших мир своей красотой и характером

Кого в список специально не взяли

В интернет-подборках «малолиняющими» называют чуть ли не всех подряд, и обычно по одному признаку — короткая шерсть. Признак обманчивый, поэтому несколько популярных пород сюда честно не попали.

  • Русская голубая. Шерсть короткая, но очень густая и двойная. В сезонную смену покрова линька вполне заметна, так что место среди самых нелиняющих ей не по праву.
  • Британская короткошёрстная. Та же ловушка. Короткая ещё не значит малочисленная: покров у британца очень плотный и умеет активно обновляться.
  • Сибирская. Прекрасная порода, но длинная густая шерсть и сезонная линька к теме статьи отношения не имеют. Разговоры о том, что отдельные линии якобы легче переносятся аллергиками, — это про аллерген, а не про объём шерсти в доме, и путать одно с другим не надо.
  • Мейн-кун. Длинная густая шерсть, которая требует совсем другого подхода к уборке и грумингу.

Смысл простой: выбираем действительно по линьке, а не пытаемся втиснуть в рейтинг самые раскрученные породы.

Меньше линяет — не значит гипоаллергенна

Здесь важно расставить всё по местам один раз. Аллергия на кошек связана не с шерстью как таковой, а с белками, которые есть в слюне, кожном секрете и частичках эпителия. Шерсть помогает этим частицам расходиться по квартире, но её отсутствие само по себе аллерген не убирает.

Отсюда и главный миф, который стоит развеять: «сфинкс подходит всем аллергикам». Нет. При выраженной аллергии нельзя ориентироваться на одно название породы. Разумнее провести время рядом с конкретным животным и обсудить ситуацию с врачом, а не рассчитывать, что голая кожа автоматически решит проблему.

И всё-таки

Если главная мечта — перестать снимать шерсть с чёрной футболки перед каждым выходом, порода действительно многое меняет. Разницу между густой британской шубой и корниш-рексом видно без всяких измерений.

Только бесплатных решений тут нет. У сфинкса шерсть почти исчезает, зато появляется уход за кожей. У рекса волос мало, но тонкая шубка требует аккуратности. Гладкошёрстные бурма или бенгал линяют немного, и всё же линяют.

Так что искать стоит не кошку, которая «вообще не линяет», а ту, чьё количество шерсти и все остальные особенности подходят именно вашему дому. Самый удобный питомец — не тот, после которого меньше всего волос на диване, а тот, с которым вам удобно жить целиком.

Подзимний посев: когда сеять, как готовить грядки и почему осенняя подкормка решает всё

Аминосил -
0

Казалось бы, что может быть проще: осенью посеял морковку или укроп, укрыл — и весной получай ранний урожай. Но почему-то у одних грядки зеленеют дружно, а у других — пустота и разочарование. В чём подвох? Дело не в капризах погоды и не в плохих семенах. Просто у подзимнего посева есть свои жёсткие правила. Нарушил одно — и весной не дождёшься всходов. Давайте разбираться, как сделать всё правильно и без ошибок.

Главное, что нужно запомнить раз и навсегда: ориентир не на календарь, а на погоду. Многие садоводы совершают роковую ошибку — выходят в огород слишком рано. Семена попадают в ещё тёплую землю, прорастают, а потом приходят морозы — и всё, всходы погибают. Поэтому ждём, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опустится до 0 °С, а днём термометр не будет подниматься выше +2…+3 °С. В средней полосе это обычно начало ноября. Если посеять раньше — считайте, что вы просто кормите птиц и мышей. Если позже — можно не успеть до сильных морозов.

Подзимний посев: когда сеять, как готовить грядки и почему осенняя подкормка решает всё
Подзимний посев: когда сеять, как готовить грядки и почему осенняя подкормка решает всё

Теперь про подготовку. Грядки под подзимний сев нужно готовить заранее, пока земля ещё не замёрзла — в октябре. Нарезаем бороздки глубиной всего 1–2 сантиметра и оставляем их открытыми. А вот сам посев проводим только тогда, когда грунт начнёт промерзать, а ночные заморозки станут устойчивыми. Семена раскладываем по бороздкам, засыпаем сухим, непромёрзшим грунтом (лучше всего — верховым или низинным торфом) и не поливаем! Полив весной сделаете. А сухой грунт для присыпки заготавливаем заранее, держим в тёплом месте до момента посева.

Ещё один важный момент — питание грядки. Семенам, которые будут лежать в земле всю зиму, нужен мощный стартовый запас питательных веществ. Внесённое удобрение должно быть комплексным и содержать всё необходимое для пробуждения и роста весной. Мы рекомендуем использовать для заправки грядок Аминосил универсальный в виде гранул. Почему именно он? Потому что это не просто «еда» для растений. В его составе — полный спектр макро-, мезо- и микроэлементов, витамины группы В, широкий перечень аминокислот, гуминовые и фульвокислоты. Он работает как удобрение, стимулятор и иммуномодулятор одновременно. Вносим при перекопке из расчёта 30–60 граммов на квадратный метр — точная дозировка зависит от плодородия вашей почвы. Если земля бедная, берём больше, если хорошая — поменьше.

Аминосил универсальный в виде гранул
Аминосил универсальный в виде гранул

И не забываем про норму высева. Зимой часть семян неизбежно погибнет — от морозов, от выпревания, от грызунов. Поэтому смело увеличиваем норму высева примерно на 50% по сравнению с весенней. Если весной вы сеете морковь через 2–3 сантиметра, то под зиму — гуще.

И последнее: не все культуры годятся для подзимнего посева. Выбирайте только холодостойкие. Из корнеплодов — морковь, свёкла, редис, репа, дайкон, редька. Из зеленных — укроп, петрушка, салаты, рукола. Из цветов — астры, календула, бархатцы, дельфиниумы. Остальные либо не взойдут, либо замёрзнут.

Мы уверены: если вы не будете спешить, дождётесь правильной температуры, подготовите грядки с умом и добавите Аминосил для питания, ваш подзимний посев удастся на славу. Весной вы получите ранний урожай на недели раньше обычного — и без лишней весенней беготни. А это, согласитесь, дорогого стоит.

Интересные и необычные сорта Гравилата

Ирина Лаврова -
0

В этой теме собираем подборку самых интересных, ярких и необычных сортов гравилата — с фотографиями, идеями для цветников и честными отзывами!

Предлагаю вместе собрать здесь коллекцию самых классных и проверенных сортов этого замечательного многолетника. В ветке делимся не просто красивыми картинками из каталогов, а реальным садовым опытом:

Фото и названия сортов (от классических до новинок);
Нюансы ухода: как переносят сырость, засуху, зимовку и на каких почвах раскрываются лучше всего;
Идеи применения: где высаживать, как оформлять передний край миксбордера и с какими соседями гравилат смотрится выигрышнее всего.

Выкладывайте фотографии своих гравилатов, задавайте вопросы и делитесь находками!

Листайте вниз!

Интересные и необычные сорта Гравилата

10 растений, которые не любят осеннюю обрезку

Ирина Лаврова -
0

К концу сезона сад выдаёт все свои огрехи разом. Многолетники осели, листва облетела, цветение закончилось — и вдруг отчётливо видна каждая длинная, кривая, торчащая вбок ветка. Раз уж всё равно убираем сад к зиме, рука сама тянется всё заодно подровнять.

Сирень торчит выше кроны. Вейгела развалилась. У крупнолистной гортензии висят сухие шапки. Плетистая роза вымахала на два метра, и непонятно, как её такую укладывать под укрытие. Логика простая: обрежу сейчас — весной меньше возни.

А весной выясняется, что растение перезимовало прекрасно, только цвести ему теперь нечем.

Дело даже не в запрете «так нельзя», а в цене вопроса: у этих кустов будущие цветы уже сидят на ветках, и одно движение секатором в сентябре-октябре стоит целого сезона цветения. Дальше — по каждому отдельно: где закладываются цветочные почки, почему их так легко срезать по незнанию и что с растением реально стоит сделать сейчас, а что отложить до весны.

Осенью стремление быстро «навести порядок» особенно опасно: за неровным силуэтом кустов скрываются вызревшие побеги и уже заложенные почки. Неаккуратная крона до весны часто ценнее идеально ровной.
Осенью стремление быстро «навести порядок» особенно опасно: за неровным силуэтом кустов скрываются вызревшие побеги и уже заложенные почки. Неаккуратная крона до весны часто ценнее идеально ровной. Фото: adobestock / OLENA LIALINA

Какие растения не стоит обрезать осенью?

1. Сирень: опаснее всего безобидное «чуть-чуть подровняю»

Сирень часто становится первой жертвой осеннего секатора. После листопада видно, что один побег выбился выше остальных, часть веток торчит из кроны, весь куст кажется лохматым. Желание естественное: не переделывать, а просто снять верхушки.

Вот этого и не стоит делать. Будущие соцветия у сирени сидят как раз на концах вызревших побегов. Кажется, что снял всего десять-двадцать сантиметров, — а весной вместе с ними ушла заметная часть цветения.

Есть и вторая ловушка, о которой обычно молчат. Почти вся сортовая сирень привита — на бирючину, ясень или сеянец видовой сирени. Любая стрессовая обрезка, тем более осенняя, гонит поросль от подвоя, и, если её вовремя не выламывать, за пару лет дичок способен задавить сорт. Ещё один повод не тревожить привитый куст без нужды.

Основную работу проводят сразу после цветения, в июне: к середине лета сирень уже закладывает почки на следующий год, и опаздывать нельзя. Старый куст не стригут по верху, а омолаживают в несколько приёмов — за сезон убирают два-три самых толстых отслуживших ствола, а не всё разом, иначе в ответ полезет масса жировых побегов, которые год-два не цветут. Осенью же максимум санитарка: сломанное и больное можно снять в любой момент.

Отдельная история — повторноцветущие сорта вроде серии Bloomerang: вторую волну они дают на молодом приросте, и схема обрезки у них своя. Если сорт неизвестен, безопаснее считать сирень обычной, цветущей раз за сезон.

У сирени осеннее выравнивание верхушек бьёт точно по будущему цветению: генеративные почки находятся на концах вызревших побегов. Формировку безопаснее перенести на период сразу после цветения.
У сирени осеннее выравнивание верхушек бьёт точно по будущему цветению: генеративные почки находятся на концах вызревших побегов. Формировку безопаснее перенести на период сразу после цветения. Фото: adobestock / Bediha Duru Öksüz

2. Чубушник: ему нужна не стрижка сверху, а обновление изнутри

Чубушник (садовый жасмин) быстро набирает объём, и к осени тянет его укоротить — срезать все ветки на треть, чтобы стало компактнее. Куст после этого выглядит опрятнее, но для растения это худший вариант.

Цветёт чубушник на побегах прошлого года, поэтому в порядок его приводят после цветения, в июле, и работают не с концами веток, а со структурой куста — причём не за один раз. Каждый сезон вырезают у земли два-три самых старых, уже слабо цветущих ствола, освобождая место молодым. Молодой куст первых лет почти не трогают: ему нужно набрать основу. А вот сильные вертикальные жировые побеги без боковых веточек летом полезно укоротить — тогда они ветвятся и зацветают на будущий год, а не гонят голую «удочку».

Осенью хороший прирост этого сезона не трогайте: на нём и держится следующее цветение.

Вместо формировки в это время достаточно убрать сломанные и больные ветки, если они есть.

Чубушнику осенью сохраняют прирост текущего года, даже если куст потерял аккуратный контур. Омолаживают его после цветения: старые стволики удаляют из центра, а не укорачивают все ветви сверху.
Чубушнику осенью сохраняют прирост текущего года, даже если куст потерял аккуратный контур. Омолаживают его после цветения: старые стволики удаляют из центра, а не укорачивают все ветви сверху. Фото: adobestock / Aida

3. Вейгела: длинные побеги сейчас кажутся лишними, а весной пригодятся

После сезона вейгела выглядит неряшливо, особенно молодой сильный куст: длинные побеги, несимметричная крона, ветви во все стороны. Осенью всё это хочется исправить и получить к зиме аккуратный шар.

Но вейгела цветёт в основном на прошлогодних побегах, и формируют её после главной волны, в июне: отцветшую ветку не просто подрезают, а переводят на сильный молодой побег ниже — куст остаётся тем же по объёму, но заметно свежее.

Против осени есть и чисто практический довод. В холодные зимы концы вейгелы нередко подмерзают сами, и что именно резать, честно видно только весной, когда тронутся живые почки. Обрежете осенью «на глаз» — рискуете снять здоровое и оставить то, что всё равно вымерзнет.

Ещё нюанс: у части сортов бывает повторное, более слабое цветение в конце лета. Это не повод обрезать куст заново после каждой волны. Осенью оставьте здоровые вызревшие побеги и возьмитесь за секатор только ради явно повреждённых веток.

Вызревшие побеги вейгелы с осенней листвой могут казаться слишком длинными, но именно их важно сохранить. Исправлять форму лучше после основной волны цветения, а сейчас удалить только сломанное и больное.
Вызревшие побеги вейгелы с осенней листвой могут казаться слишком длинными, но именно их важно сохранить. Исправлять форму лучше после основной волны цветения, а сейчас удалить только сломанное и больное. Фото: adobestock / Ollga P

4. Спирея: сначала выясните, весной она цветёт или летом

Со спиреей общий совет проваливается чаще всего: «спирею нужно сильно обрезать» бывает и абсолютно верным, и грубой ошибкой — смотря какая спирея растёт.

Отличить их, если сорт потерян, проще всего по цветению. Весеннецветущие формы (спирея серая ‘Grefsheim’, Вангутта, ниппонская, дубравколистная) цветут рано, в мае, белым, каскадом по всей длине прошлогодних побегов. Отцветя, они сразу закладывают следующую весну, поэтому сильная осенняя обрезка их обескровливает; основную стрижку делают сразу после цветения.

Летнецветущие (спирея японская, Бумальда, Дугласа) устроены иначе: цветут со второй половины лета, розовым или малиновым, плоскими щитками на побегах текущего года. Их и правда обрезают коротко — но лучше не ранней осенью, а поздней, по спящему кусту, или весной. Срежете рано и в тепло — спирея тронется в рост и не успеет вызреть к морозам.

Отсюда правило проще любого календаря: белая и ранняя — режем после цветения; розовая и летняя — коротко, но перед самым покоем или весной.

До подходящего срока куст оставляют как есть, убирая осенью только сломанные и больные ветви.

Спирея Вангутта относится к весеннецветущим формам: к середине осени её побеги уже несут задел следующего цветения. Сильная стрижка сейчас лишит куст белых дуг; срок работы — сразу после цветения.
Спирея Вангутта относится к весеннецветущим формам: к середине осени её побеги уже несут задел следующего цветения. Сильная стрижка сейчас лишит куст белых дуг; срок работы — сразу после цветения. Фото: adobestock / Anna

5. Крупнолистная гортензия: не путайте её с метельчатой

Одна из самых частых и самых обидных ошибок. Человек видел, как сосед весной обрезает метельчатую гортензию чуть ли не наполовину и куст потом прекрасно цветёт, — и осенью проделывает то же самое со своей крупнолистной. А следующим летом получает огромный зелёный куст почти без цветов.

Причина в том, что это разные растения. У крупнолистной гортензии традиционных сортов бо́льшая часть цветения сидит в верхней части прошлогодних побегов — срезали верхушки до пеньков, убрали старые соцветия вместе с почками, и цвести стало нечему.

Тут есть и обратная сторона: даже нетронутый куст в холодном климате часто не цветёт — цветочные почки на верхушках просто вымерзают за зиму. Поэтому крупнолистную гортензию не столько «не обрезают», сколько сохраняют и укрывают целиком: смысл в том, чтобы дотянуть верхние почки живыми до весны. Сухие шапки тут даже помогают — прикрывают почки, а весной по ним видно, где побег живой и что можно наконец укоротить.

Отдельный случай — повторноцветущие сорта (Endless Summer и подобные): они цветут и на прошлогодних, и на молодых побегах, так что совсем без цветов не останутся. Но раннюю, самую крупную волну на старой древесине потерять всё равно легко, поэтому старые побеги сохраняют и им.

И наоборот: метельчатая и древовидная гортензии цветут на побегах текущего года и спокойно переносят весеннюю обрезку. «Гортензию нельзя резать осенью» — правило не для всего рода, а для крупнолистной, пильчатой и близких к ним.

Сухие шапки крупнолистной гортензии лучше не убирать вместе с верхушками побегов: под ними зимуют почки будущих соцветий. Весной живые и повреждённые участки различимы намного надёжнее.
Сухие шапки крупнолистной гортензии лучше не убирать вместе с верхушками побегов: под ними зимуют почки будущих соцветий. Весной живые и повреждённые участки различимы намного надёжнее. Фото: adobestock / photohampster

6. Рододендрон и азалия: их часто стригут без всякой необходимости

С рододендроном ошибка обратная: его берутся формировать просто потому, что пришла осень, — хотя здоровому кусту обрезка чаще всего не нужна вовсе.

К осени на концах побегов уже хорошо видны крупные цветочные почки, они заметно толще и круглее ростовых. Дальше почти анекдот: садовод замечает торчащий конец ветки, срезает его «для формы» — и снимает вместе с ним готовое цветение следующего сезона.

Что действительно полезно — аккуратно выломать отцветшие соцветия сразу после цветения, не задев молодые почки, которые сидят прямо под ними. А если куст запущен и его нужно всерьёз омолодить, рододендрон это переносит: в отличие от большинства хвойных, он способен отрасти даже от старой древесины, из спящих почек. Но такую сильную обрезку делают весной, а не под зиму, чтобы куст успел ответить приростом.

Обычно же здоровому рододендрону хватает санитарной обрезки. Мысль тут шире, чем про один рододендрон: не каждый куст вообще нужно стричь ежегодно.

Толстая верхушечная почка рододендрона — уже подготовленное цветение следующего сезона. Подравнивая торчащие концы осенью, садовод снимает не лишнюю длину, а готовые соцветия будущей весны.
Толстая верхушечная почка рододендрона — уже подготовленное цветение следующего сезона. Подравнивая торчащие концы осенью, садовод снимает не лишнюю длину, а готовые соцветия будущей весны. Фото: adobestock / argot

7. Клематис: сначала группа обрезки, потом секатор

Осенью клематис выглядит убедительно мёртвым: листья высохли, плети спутались в бесформенный ком. Соблазн велик — срезать всё до земли и весной начать с чистого листа.

Для клематисов третьей группы так и делают: они цветут на молодых побегах текущего года, и осенью их коротко обрезают, оставляя пеньки в 20–30 см. Для остальных это прямой путь остаться без цветения.

Первая группа (включая княжики) цветёт рано и на прошлогодних плетях — ей нужна максимум лёгкая чистка после цветения. Вторая сложнее: раннее крупное цветение держится на перезимовавших побегах, а второе, летнее, идёт уже на молодых. Поэтому её режут комбинированно — плети в основном сохраняют и лишь укорачивают, а часть старых постепенно убирают на замену. Срежете всё под корень — потеряете ту самую первую эффектную волну, ради которой сорт обычно и берут.

Осенью у клематисов первой и второй групп вместо короткой обрезки сохраняют плети, убирают с них сухие листья и при необходимости укладывают под укрытие. Первую группу формируют сразу после цветения, у второй основную обрезку проводят ранней весной, а после первой волны при необходимости лишь корректируют отдельные побеги.

Как определить группу без этикетки: цветёт до середины лета, на прошлогодних плетях — первая или вторая; цветёт только со второй половины лета, на новом приросте — третья. И отдельное правило для новичка: клематис любой группы в первую весну после посадки режут коротко — жалко, но так он закладывает мощную базу.

Вывод один: не знаете группу — сначала выясните сорт или хотя бы срок и характер цветения, и только потом беритесь за секатор. Не наоборот.

Высохшие плети клематиса не означают, что их можно срезать без разбора. У растений I–II групп на сохранённой древесине пройдёт ранняя волна цветения; до определения группы побеги лучше оставить.
Высохшие плети клематиса не означают, что их можно срезать без разбора. У растений I–II групп на сохранённой древесине пройдёт ранняя волна цветения; до определения группы побеги лучше оставить. Фото: adobestock / Savo Ilic

Читайте также: Любите клематисы? Посадите княжики!

8. Древовидный пион: это кустарник, а не травянистый пион

Вся путаница — в названии. Травянистый пион осенью действительно теряет надземную часть, его отмершие стебли срезают почти до земли; это знают все и машинально переносят на любой пион.

Но древовидный пион — кустарник. Его одревесневшие побеги живут годами и образуют постоянный скелет. Решить осенью, что «пионы же режут под корень», и применить это к древовидному — значит своими руками свести на нет всё, что растение наращивало несколько сезонов: восстанавливаться оно будет долго, а цвести не скоро.

Здесь же спрятана самая коварная ловушка — ИТО-гибриды (межвидовые, Itoh). Листом и цветком они похожи на древовидные, но ведут себя иначе: к зиме их побеги в основном отмирают, как у травянистых, и осенью их как раз обрезают низко. По одному слову «пион» не угадать — нужно точно знать, что у вас: травянистый, древовидный или ИТО.

У древовидного пиона осенью убирают отмершую листву и, если хочется, семенные коробочки, а здоровые одревесневшие побеги оставляют как есть. Санитарную обрезку — сухие концы, подмёрзшие верхушки — делают весной, по живой древесине. И если куст привит на травянистый пион (частый случай), заодно приглядывают за подвойной порослью снизу и выламывают её.

ревовидный пион уходит в зиму с постоянным древесным скелетом: это не отмершая ботва травянистого пиона. Осенью снимают листву, а состояние многолетних побегов оценивают уже после зимовки.
Древовидный пион: осенью снимают листву, а состояние многолетних побегов оценивают уже после зимовки. Фото: adobestock / Светлана Трубаева

Читайте также: Сад ароматов: кустарники и многолетники, которые наполнят участок запахами

9. Плетистая роза: укрытие подгоняют под розу, а не розу под укрытие

Очень распространённая и вполне понятная ошибка. Есть длинная плеть, её нужно снять с опоры и уложить на зиму, она неудобная и не хочет помещаться под укрытие. Самое очевидное решение — срезать половину.

Но весь смысл плетистой розы — в длинных сильных побегах: на них в следующем сезоне вырастают боковые цветущие веточки. Укоротив плеть до размера укрытия, вы превращаете розу в невнятный обрубок, который потом целый год восстанавливает снятое за минуту.

Тонкость, которую обычно упускают: осенью и правда есть что резать — но не сами плети, а боковые отцветшие веточки. Их укорачивают до двух-трёх почек, и куст становится компактнее, под укрытие ложится легче — без потери основы.

Многое зависит и от типа. Рамблеры (мелкоцветковые, однократные, с гибкими длинными плетями) цветут на прошлогодней древесине — сохранение плетей им критично. Крупноцветковые повторноцветущие клаймберы терпимее к укорачиванию, но и им длинные основные побеги нужны для обильной волны.

Основную обрезку клаймберов проводят весной, после снятия укрытия, когда уже видно, какие побеги пережили зиму. У рамблеров старые отцветшие плети вырезают после цветения, освобождая место молодым побегам замещения.

Сама же осенняя задача — снять розу с опоры, пока побеги гибкие, аккуратно пригнуть и связать, убрать явно больное и подготовить к зимовке. Укрытие подгоняют под растение, а не растение под укрытие. Так что «плетистые розы не обрезают вовсе» — не наш случай; речь про бессмысленное укорачивание плетей ради удобства.

Длинные плети розы сохраняют и постепенно пригибают, пока древесина остаётся гибкой. Размер укрытия подстраивают под растение: сильное укорачивание ради удобства отнимет основу будущих боковых цветущих ветвей.
Длинные плети розы сохраняют и постепенно пригибают, пока древесина остаётся гибкой. Размер укрытия подстраивают под растение: сильное укорачивание ради удобства отнимет основу будущих боковых цветущих ветвей. Фото: adobestock / bildlove

О некоторых других растениях, которые не стоит обрезать — в статье: 12 растений, которые нельзя обрезать осенью

10. Лаванда: дело уже не в цветочных почках, а в зимовке

С лавандой всё наоборот: её как раз нужно стричь. Без формировки кусты разваливаются, оголяются снизу и за пару лет превращаются в кольцо голых деревянистых стеблей с зеленью только по краям. Так что «не трогать вовсе» — тоже плохой совет; всё дело в сроке и глубине среза.

Глубина важнее всего. Лаванду стригут только по зелёной, облиственной части, оставляя над одревесневшим основанием пару сантиметров живого прироста. Уйдёте глубже, в старую голую древесину, — оттуда она отрастает крайне неохотно, а то и вовсе не отрастает, и на месте среза остаётся мёртвый сук.

Важен и срок. Сильную стрижку не откладывают на глубокую осень: после неё кусту нужно окрепнуть до морозов, а времени уже нет. Основную формировку делают после цветения, в конце лета; осенью — максимум снять отцветшие цветоносы, и то необязательно. Стоит учесть и вид: узколистная лаванда сравнительно зимостойка, а французскую (широколистную, stoechas) осенью лучше глубоко не трогать вовсе — она нежнее.

Если правильный срок упущен, честнее оставить куст слегка растрёпанным до весны, чем в осенью устраивать ему радикальную причёску.

Поздний холод — аргумент отложить радикальную стрижку лаванды, а не попытка срочно выровнять куст. После глубокого осеннего среза древесина восстанавливается плохо; форму корректируют после цветения или весной.
Поздний холод — аргумент отложить радикальную стрижку лаванды, а не попытка срочно выровнять куст. После глубокого осеннего среза древесина восстанавливается плохо; форму корректируют после цветения или весной. Фото: adobestock / igor_zubkov

Что ещё нельзя обрезать осенью? Читайте в статье: 13 многолетников, которые нельзя обрезать осенью

Три вопроса перед любой осенней обрезкой

Список растений всегда неполон, но принцип, по которому решение принимаешь сам, работает почти всегда. Прежде чем что-то срезать осенью, задайте себе три вопроса.

Когда это растение цветёт? Если рано весной или в начале лета — почки, скорее всего, уже заложены, и сильная обрезка отменяется.

Что я срезаю — однолетний побег или многолетний скелет? Это особенно важно для древовидного пиона, роз и клематисов, где легко перепутать то, что отрастёт заново, с тем, что растение строило несколько лет.

Зачем я вообще сейчас режу? Между «ветка сломалась» и «мне не нравится, что она торчит» — огромная разница. Если причина только в аккуратном виде перед зимой, секатор чаще всего можно отложить.

Осенью садоводу мешает не нехватка знаний об обрезке. Мешает желание закрыть всю работу одним заходом. Но растениям всё равно, насколько ровно выглядит куст в ноябре, — им важнее сохранить то, с чем они войдут в следующий сезон. Если ветка здорова, растение готово к холодам, а правильный срок наступит только после цветения или весной, пусть она спокойно торчит до нужного момента. Иногда лучшая осенняя обрезка — та, которую вы вовремя решили не делать.

Как посадить озимый чеснок осенью, чтобы летом были здоровые головки

Екатерина Полянская -
0

С осенней посадкой чеснока есть одна коварная особенность: ошибку видно не сразу. В октябре грядка выглядит одинаково аккуратной и у того, кто всё сделал правильно, и у того, кто закопал мелкие зубки в сырую низину слишком рано. Разница проявится весной, а окончательный приговор вынесет июль, когда вместо крупных головок из земли выйдет мелочь.

Поэтому разговор о том, чем замачивать зубки и какой делать мульчу, я бы отложила. Урожай будущего лета определяют три решения, которые принимают ещё до того, как берут в руки лопату: что сажать, когда и куда. Если с ними не ошибиться, сама посадка окажется делом получаса.

Как посадить озимый чеснок осенью, чтобы летом были крупные головки
Как посадить озимый чеснок осенью, чтобы летом были крупные головки. Фото: adobestock / © alicja neumiler

Озимый или яровой: под зиму годится только один

Под осеннюю посадку нужен озимый чеснок. Яровой сажают весной, и на то есть причина, а не просто привычка: он лучше хранится, но головки и зубки у него обычно мельче. Озимый зимует в земле, трогается в рост ранней весной и успевает нарастить крупную головку.

Отличить их можно и по внешности. У озимого несколько крупных зубков сидят одним рядом вокруг жёсткого центрального стержня. У ярового зубков заметно больше, они мельче, расположены в несколько рядов, а твёрдого стержня в середине чаще нет. Но полностью полагаться на этот признак я бы не стала: сортов и форм много. Надёжнее взять посадочный материал, на котором прямо написано «чеснок озимый» и указан сорт.

Отдельно стоит сказать про местный чеснок без официального названия, тот, что годами растёт у соседей и передаётся из рук в руки. Если такая форма стабильно зимует именно в вашем климате, она нередко практичнее эффектной новинки неизвестного происхождения. Способность пережить местную зиму важнее красивой картинки на упаковке.

Можно ли посадить чеснок из магазина

Прорасти магазинный чеснок вполне может. Вопрос не в этом, а в том, стоит ли отдавать ему грядку, с которой вы рассчитываете на урожай.

У головки из продуктового обычно неизвестно главное: сорт, регион, где её вырастили, и, что важнее всего, зимостойкость. Крупный импортный чеснок мог сформировать внушительную головку где-нибудь в мягком климате, и это ничего не говорит о том, как он перенесёт зиму под Тверью, Екатеринбургом или Новосибирском. Захотелось проверить — посадите несколько зубков отдельно, как эксперимент, но не всю грядку. Для основной посадки логичнее взять районированный сорт из надёжного питомника или здоровый местный материал, который уже показал себя в вашем районе.

Крупные зубки, расположенные одним рядом вокруг плотного центрального стержня, характерны для многих озимых форм. Но внешний вид остаётся подсказкой: надёжнее знать сорт и его пригодность для осенней посадки.
Крупные зубки, расположенные одним рядом вокруг плотного центрального стержня, характерны для многих озимых форм. Но внешний вид остаётся подсказкой: надёжнее знать сорт и его пригодность для осенней посадки.
Мягкие стебли позволяют сплетать чеснок в косы и чаще встречаются у яровых форм, рассчитанных на долгое хранение. Для посадки под зиму одной такой внешней приметы недостаточно: происхождение важнее.
Мягкие стебли позволяют сплетать чеснок в косы и чаще встречаются у яровых форм, рассчитанных на долгое хранение. Для посадки под зиму одной такой внешней приметы недостаточно: происхождение важнее. Фото: adobestock / soleg
Товарная головка может быть крупной и безупречной, но магазинная полка ничего не сообщает о сорте и зимостойкости. Неизвестный чеснок проверяют несколькими зубками отдельно, не отдавая ему основную грядку.
Товарная головка может быть крупной и безупречной, но магазинная полка ничего не сообщает о сорте и зимостойкости. Неизвестный чеснок проверяют несколькими зубками отдельно, не отдавая ему основную грядку. Фото: adobestock / ice on earth

Сорт важен, но адаптация важнее

Сортов озимого чеснока сейчас столько, что искать единственный «самый лучший по России» бессмысленно: то, что блестяще растёт на юге, может подмерзать на севере. Для первой посадки проще взять два сорта, один проверенный для вашего региона и второй на пробу.

Из распространённых стоит держать в голове несколько ориентиров, если сгруппировать их по тому, что человек ищет. Когда хочется именно крупных головок, смотрят в сторону сортов вроде «Богатыря»: в описаниях у него встречается масса головки порядка 80–115 г с 5–7 крупными острыми зубками, но и площадь питания он требует соответствующую. Похожую логику, крупная головка с небольшим числом больших зубков, которые удобно чистить и удобно откладывать на семена, предлагает «Наша Любаша». Тем, кому нужен не рекорд по размеру, а надёжный рабочий чеснок для средней полосы, ближе «Подмосковный». За выраженный острый вкус ценят «Петровский». А в регионах с холодной зимой, включая Северо-Запад, давно известен старый стрелкующийся «Комсомолец».

И всё же название сорта я бы поставила на второе место. Если сосед десять лет выкапывает хорошие головки одного и того же безымянного «дедовского» чеснока, этот материал заслуживает внимания больше, чем любая новинка с картинки.

Местный посадочный материал ценен не скромным происхождением, а уже пройденным испытанием: он зимовал в тех же морозах, почве и влажности. Для стабильного урожая такая история часто важнее громкого названия.
Местный посадочный материал ценен не скромным происхождением, а уже пройденным испытанием: он зимовал в тех же морозах, почве и влажности. Для стабильного урожая такая история часто важнее громкого названия. Фото: adobestock / DAVID

Крупная головка ещё не гарантия хорошего посадочного материала

Здоровье головки важнее её размера. На посадку берут головку плотную, полностью вызревшую, с целыми покровными чешуями и без тревожных признаков: мягких участков, плесени, мокрых пятен, повреждённого донца. Если головка размягчается у донца, странно пахнет или на зубках заметна гниль, для размножения она не годится, и никакое последующее замачивание этого не исправит.

Из здоровой головки отбирают самые крупные зубки. Смысл здесь простой и вполне физиологичный: крупный зубок несёт больший запас питательных веществ, а значит, даёт растению лучший старт, из него вырастает более сильное растение и, как правило, более крупная головка. Мелочь спокойно отправляют на кухню. Но гнаться за зубком размером с грецкий орех не нужно, и сравнивать размер имеет смысл только внутри одного сорта: у мелкозубкового сорта свой нормальный калибр, и он не хуже.

Разбирать головки на зубки лучше незадолго до посадки, а не за месяц. Рассыпанные зубки быстрее теряют влагу и хранятся хуже, чем целая головка. При разборе стараются не поранить донце и не сдирать с зубка сухую оболочку. Очищать чеснок до белизны не надо: именно эта чешуя защищает зубок в почве. Если оболочка случайно слетела полностью, а материала хватает, такой зубок лучше отложить.

Нужно ли замачивать зубки

Вокруг замачивания сложилась целая традиция: марганцовка, потом соль, потом медный купорос, потом что-нибудь ещё. Здоровый зубок в итоге проходит настоящую химическую полосу препятствий, смысла в которой чаще всего нет.

Если чеснок свой, заведомо здоровый и на грядке раньше не было вспышек гнилей, я бы просто перебрала его и посадила. Обработка оправдана в другой ситуации: когда материал вызывает сомнения или на участке уже случались серьёзные грибные болезни чеснока. Тогда берут одно средство, зарегистрированное именно для этой задачи, и применяют строго по инструкции, а не смешивают домашний коктейль из нескольких растворов. И стоит помнить простую вещь: замачивание не оздоровит уже подгнивающий зубок, это профилактика для здорового материала, а не лечение.

Здоровым сухим зубкам обычно достаточно внимательного отбора: каскад из соли, марганцовки и купороса не делает их сильнее. Обработка нужна по показаниям и одним подходящим средством, а не домашним коктейлем.
Здоровым сухим зубкам обычно достаточно внимательного отбора: каскад из соли, марганцовки и купороса не делает их сильнее. Обработка нужна по показаниям и одним подходящим средством, а не домашним коктейлем. Фото: adobestock / Olesia Sarycheva

Где разместить грядку

Лучшее место для чеснока открытое, солнечное и, что особенно важно, без застоя воды. К морозу в промёрзшей почве чеснок приспособлен неплохо, а вот стояние в холодной воде осенью или ранней весной переносит гораздо хуже: в переувлажнённой почве зубок легко загнивает и выпревает. Поэтому по-настоящему проблемные места это низины, участки под водостоком, зоны, где долго стоит талая вода, и тяжёлая уплотнённая земля без нормального отвода влаги.

Если участок сыроват, разумнее сделать слегка приподнятую гряду, чем засыпать в каждую лунку по горсти песка в надежде спасти положение. Песок в лунке посреди мокрой глины работает скорее как накопитель воды, чем как дренаж: вода стекает в рыхлый карман и там стоит.

Читайте также: Правильно ли вы храните урожай? Как сохранить овощи и фрукты до весны

После чего сажать и куда не возвращаться

Хорошие предшественники это те, что рано освобождают грядку и не родня чесноку: огурцы, кабачки, тыквы, бобовые, ранняя капуста. А вот после лука и самого чеснока сажать его снова не стоит, и дело не только в расплывчатой «усталости почвы». На одном месте год за годом накапливаются болезни и вредители луковых, для которых свежая партия чеснока становится готовым кормом. Возвращать чеснок на прежнюю грядку разумно спустя несколько лет; для луковых обычно выдерживают около 3–4 лет.

Приподнятая осенняя гряда решает главную проблему чеснока на сыром участке: отводит холодную воду от донца. Горсть песка в лунке среди тяжёлой глины такого эффекта не даёт и может создать мокрый карман.
Приподнятая осенняя гряда решает главную проблему чеснока на сыром участке: отводит холодную воду от донца. Горсть песка в лунке среди тяжёлой глины такого эффекта не даёт и может создать мокрый карман. Фото: adobestock / Stadtrandfoto

Подготовка грядки и чем её заправить

Грядку лучше готовить не в то же утро, когда вы уже стоите с зубками в руке, а хотя бы за пару недель. Причина чисто механическая: свежеперекопанная рыхлая земля потом оседает. Если посадить зубки в пышный, ещё не осевший слой, после дождей они окажутся глубже, чем вы планировали. Поэтому грядку освобождают от сорняков, перекапывают, разбивают комья, выравнивают и дают земле немного улечься.

Чеснок любит плодородную, но не перекормленную почву. На бедном грунте под перекопку вносят хорошо вызревший компост или перегной, ориентировочно 4–5 кг на квадратный метр, и то если он действительно нужен. А вот свежий навоз под озимый чеснок класть не стоит: он даёт избыток легкодоступного азота, из-за чего головки формируются рыхлыми и хуже хранятся, а риск болезней и проблем с зимовкой заметно растёт.

По той же логике не нужна сейчас и азотная подкормка «для старта». Гнать листву перед зимой чесноку незачем, ему нужно укорениться, а не набрать зелёную массу. Если почву давно не заправляли, осенью уместнее фосфорно-калийное удобрение в дозировке производителя. С золой тоже не стоит действовать на автомате: она помогает прежде всего там, где почва кислая, а на нейтральном или щелочном грунте ежегодные стаканы золы под лозунгом «чеснок любит золу» пользы не приносят.

Когда сажать: главное решение осени

Единой даты для всей страны у чеснока нет, и это не отговорка, а суть дела. Задача формулируется через состояние растения, а не через число в календаре: зубок должен успеть укорениться до морозов, но не успеть выгнать наружу крупное зелёное перо.

Отсюда практический ориентир — примерно за 3–4 недели до устойчивого промерзания почвы. В переводе на регионы это выглядит так. На севере, Урале и в Сибири обычно подходит вторая половина сентября и начало октября. В средней полосе и Подмосковье чаще конец сентября и первая половина октября. На юге октябрь, а при долгой тёплой осени посадка может сдвигаться и на ноябрь. Но это ориентиры, а не расписание электрички: в тёплый год календарная дата легко уезжает на пару недель от прошлогодней.

Есть признак точнее, чем регион: почва на глубине посадки устойчиво остыла примерно до +8…+10 °C, а впереди по прогнозу не маячит несколько недель бабьего лета. Если так, время подходящее.

Из этого понятно, почему начало сентября в средней полосе для посадки чаще всего рано. Сейчас разумнее заняться подготовкой: выбрать сорт, купить материал, найти и заправить грядку. На севере ситуация другая, поэтому там ориентируются не на календарь соседних областей, а на собственный климат и прогноз.

Освободившаяся после капусты, тыквенных или бобовых грядка подходит чесноку лучше участка после лука. Чередование культур разрывает цикл общих болезней и вредителей; к прежнему месту возвращаются через 3–4 года.
Освободившаяся после капусты, тыквенных или бобовых грядка подходит чесноку лучше участка после лука. Чередование культур разрывает цикл общих болезней и вредителей; к прежнему месту возвращаются через 3–4 года. Фото: adobestock / IKHAIL BATURITSKII

Сама посадка

После всей подготовки собственно посадка занимает меньше времени, чем разговоры о ней. Головки разбирают на зубки прямо перед работой, отбирают самые крупные и здоровые, кожицу не снимают.

Расстояние стоит дать чесноку с запасом. Между рядами удобно оставить 20–25 см, между зубками в ряду 8–12 см, а для особенно крупных сортов до 12–15 см. Посадить через 5 см, конечно, можно, и всё взойдёт, но потом каждому растению придётся драться с соседями за воду, свет и питание, и страдает от этой тесноты в первую очередь размер головки. Хотите крупный чеснок, дайте ему место.

С глубиной проще всего ориентироваться не на донце и не на загадочные «три высоты зубчика», а на то, сколько земли останется над верхушкой. На обычной средней почве над макушкой посаженного зубка должно быть примерно 5–6 см. На лёгкой песчаной земле и в холодных малоснежных районах сажают чуть глубже, на тяжёлой плотной, наоборот, мельче. У крупного зубка донце при этом оказывается на глубине около 8–10 см, в зависимости от его размера.

Зубок ставят донцем вниз, острым концом вверх, и аккуратно опускают на дно лунки. Вдавливать его с силой в плотную землю не надо: корни пойдут именно от донца, и если его продавить и помять, ничего хорошего не выйдет. Дальше борозду или лунки просто засыпают и выравнивают поверхность; утаптывать её ногами не нужно.

Поливать по влажной после осенних дождей земле не требуется. Если же осень выдалась сухая и почва рассыпается пылью, её лучше увлажнить перед посадкой или аккуратно пролить после, но без фанатизма: осенью испарение уже слабое, а избыток воды в остывающей почве опаснее чесноку, чем умеренная сухость.

Крупному чесноку заранее оставляют пространство: 20–25 см между рядами и 8–12 см между зубками. Над верхушкой сохраняют около 5–6 см земли, зубок ставят донцем вниз и не вдавливают в плотный грунт.
Крупному чесноку заранее оставляют пространство: 20–25 см между рядами и 8–12 см между зубками. Над верхушкой сохраняют около 5–6 см земли, зубок ставят донцем вниз и не вдавливают в плотный грунт. Фото: adobestock / Svetlana Verbitskaya

Мульчировать или нет

Мульча нужна не всегда, а там, где она действительно решает задачу: в холодных и малоснежных регионах, на лёгких почвах и там, где зимой случаются оттепели с последующими морозами. В этих условиях слой мульчи сглаживает перепады температуры и не даёт голой земле промерзать рывками. Подойдут компост, торф, сухие измельчённые листья, солома; обычно достаточно 3–5 см, в суровом малоснежном климате чуть толще.

А вот наваливать в начале тёплой осени 20 см мокрых листьев не стоит. Задача не устроить зубкам тёплый парник, в котором они тронутся в рост и выпреют, а лишь немного сгладить зимние качели температуры. Если зимы у вас снежные и стабильные, чеснок нередко прекрасно зимует и без всякого укрытия.

Читайте также: Какие сидераты сеять осенью: выбираем под грядку, срок и будущую культуру

Если чеснок взошёл ещё осенью

Это пугает, но паниковать не нужно. Не выкапывайте, не пересаживайте и уж точно не подстригайте каждый зелёный кончик ножницами, так вы только навредите. Оставьте растения в покое. После устойчивого похолодания можно подсыпать слой рыхлой мульчи, особенно если ожидается малоснежная зима. Даже слегка показавшийся над землёй чеснок далеко не обязательно гибнет за зиму.

Пара слов про бульбочки

Иногда вместо зубков предлагают сажать воздушные бульбочки, которые образуются на стрелке. Это возможно, но это другая задача. Бульбочки хороши для обновления и размножения сорта, а не для быстрого урожая: товарной головки из маленькой бульбочки за одно лето ждать не приходится. Обычно из неё сначала выращивают однозубку, а уже из однозубки на следующий год нормальную многозубковую головку. Сажают бульбочки гуще и мельче зубков, примерно на 3–4 см. Так что если цель проста, обеспечить семью крупным чесноком следующим летом, надёжнее посадить хорошие зубки.

Воздушные бульбочки помогают размножить и обновить сорт, но не заменяют крупный зубок, если урожай нужен следующим летом. Первый сезон обычно даёт однозубку, и лишь второй — полноценную многозубковую головку.
Воздушные бульбочки помогают размножить и обновить сорт, но не заменяют крупный зубок, если урожай нужен следующим летом. Первый сезон обычно даёт однозубку, и лишь второй — полноценную многозубковую головку. Фото: adobestock / Oksana

Что дальше: весна и лето

Как только сходит снег и оттаивает земля, озимый чеснок просыпается очень быстро. Если с осени лежала толстая мульча и она слежалась, весной её частично убирают или разрыхляют, чтобы почва быстрее прогрелась и побеги свободно вышли наружу. Дальше растению важны три вещи: питание в начале роста, вода в период активного наращивания листьев и отсутствие сорняков. Первую подкормку обычно дают азотную, но именно весной, по уже растущему чесноку, а не осенью «с запасом».

В начале лета у большинства озимых сортов из центра выходит стрелка. Если бульбочки вам не нужны, стрелки удаляют: так растение тратит силы не на воздушные луковички, а на головку. Несколько стрелок можно оставить нетронутыми, когда они распрямятся, это послужит удобным сигналом, что уборка близко.

Что бы я посоветовала для первой посадки

Если чеснок появляется на участке впервые, не стоит сразу закупать пять модных сортов. Достаточно двух: один старый проверенный или местный, который точно нормально зимует в вашем районе, и второй крупноплодный, вроде «Богатыря», или любой другой на пробу. И обязательно подпишите ряды.

Смысл в том, что к следующему лету ваша собственная грядка расскажет о сортах больше, чем любое описание на упаковке: какой чеснок лучше перенёс именно вашу зиму, дал самые ровные головки, меньше болел и понравился на вкус. Вот его и стоит оставлять на семена следующей осенью, откладывая на посадку самые крупные зубки из самых здоровых головок.

Потому что лучший озимый чеснок вовсе не тот, у которого на картинке головка по 150 граммов. Лучший тот, который из года в год стабильно даёт хороший урожай именно на вашей земле.

Почему после кофе хочется спать и что с этим можно сделать?

Луиза Вильгельм-Островская -
0

Мы обращаемся с кофе как с топливом: залил и поехал. Но кофе не подливает сил, он лишь сдвигает момент, когда вы почувствуете усталость, — что-то вроде кнопки «отложить» на будильнике всего организма. Отсюда и знакомая нелепость: выпил, чтобы проснуться, а через час клонит в сон сильнее прежнего.

Чтобы понять, куда девается обещанная бодрость, сначала придётся разобрать саму сонливость: из чего она складывается и в какую её часть кофе вмешивается, а в какую бессилен. Без этого всё остальное — набор разрозненных советов.

Почему после кофе хочется спать и что с этим можно сделать?
Почему после кофе хочется спать и что с этим можно сделать? Фото: adobestock / Antonioguillem

Как устроена сонливость и что в ней меняет кофе

Счётчик усталости

Пока вы бодрствуете, мозг непрерывно тратит энергию, и как побочный продукт этой работы в нём накапливается вещество — аденозин. Чем дольше вы на ногах, тем его больше и тем сильнее он давит на тормоза: замедляет нервные клетки и включает ощущение «пора спать». По сути это счётчик отработанных часов. Обнуляется он во сне: за ночь мозг успевает разобрать накопленный аденозин, и утром счётчик близок к нулю — если, конечно, вы дали ему на это достаточно времени.

Отсюда сразу следует то, что многие пропускают: убрать аденозин по-настоящему умеет только сон. Не отдых на диване, не смена деятельности, а именно сон. Всё остальное лишь помогает его на время не замечать.

Что делает кофеин и чего не делает

Молекула кофеина похожа на аденозин настолько, что садится на его рецепторы, но не включает их. Аденозин продолжает вырабатываться, только часть его сигналов больше не проходит: тормоз на месте, а команда до него не доходит. Вы чувствуете, будто усталость отступила, хотя на самом деле её просто перестали слышать.

До пика в крови кофеин добирается за 30–45 минут — вот откуда житейское «минут через двадцать отпустит». А уходит он медленно: около половины дозы всё ещё работает примерно через пять часов. Всё это время он подмешивается к вашему состоянию, даже когда вы о нём давно забыли.

Главное здесь вот что: кофеин глушит сигнал, но не выключает счётчик. Пока вы бодры, аденозин копится дальше, вы его просто не замечаете. Когда кофеин начинает уходить и рецепторы освобождаются, вся накопленная за это время усталость доходит до мозга сразу — поэтому «откат» иногда бьёт сильнее, чем если бы вы вообще не пили. Это не мистический обвал, а отложенный счёт, который всё равно приходит к оплате.

После короткой ночи кофе способен улучшить внимание на несколько часов, но не возвращает пропущенный сон. Если усталость быстро накрывает снова, сначала стоит оценить не крепость напитка, а длительность сна.
После короткой ночи кофе способен улучшить внимание на несколько часов, но не возвращает пропущенный сон. Если усталость быстро накрывает снова, сначала стоит оценить не крепость напитка, а длительность сна. Фото: adobestock / Syda Productions

Вторые часы, о которых обычно забывают

Сонливостью управляет не один аденозин. Поверх него работают внутренние часы — суточный ритм, который задаёт свой график бодрости независимо от того, сколько вы спали. Утром часы разгоняют вас сами. В середине дня, примерно с часу до четырёх, идёт запрограммированный спад. Ближе к вечеру, как ни странно, наступает короткий подъём — то самое «второе дыхание», из-за которого перед сном порой не уснуть. Ночью часы гасят вас окончательно.

В этих двух системах и прячется корень большинства недоразумений с кофе. Кофеин действует только на первую — на счётчик усталости — и совсем не трогает вторую. Он может приглушить давление сна, но не в силах отменить провал, который вам назначили внутренние часы. Дальше вы увидите, что почти каждая ситуация «выпил, а всё равно спать» — это столкновение кофе с одной из этих двух сил.

Почему кофе обманывает ожидания

Утренняя чашка чаще возвращает норму, чем добавляет бодрость

Если пить кофе каждый день, ночь превращается в маленький период отмены: к утру кофеин почти весь выведен, а тело к нему привыкло. Отсюда утренняя вялость, тяжёлая голова, иногда раздражительность ещё до всякой работы. Первая чашка это снимает, и подъём, который вы чувствуете, вполне настоящий.

Вопрос в том, что это за подъём. Часть исследователей приходит к неуютному выводу: у постоянных потребителей бодрость после чашки не поднимается выше уровня людей, которые кофе не пьют совсем. Если так, утренний кофе не выводит вас в плюс, а вытаскивает из минуса, куда вас же и загнала привычка. Спор в науке не закрыт, другие работы находят у кофеина и честную прибавку сверх нормы. Но даже как версия это хорошо объясняет знакомое «без кофе я не человек»: не человек вы во многом именно потому, что пьёте его каждый день.

Проверить себя легко. В свободный день не пейте кофе до обеда. Лёгкая рассеянность и вялость — это нормально. А вот раскалывающаяся голова и полная нерабочесть означают, что утренняя чашка у вас давно не удовольствие, а погашение долга.

Почему доза растёт, а эффект тает

Организм не любит, когда его рецепторы подолгу заблокированы, и отвечает логично: наращивает их число. Рецепторов к аденозину становится больше, и прежней дозы кофеина уже не хватает, чтобы перекрыть их все. Та же чашка глушит меньшую долю сигналов — вот и знакомое «кофе на меня почти не действует». Это и есть толерантность, и живёт она не в воображении, а в перестроенной биохимии.

Дальше запускается погоня: доза больше — рецепторов в ответ ещё больше. Но у кофеина есть потолок пользы. Сверх определённого количества он почти не добавляет бодрости, зато исправно добавляет побочку: учащённое сердцебиение, тревожность, внутреннюю дрожь. Самое надёжное и измеримое действие больших доз вообще малоприятное — тремор, дрожь в руках. Получается тупик: глаза слипаются, а руки трясутся.

Выход из него не в крепости, а в паузе. Если снизить кофеин на несколько дней, лишние рецепторы постепенно исчезают и чувствительность возвращается. Плата за это — период отмены с головной болью и сонливостью, который у большинства укладывается в несколько дней.

Организм не любит, когда его рецепторы подолгу заблокированы, и отвечает логично: наращивает их число. Рецепторов к аденозину становится больше, и прежней дозы кофеина уже не хватает
Организм не любит, когда его рецепторы подолгу заблокированы, и отвечает логично: наращивает их число. Рецепторов к аденозину становится больше, и прежней дозы кофеина уже не хватает. Фото: adobestock / Syda Productions

Дневной провал — это столкновение, а не слабый кофе

Около трёх часов дня глаза слипаются, вы делаете кофе и продолжаете зевать. Крепость тут ни при чём: на этот час приходится идеальный шторм из обеих сил, о которых шла речь выше.

Счётчик усталости к середине дня уже высоко: вы на ногах восемь–десять часов, аденозина накопилось прилично. И ровно в это окно внутренние часы устраивают свой запрограммированный спад — тот самый, что приходит сам, без всякого обеда. Кофе способен слегка придавить первую силу, но со второй он не сделает ничего. Одной чашке приходится тащить двойную нагрузку, и обычно она проигрывает.

Про обед стоит сказать отдельно, потому что вину чаще всего валят на него. «Вся кровь ушла к желудку» — сильное преувеличение: у здорового человека дневной провал приходит и натощак, просто по расписанию часов. Плотный углеводный обед может добавить тяжести, но он усиливает спад, а не создаёт его.

Как пить кофе с умом

Если вы просто недосыпаете

Здесь кофе бессилен, и честнее это сразу признать. Пять ночей подряд по пять часов создают долг, который не закрыть ни одной чашкой, ни пятью: чтобы держать вас в форме, кофеину пришлось бы работать без перерыва, и он всё равно не вернул бы то, что восстанавливается только во сне. Единственное настоящее решение — отдавать долг сном, пусть понемногу. Даже лишний час за несколько ночей меняет самочувствие сильнее, чем любая перенастройка кофе.

Если кофе перестал бодрить

Не хватайтесь за чашку в первую же минуту после пробуждения. Раз утренний кофе во многом лишь гасит ночную отмену, полчаса без него с утра обычно ничего не портят, зато выпитая чуть позже чашка попадает не в пустоту привычки, а в реальную потребность. А если бодрость тает от месяца к месяцу, крепче варить бесполезно — помогает та самая пауза со снижением дозы: она отращивает чувствительность обратно, тогда как наращивание только загоняет глубже.

Против послеобеденной ямы — кофейный сон

Выпейте кофе и сразу лягте подремать минут на пятнадцать-двадцать. Против дневного провала это работает лучше, чем кофе или сон по отдельности, и вот почему. Кофеину нужно 20–30 минут, чтобы дойти до мозга; за эти же минуты короткий сон успевает разобрать часть накопленного аденозина и освободить рецепторы. Вы просыпаетесь ровно тогда, когда кофеин добрался до цели, и он занимает уже расчищенные места, не конкурируя с усталостью. В тестах на внимание и на автосимуляторе такой приём обгонял и просто кофе, и просто короткий сон.

Правила простые. Чашку выпить залпом, будильник поставить на 15–20 минут, лечь. Дольше нельзя: провалитесь в глубокий сон и встанете разбитым, что убьёт всю затею. Лучшее время — ранний день, та самая яма с часу до четырёх; вечером так делать не стоит, кофеин помешает ночному сну. И трезвая оговорка: большинство подтверждающих опытов ставили на молодых здоровых людях, у всех эффект разный, а полноценную ночь этот трюк не заменяет.

Выпейте кофе и сразу лягте подремать минут на пятнадцать-двадцать. Против дневного провала это работает лучше, чем кофе или сон по отдельности.
Выпейте кофе и сразу лягте подремать минут на пятнадцать-двадцать. Против дневного провала это работает лучше, чем кофе или сон по отдельности. Фото: adobestock / Syda Productions

Читайте также: Как справиться с бессонницей: что точно поможет, а что бесполезно

Как найти свою вечернюю границу

Почему один спокойно пьёт эспрессо после ужина и спит, а другого чашка в четыре дня держит до глубокой ночи? Скорость, с которой печень разбирает кофеин, у людей разная и во многом врождённая. У «быстрых» половина дозы уходит часа за три, у «медленных» — за семь-восемь и дольше. Вдобавок курение ускоряет вывод почти вдвое, а беременность и некоторые лекарства, наоборот, резко его замедляют. Поэтому единого правила «после двух часов дня нельзя» не существует, это миф: граница у каждого своя.

И считать её надо не в чашках, а в кофеине — «чашка» дозу не измеряет. Порция эспрессо — это обычно 60–80 мг, кружка фильтр-кофе — около 100–150, а большой стакан из кофейни легко переваливает за 200–300. «Всего три чашки» при таком разбросе не значат почти ничего.

Дальше удобнее считать, чем гадать. Крупный обзор 2023 года связал кофеин с ухудшением сна и вывел усреднённый ориентир: обычную чашку лучше допивать примерно за девять часов до сна. Отсчитайте назад от отбоя. Ложитесь в одиннадцать — последний кофе где-то до двух дня, а если вы из «медленных» или спите чутко, сдвиньте ещё раньше. И проверьте на себе: неделю пейте последнюю чашку раньше обычного и сравните, как засыпаете и как встаёте. Свои ночи расскажут больше любого среднего значения.

Посев горчицы осенью: простой способ сделать землю рыхлой и плодородно

АО «Гарден» -
0

После осенней уборки урожая грядки обычно пустуют до следующей весны. Однако опытный огородник использует это время с пользой для грунта. За период выращивания корнеплодов и овощей он неизбежно истощается, отдавая колоссальное количество ресурсов росту, развитию, цветению и плодоношению культур. В итоге почва становится невероятно уязвимой перед лицом болезней и сорняков. Осень — идеальное время для восстановления такой земли. А помощь в этом окажут сидераты и, в первую очередь, горчица.

Посев горчицы осенью: простой способ сделать землю рыхлой и плодородно
Посев горчицы осенью: простой способ сделать землю рыхлой и плодородно

Что такое сидераты и почему горчица — лидер среди них

Сидератами называют растения, посадка которых призвана улучшить свойства и плодородие почвы. Это так называемые «зеленые удобрения». Данные культуры после образования ими зелени скашивают, а следом заделывают в почву. В итоге растительное сырье обогащает грунт полезными веществами, тем самым улучшая и оздоравливая его.

Сидераты делят на три группы: бобовые, злаковые и капустные. Последние являются оптимальным вариантом для огорода. Именно к ним относится горчица. Она по праву считается лучшей не только в пределах своей группы, но и вообще среди сидеральных культур, так как обладает уникальными особенностями.

Горчица как сидерат:

  • повышает содержание в грунте фосфора и азота;
  • переводит труднодоступные для огородных культур элементы питания в легкоусвояемые формы;
  • подавляет рост сорных трав;
  • стремительно наращивает зелень;
  • быстро перегнивает после заделки;
  • удерживает полезные соединения в грунте.

Ключевое значение имеет улучшение почвы горчицей. Эта культура обладает разветвленной и глубоко уходящей в землю корневой системой, благодаря которой эффективно рыхлит даже очень плотный, слежавшийся грунт. Данный сидерат улучшает почву любого типа. Кроме того, он растет даже в бедном субстрате.

Ключевое значение имеет улучшение почвы горчицей. Эта культура обладает разветвленной и глубоко уходящей в землю корневой системой,
Ключевое значение имеет улучшение почвы горчицей. Эта культура обладает разветвленной и глубоко уходящей в землю корневой системой,

Еще один плюс сидеральной культуры — способность подавлять развитие инфекций: парши, фитофтороза и фузариоза. Также она прекрасно работает против некоторых вредителей. Особенно хороша горчица от проволочника — растение превосходно отпугивает его. А, например, в отношении нематоды сидерат действует совсем иначе: снижает популяцию данного паразита.

Главные преимущества осеннего посева горчицы

Хотя сидеральную культуру можно сеять на огороде весной, более предпочтителен посев горчицы осенью. Он дает почве то, чего грунт не получит от весеннего мероприятия. Ключевыми достоинствами осеннего посева горчицы являются:

  • устойчивость к холоду (как к кратковременным заморозкам до -5ºС, так и к длительному понижению температур);
  • защита почвы от промерзания;
  • снегозадержание, благодаря которому весной земля глубже пропитывается влагой;
  • предотвращение эрозии почвы от выветривания и размывания талыми весенними водами;
  • сохранение влаги в грунте до прихода весеннего сезона;
  • способность поглощения плохо растворимых в воде элементов с последующей их отдачей в землю после заделки горчицы в почву весной;
  • более продолжительный для грунта эффект сидерации, чем в случае весеннего высева.

Высевать горчицу осенью можно после уборки самых разных огородных культур, что тоже является большим плюсом. К наилучшим предшественникам этого растения относятся, прежде всего, баклажаны, томаты, перец и другие представители семейства Пасленовые. Посев горчицы после картофеля — вообще идеальный вариант.

Также в число культур, которые можно смело сеять до этого сидерата, входят:

  • тыквенные — кабачки, огурцы, тыквы;
  • бобовые — фасоль, чечевица, горох;
  • корнеплоды — свекла, морковь;
  • пряные овощи — чеснок, лук;
  • кукуруза;
  • клубника.
К наилучшим предшественникам этого растения относятся, прежде всего, баклажаны, томаты, перец и другие представители семейства Пасленовые. Посев горчицы после картофеля — вообще идеальный вариант.
К наилучшим предшественникам этого растения относятся, прежде всего, баклажаны, томаты, перец и другие представители семейства Пасленовые. Посев горчицы после картофеля — вообще идеальный вариант.

Однако есть растения, после которых посева горчицы, напротив, следует избегать. Это культуры из семейства Капустные, то есть все виды капусты, редька, брюква, редис, шпинат, кресс-салат и т.п. У них общие с горчицей заболевания и враги среди насекомых, паразитов, которые вполне могут сохраниться в грунте, а после посева сидерата сделать его своей жертвой. Таким образом, вместо оздоровления почвы произойдет усугубление уже имеющихся с нею проблем.

Оптимальные сроки посева

Для высевания горчицы важно выбрать правильный временной промежуток. Слишком ранний посев чреват перерастанием культуры и превращением ее в злостный сорняк. Если же с ним, наоборот, опоздать, сидерат не успеет обзавестись достаточной зеленой массой до устойчивого похолодания, в связи с чем его эффективность снизится. Поэтому чтобы четко понимать, когда сеять горчицу осенью, следует ориентироваться на примерные сроки ее посева по регионам:

  • средняя полоса России — с конца лета до середины первого осеннего месяца;
  • юг страны — период с сентября до 15 октября;
  • Урал и Сибирь — первая половина третьей декады лета.

Нужно уяснить следующее: культуре требуется время для того, чтобы подняться на высоту 15-20 см, сформировать корневую систему и достаточную зеленую массу. Поэтому необходимо успеть произвести посев, по крайней мере, за 28-35 дней до стабильного понижения температуры воздуха.

Пошаговая инструкция: как правильно сеять горчицу осенью

Несмотря на то, что горчица — культура неприхотливая, ее посев нужно осуществлять грамотно, иначе ожидаемого эффекта от растения как от сидерата можно и не получить.

Подготовка почвы

Грядку освобождают от растительных остатков предшественника и крупных сорняков. Затем ручным культиватором или граблями рыхлят землю на глубину 5-7 см, после чего разравнивают ее.

Совет. На данном этапе в грунт можно внести ‎улучшитель почвы Soil Retreat Мелиорант пролонгированный, 2,5 кг Bona Forte.

Улучшитель почвы Soil Retreat Мелиорант пролонгированный, 2,5 кг Bona Forte
Улучшитель почвы Soil Retreat Мелиорант пролонгированный, 2,5 кг Bona Forte

Он содержит легкоусвояемые элементы питания: азот, фосфор, калий и магний в небольших количествах, а также высокие дозы кремния. Средство положительно влияет на структуру почвы, способствует ее обновлению, восстанавливает истощённый и загрязненный грунт. В тандеме с ним сидеральная культура после разложения даст более выраженный эффект.

Норма высева

В среднем на 1 м2 высевают 2-6 г горчичных семян. Норма высева горчицы на сотку составляет примерно 200-600 г. Это количество допустимо увеличить еще на 100 г в том случае, если сидерат сеют в чрезвычайно истощенный грунт.

Техника посева

Семена высевают двумя способами: вразброс или рядками. В первом случае их просто разбрасывают по поверхности грунта. Для более равномерного распределения посевной материал смешивают с сухим песком в соотношении 1:2.

При выборе второго способа горчицу сеют в бороздки шириной 1,5-2 см каждая, которые делают в почве тяпкой. Между ними выдерживают промежутки в 10-15 см. Это более затратный по времени метод, зато он требует меньшего расхода посевного материала.

После завершения посева осуществляют заделку семян в грунт. Если высевали горчицу в бороздки, то их засыпают землей и заравнивают, если вразброс, то семечки заделывают граблями в почву примерно на сантиметр-полтора, слегка перемешав с верхним ее слоем.

После завершения посева осуществляют заделку семян в грунт
После завершения посева осуществляют заделку семян в грунт

Нельзя обойтись без заделки, иначе лежащие на поверхности грядки семена станут добычей пернатых. Но и слишком глубоко в грунт их заделывать не следует. В этом случае семена могут прорасти позже ожидаемого срока, а сами ростки будут слабыми и тонкими.

Полив при сухой погоде

Если нет дождей и осадки не прогнозируют в ближайшие дни, посевы горчицы нужно полить водой. Действовать надо аккуратно, чтобы не размыть землю и не обнажить заделанный в нее посевной материал, поэтому для полива используют лейку с рассеивателем. В дальнейшем почву при отсутствии дождей увлажняют хотя бы раз в неделю.

Что делать весной: скашивание и заделка

Посеянную осенью горчицу по весне нужно скосить. Для этого подойдет обычная коса или триммер. Идеальный момент — до зацветания культуры либо на стадии формирования ею бутонов. В такой зеленой массе содержится максимальное количество питательных веществ, а сама она еще сочная и нежная.

Цветущую горчицу скашивать нежелательно. Дожидаться же окончания цветения культуры или образования на ней семян тем более не следует. Если пропустить оптимальный момент для скашивания, стебли растения огрубеют, уже не будут такими питательными, их разложение в почве займет больше времени. Срезка культуры с семенами и вовсе чревата бесконтрольным размножением горчицы, в результате чего ее молодые всходы начнут конкурировать с посаженными после сидерата растениями.

Скошенную надземную часть заделывают в грунт на глубину 5-7 см. Для этого используют плоскорез или тяпку. Выбранным инструментом перемешивают зелень горчицы с верхним слоем почвы на грядке. Глубокую перекопку земли с оборотом пласта не производят. Она приведет к закисанию скошенной зелени, отравлению грунта и уничтожению почвенной микрофлоры.

На заметку. Между скашиванием горчицы с последующей ее заделкой в почву и посевом семян либо высаживанием рассады огородных культур на эту грядку должно пройти хотя бы 2 недели, а лучше месяц. При посадке стоит внести конское премиум органическое удобрение с цеолитом и аминокислотами СУПЕР Овощи, 2 кг Bona Forte.

Конское премиум органическое удобрение с цеолитом и аминокислотами СУПЕР Овощи, 2 кг Bona Forte
Конское премиум органическое удобрение с цеолитом и аминокислотами СУПЕР Овощи, 2 кг Bona Forte

Это усилит эффект от сидерации: период созревания начнется на 1,5-2 недели раньше ожидаемого срока, а урожайность культур возрастет вдвое. Кроме того, использование удобрения поможет рассаде быстрее прижиться, ускорит ее рост и дополнительно повысит плодородие грунта. Можно применить его и для подкормки. При этом достаточно одного-двух внесений за сезон, так как средство имеет пролонгированное действие.

Посев сидератов осенью — отличный способ улучшить структуру и плодородие почвы с долгосрочным эффектом. Результат превзойдет все ожидания, если в качестве сидеральной культуры выбрать горчицу для огорода. Высаживая после нее подходящие по правилам севооборота овощи, вы обеспечите себя богатым урожаем на несколько лет вперед. Примените этот несложный агротехнический прием нынешней осенью, чтобы уже будущей весной на собственном опыте убедиться в его эффективности!

Замиокулькас

pokahontas888 -
0

Добрый день! У замиокулькаса стали морщиниться стебли и скручиваться листья. сейчас хотела пересадить его еще раз и обратила внимание, что клубней то я и не вижу. Только какие то обрубочки, подскажите, его еще не поздно спасти?

Невероятно сочные и нежные куриные котлеты с баклажанами

Лена Цынкевич -
0

Способ приготовления куриных котлет с баклажанами

С куриной грудки снимаем кожу, срезаем филе с костей. Нарезаем филе небольшими кубиками. Кожу и каркас грудки заморозьте, когда накопится несколько штук, сварите бульон с кореньями и специями.

Снимаем кожу с куриной грудки и срезаем мясо с костей, после чего аккуратно нарезаем подготовленное филе аккуратными небольшими кубиками для дальнейшего фарша.
Снимаем кожу с куриной грудки и срезаем мясо с костей, после чего аккуратно нарезаем подготовленное филе аккуратными небольшими кубиками для дальнейшего фарша.

К куриному филе добавляем одно крупное яйцо, холодное молоко, столовую ложку растительного масла без запаха. Солим по вкусу, насыпаем чесночный порошок, по половине чайной ложки сухой куриной приправы (без соли) и молотой сладкой паприки.

Добавляем к кубикам куриного филе яйцо, молоко, масло, а также насыпаем соль, чесночный порошок, сухую куриную приправу и ароматную молотую сладкую паприку.
Добавляем к кубикам куриного филе яйцо, молоко, масло, а также насыпаем соль, чесночный порошок, сухую куриную приправу и ароматную молотую сладкую паприку.

Смешиваем фарш в блендере или перемалываем в мясорубке с мелкой решеткой. На этом этапе фарш получится довольно жидким из-за молока и растительного масла.

Тщательно измельчаем куриную массу со специями и жидкими компонентами в блендере или пропускаем через мясорубку до получения однородной полужидкой структуры.
Тщательно измельчаем куриную массу со специями и жидкими компонентами в блендере или пропускаем через мясорубку до получения однородной полужидкой структуры.

Насыпаем хлебные крошки или молотые сухари панко. Если используете черствый белый хлеб, то срежьте корки, замочите хлеб в холодной воде, отожмите. Смешиваем фарш с крошками несколько минут, оставляем в холодильнике на 10-15 минут.

Всыпаем в подготовленную массу хрустящие хлебные крошки, тщательно вымешиваем куриный фарш руками несколько минут и убираем охлаждаться в холодильник на время.
Всыпаем в подготовленную массу хрустящие хлебные крошки, тщательно вымешиваем куриный фарш руками несколько минут и убираем охлаждаться в холодильник на время.

Небольшой баклажан нарезаем круглыми ломтиками толщиной около сантиметра. Выбирайте ровный, длинный и узкий баклажан в диаметре не более 10 сантиметров. По этому рецепту получится примерно 10 небольших котлет, к ним нарежьте 10 баклажанных кружочков.

Промываем свежий узкий баклажан и нарезаем его одинаковыми ровными кружочками толщиной около одного сантиметра, подготавливая овощную основу для будущих котлет.
Промываем свежий узкий баклажан и нарезаем его одинаковыми ровными кружочками толщиной около одного сантиметра, подготавливая овощную основу для будущих котлет.

На противень кладем лист бумаги для выпечки. Наливаем на бумагу 2 столовые ложки рафинированного растительного масла. Кладем кружочки баклажаном, пропитываем маслом, переворачиваем, посыпаем солью.

Выстилаем противень пергаментом, смазываем маслом, выкладываем кружочки баклажанов, пропитываем их с двух сторон растительным маслом и слегка посыпаем солью.
Выстилаем противень пергаментом, смазываем маслом, выкладываем кружочки баклажанов, пропитываем их с двух сторон растительным маслом и слегка посыпаем солью.

Репчатый лук режем тонкими колечками. Выкладываем на баклажаны луковые кольца. Постарайтесь подобрать овощи по размеру, чтобы лук не свисал по сторонам. Режьте лук с помощью овощерезки, чтобы кольца получились одинаковыми и тонкими.

Нарезаем репчатый лук очень тонкими аккуратными колечками и аккуратно выкладываем их сверху на кружочки баклажанов, равномерно распределяя по всей поверхности.
Нарезаем репчатый лук очень тонкими аккуратными колечками и аккуратно выкладываем их сверху на кружочки баклажанов, равномерно распределяя по всей поверхности.

Делим фарш на 10 равных частей. Влажными руками формируем круглые котлеты. Кладем котлеты на кружочки овощей, чуть расплющиваем.

Разделяем охлажденный фарш на десять равных частей, смоченными в воде руками формируем аккуратные круглые котлеты и выкладываем их прямо на овощные подушки.
Разделяем охлажденный фарш на десять равных частей, смоченными в воде руками формируем аккуратные круглые котлеты и выкладываем их прямо на овощные подушки.

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Каждую котлету посыпаем тертым сыром из расчета 1 чайная ложка сыра на порцию.

Натираем твердый сыр на мелкой терке и щедро посыпаем каждую сформированную куриную котлету из расчета примерно по одной чайной ложке сыра на каждую порцию.
Натираем твердый сыр на мелкой терке и щедро посыпаем каждую сформированную куриную котлету из расчета примерно по одной чайной ложке сыра на каждую порцию.

Жарочный шкаф нагреваем до температуры 185 градусов по Цельсию. Ставим противень с котлетами в раскаленный жарочный шкаф. Готовим 20 минут, примерно через 10 минут можно развернуть противень на 180 градусов, чтобы котлеты приготовились равномерно. Чтобы сыр подрумянился, за 2 минуты до конца готовки включите гриль.

Отправляем противень в разогретую до 185 градусов духовку на двадцать минут, запекаем котлеты до румяной сырной корочки и равномерной готовности всего блюда.
Отправляем противень в разогретую до 185 градусов духовку на двадцать минут, запекаем котлеты до румяной сырной корочки и равномерной готовности всего блюда.

Аккуратно снимаем котлеты с бумаги, перекладываем на тарелку. Посыпаем мелко нарезанной зеленью петрушки. Подаем на стол с гарниром из картофельного пюре.

Снимаем готовые сочные котлеты с бумаги, красиво перекладываем на порционные тарелки, посыпаем свежей зеленью петрушки и подаем к столу с картофельным пюре.
Снимаем готовые сочные котлеты с бумаги, красиво перекладываем на порционные тарелки, посыпаем свежей зеленью петрушки и подаем к столу с картофельным пюре.

Комнатные растения, которые я больше никогда не возьму домой

Анастасия Высоцкая -
5

Летом у меня половина коллекции живёт не в комнате. Что-то стоит на балконе, что-то на лоджии, что-то вообще уезжает в сад — света, воздуха и места там вдоволь, и растения выглядят так, будто их сфотографировали для каталога.

А в сентябре всё это едет обратно. И тут начинается интересное. Банан занимает половину прохода. Стрелиция упирается листьями в стену и в окно. Традесканция за лето превратилась в метровую бороду с лысым основанием. Алоказия великолепна, но впереди отопительный сезон и её любимый паутинный клещ. А маленькая роза, купленная весной как «комнатная», всем своим видом просится куда угодно, только не на подоконник.

Раньше в магазине я спрашивала себя: «Смогу ли я за этим ухаживать?» Теперь вопрос другой: «Хочу ли я жить с этим растением следующие пять лет?» Вот об этом и статья — про растения, которые я больше не понесу домой.

Комнатные растения, которые я больше никогда не возьму домой
Комнатные растения, которые я больше никогда не возьму домой

Сразу договоримся: это не список плохих растений!

Для кого-то огромная стрелиция — мечта, а для меня — штука, перекрывающая окно. Кто-то с удовольствием возится: включает увлажнитель, черенкует, каждый сезон формирует крону. А я хочу поставить горшок и несколько лет просто смотреть, как растение хорошеет само.

Поэтому вопрос уже не в том, выживет ли оно дома. С этим у меня порядок. Важнее, удобно ли с ним жить в обычной квартире. По каждому растению объясню, почему больше не хочу держать его дома и что с ним происходит после магазинной витрины. Где уместно — скажу, кому оно, наоборот, подойдёт. Так что если у вас калатея — загляденье, я только порадуюсь. Это мой личный список, а не приговор виду.

1. Стрелиция Николая — берёшь на тумбочку, а потом ищешь ей отдельную комнату

Strelitzia nicolai. Именно Николая — не путать с куда более компактной королевской, reginae.

Причина: размер.

В магазине молодая стрелиция Николая безупречна. Несколько огромных бананоподобных листьев, узкий высокий силуэт, небольшой горшок, мгновенные тропики в комнате. Проблема в одном слове — «молодая». Это подросток очень крупного растения, и со временем оно вымахивает так, что для большинства квартир становится просто велико.

Причём беда даже не в высоте, а в ширине. Листья сидят на длинных черешках и расходятся веером. Растение начинает лезть в проход, тереться о стену, мешать шторам, закрывать пол-окна. А свет ему при этом нужен хороший — двухметровую стрелицию не отставишь в тёмный угол просто потому, что там есть место.

И ещё: не берите её ради знаменитых «райских птиц». Дома до цветения дело доходит редко — для этого нужны и зрелость, и много света, и уже крупный экземпляр. Так что вся её домашняя красота — это листья.

Кому подойдёт: большое панорамное окно, просторная гостиная, зимний сад, место шириной больше метра. Там она великолепна.

Мой вердикт: я больше не куплю стрелицию Николая в обычную квартиру только потому, что сейчас она помещается у дивана. Через пару лет она этот диван переживёт.

Стрелиция растёт не только вверх: длинные черешки и веер листьев требуют заметной площади вокруг горшка. Место для неё стоит рассчитывать по взрослому экземпляру, а не по компактному саженцу.
Стрелиция растёт не только вверх: длинные черешки и веер листьев требуют заметной площади вокруг горшка. Место для неё стоит рассчитывать по взрослому экземпляру, а не по компактному саженцу.

2. «Карликовый» банан — самое обманчивое слово на этикетке

Musa acuminata ‘Dwarf Cavendish’ и его родня покрупнее.

Причина: очень быстро перестаёт быть маленьким.

Тут вся соль в названии. «Карликовый» — это относительно плантационных бананов-гигантов; к подоконнику это отношения не имеет. Такой «карлик» спокойно тянет под два-три метра, а листья у бананов бывают огромными.

Летом с ним и правда роман. На балконе света вдоволь, листья разворачиваются на всю ширину, вокруг простор. При хорошей воде и подкормке банан гонит новый лист на глазах и кажется самым эффектным в коллекции.

А в сентябре его надо занести домой. И большой горшок плюс длинные листья вдруг оказываются то между диваном и дверью, то перед батареей, то вплотную к стеклу, то поперёк прохода. Каждую осень одно и то же.

Кому подойдёт: зимний сад, просторная лоджия, большой светлый холл, человек, который сознательно растит крупные кадочные.

Вердикт: красивый сезонный гигант, спорить не буду. Но прежде чем брать 30-сантиметровый банан, я теперь прикидываю, куда встанет его метровая версия.

Слово «карликовый» у банана означает лишь меньший размер по сравнению с обычными сортами. В комнате он всё равно способен быстро вырасти до двух-трёх метров и занять значительную часть окна.
Слово «карликовый» у банана означает лишь меньший размер по сравнению с обычными сортами. В комнате он всё равно способен быстро вырасти до двух-трёх метров и занять значительную часть окна. Фото: adobestock / Adam

Если всё таки решились, то читайте нашу статью: Комнатный банан — как вырастить тропическое чудо

3. Миниатюрная роза — я больше не верю слову «комнатная» на упаковке

Причина: её продают в сценарии, в котором я не хочу её держать.

На витрине эта роза почти идеальна — компактный кустик, весь в бутонах, в маленьком симпатичном горшке, будто сад в чашке. Но задумана такая роза иначе: её продают как цветущую комнатную, хотя лучше ей на улице, в контейнере или цветнике. После цветения её разумнее постепенно приучить к свежему воздуху и высадить в сад.

Отсюда и весь конфликт. Это не плохая роза. Просто для меня это садовое растение, которое временно занесло на подоконник.

Магазинную картинку дома тоже держать непросто. В магазине вы покупаете уже готовый куст, разом набравший гору бутонов, — его так вырастил и подготовил производитель. А следующую такую же волну придётся раскачивать самому, и это отдельная работа.

Только не делайте вывод, что роза в квартире гибнет — растёт прекрасно. Я о другом: на роль постоянного комнатного жителя я выберу растение, которому обычная комната подходит от природы. А розу после цветения переселю на улицу, если климат позволяет. Ей там лучше, честно.

Компактная цветущая роза из магазина рассчитана прежде всего на эффектную продажу. После цветения ей нередко лучше на балконе или в саду, чем в комнате с сухим воздухом и недостатком света.
Компактная цветущая роза из магазина рассчитана прежде всего на эффектную продажу. После цветения ей нередко лучше на балконе или в саду, чем в комнате с сухим воздухом и недостатком света. Фото: adobestock / yare yare

Читайте также: 10 секретов выращивания комнатных роз

4. Традесканция — до смешного лёгкая, и именно поэтому я устала начинать её заново

Tradescantia zebrina, ‘Nanouk’ и прочие стелющиеся.

Причина: магазинная форма сама по себе не держится.

Этот пункт — лучшее доказательство, что дело не в сложном уходе. Традесканция из самых беспроблемных: растёт быстро, черенкуется с полпинка, прощает почти всё. Недостаток у неё другой.

Со временем побеги вытягиваются, крона свисает всё ниже, у основания редеет и лысеет, аккуратный кустик расползается. Чтобы вернуть тот самый плотный вид, растение приходится регулярно прищипывать, укорачивать, черенковать, подсаживать молодые побеги — а иногда и вовсе выращивать заново. Хорошо, что стрижку она переносит отлично.

Само по себе оно даже слишком хорошо растёт. Мне просто больше не хочется комнатного цветка, который ради магазинной формы надо постоянно править ножницами.

Кому подойдёт: тем, кто любит черенковать, формировать, часто менять композиции и обновлять кашпо. Для такого человека это идеал.

Вердикт: если хочется «поставил — и оно само несколько лет только хорошеет», традесканция не мой выбор.

Пышная форма традесканции не сохраняется сама: побеги вытягиваются и оголяются, поэтому куст приходится регулярно стричь и заново укоренять. Простое размножение здесь не означает стабильной декоративности.
Пышная форма традесканции не сохраняется сама: побеги вытягиваются и оголяются, поэтому куст приходится регулярно стричь и заново укоренять. Простое размножение здесь не означает стабильной декоративности. Фото: adobestock / Ana

5. Алоказия — летом королева, зимой иногда три черешка и воспоминания

Причина: сезонность вида плюс вредители.

Это интереснее дежурного «алоказия сложная». Весной и летом хорошая алоказия гонит крупные эффектные листья очень быстро, порой чуть ли не каждую неделю. А потом приходит зима, и для неё нормально притормозить, уйти в покой и сбросить часть листвы. Само по себе это не гибель.

Но для интерьера разница огромная. Покупала пышный тропический куст с шестью здоровенными листьями, а к февралю смотришь на нечто гораздо скромнее. Если хочется стабильно нарядной зелени именно зимой — легко разочароваться.

И отдельно — паутинный клещ. Сухой воздух от батарей создаёт ему курортные условия, а алоказии к нему склонны: сначала подсыхают края листьев, потом появляется он сам. Не то чтобы клещ заводится на каждой алоказии обязательно — но риск в отопительный сезон реальный.

Облысеть зимой алоказия может, а не должна: зависит от вида, света, тепла, влажности и ухода.

Вердикт: если нужен цветок, одинаково эффектный все двенадцать месяцев, я возьму что-то другое.

Осенью алоказия может замедлить рост, потерять часть листьев и надолго утратить магазинный вид. Это не всегда гибель растения, но для круглогодичного украшения интерьера такая сезонность критична.
Осенью алоказия может замедлить рост, потерять часть листьев и надолго утратить магазинный вид. Это не всегда гибель растения, но для круглогодичного украшения интерьера такая сезонность критична. Фото: adobestock / Natali

6. Кротон — я хочу его ровно таким, каким увидела в магазине

Codiaeum variegatum.

Причина: теряется тот самый витринный вид.

Кротон покупают из-за листьев, и они правда роскошные — жёлтые, оранжевые, красные, бордовые, зелёные, всё сразу. Но чтобы эта палитра держалась, растению нужен яркий рассеянный свет, тепло и влажный воздух. В сухой квартире или после пересушки кротон может сбрасывать листья.

И у кротона это раздражает меня сильнее, чем у других. У многих растений лёгкое ухудшение условий почти незаметно. А у кротона вся ценность — в безупречной листве. Опала часть листьев, потускнели краски, оголился кусок ствола — и пропадает именно то, ради чего его брали. Половинчатого кротона не бывает.

Мелкая бытовая деталь: млечный сок кротона может раздражать кожу и глаза, так что держать его лучше подальше от детей и животных, а при стрижке — мыть руки. Опасным я его из-за этого не называю, но при регулярной формировке ещё один нюанс держишь в голове.

Вердикт: прекрасным кротоном я любуюсь в магазине с удовольствием. А дома мне спокойнее с растениями, красота которых не висит на состоянии каждого листа.

У кротона каждый яркий лист составляет значительную часть декоративного эффекта. Недостаток света, сухой воздух или ошибки полива быстро оголяют стебли, а прежняя пышность восстанавливается медленно.
У кротона каждый яркий лист составляет значительную часть декоративного эффекта. Недостаток света, сухой воздух или ошибки полива быстро оголяют стебли, а прежняя пышность восстанавливается медленно. Фото: adobestock / galliina

Вам будет интересно: 24 растения для спальни — как создать уютную и оздоравливающую атмосферу

7. Гардения — покупаешь не куст, а обещание цветов, которое дома надо всё время продлевать

Причина: очень специфический сценарий содержания.

С гарденией проблема не просто в «капризности». В магазине вы видите растение уже на пике формы: компактная, тёмно-зелёная, глянцевая, вся в бутонах и одуряюще пахнет. Цветы и запах — это, считай, половина покупки.

А чтобы она стабильно цвела дальше, ей нужны довольно строгие условия: яркий, но не жгучий свет; ровная высокая влажность; постоянно чуть влажный кислый грунт; прохладные ночи; без резких скачков температуры. Дёрнется температура — сбросит бутоны. Слишком тёплые сухие ночи — цвести не станет. И ещё: гардению нередко держат как растение на пару-тройку лет, потому что долго поддерживать нужные условия тяжело, и со временем цветение сходит на нет.

И вот поэтому спонтанно я её не куплю. Не из страха перед сложностью, а потому что мне нужна цветущая гардения. Если квартира не даёт ей условий для нормального повторного цветения, после магазина у меня на руках, по сути, другое растение — зелёное, но без того, ради чего всё затевалось.

Кому подойдёт: тому, кто влюблён в аромат гардении и готов заниматься именно ею — обеспечить влажность и температуру. Тогда усилия окупаются сполна.

Пышное цветение купленной гардении не гарантирует повторения дома. Для новых бутонов ей нужны кислая влажная почва, высокая влажность воздуха, хорошее освещение и прохладные ночи.
Пышное цветение купленной гардении не гарантирует повторения дома. Для новых бутонов ей нужны кислая влажная почва, высокая влажность воздуха, хорошее освещение и прохладные ночи. Фото: adobestock / 682A_IA

8. Калатея — один подсохший край портит слишком многое

Многие бывшие калатеи теперь называются гёппертиями, но давайте без урока систематики.

Причина: вся декоративность держится на идеальном листе.

Калатея хороша вблизи — полосы, серебро, тёмно-зелёные узоры, розовые прожилки, контрастная изнанка. И именно поэтому один сухой коричневый край на ней заметнее, чем на простом зелёном фикусе. А сухой воздух — типичная причина того, что кончики и края буреют: калатея любит высокую влажность и ровное тепло.

Осенью это вылезает особенно наглядно. Летом окна нараспашку, влажность выше, отопления нет — и она красавица. Включили батареи — и растение, которое весь сезон радовало, потихоньку обзаводится сухими концами, повреждёнными краями, а иногда и клещом.

Вырастить калатею реально — дело не в этом. Мне больше не хочется цветка, чья красота настолько зависит от влажности обычной комнаты. Есть увлажнитель, флорариум или светлая влажная ванная — и разговор совсем другой. У меня их нет, поэтому калатея выпадает.

Даже небольшой сухой край заметно меняет восприятие узорчатого листа калатеи. При обычной комнатной влажности такие повреждения возникают регулярно и превращают уход в постоянную борьбу за внешний вид.
Даже небольшой сухой край заметно меняет восприятие узорчатого листа калатеи. При обычной комнатной влажности такие повреждения возникают регулярно и превращают уход в постоянную борьбу за внешний вид. Фото: adobestock / Firn

Что я теперь выбираю вместо них

Не буду разворачивать новую статью про «десять неприхотливых» — дам принцип. Вместо растения, которое обязано выглядеть идеально, я всё чаще беру то, что спокойно живёт при обычной влажности, красиво стареет, не требует ежегодного омоложения, помещается в доступное место и остаётся нарядным зимой — и не заставляет превращать комнату в спецкамеру.

Из того, что под это подходит: замиокулькас, сансевиерия, аспидистра, эпипремнум, часть филодендронов, толстянка на хорошем свету. Не как универсальный рецепт — просто пример хода мысли.

Не забывайте делиться в комментариях о своём опыте!

Как сохранить свёклу на зиму: 5 лучших способов

Екатерина Полянская -
1

Свёкла считается одним из самых беспроблемных корнеплодов для хранения, но это не значит, что её можно просто сложить в ящик и забыть до весны. Даже крепкие, здоровые корнеплоды за несколько месяцев могут подвянуть, начать прорастать или загнить. Причём причина часто не в том, как их выращивали, а в том, что происходило уже после уборки.

Свёкла лучше всего хранится там, где температура остаётся низкой и стабильной, а воздух достаточно влажный, чтобы корнеплоды не теряли воду. Слишком тепло, и она начинает прорастать. Сухо, и быстро становится дряблой. Сырость в сочетании с плохой вентиляцией даёт уже другую проблему: плесень и гниль.

Разберём пять способов и посмотрим, какой из них действительно подходит для квартиры, балкона или погреба и сколько при каждом из них может пролежать свёкла.

Свёкла хранится до весны не благодаря особой таре, а при сочетании трёх условий: стабильного холода чуть выше нуля, влажного воздуха и отсутствия повреждений, полученных при уборке.
Свёкла хранится при сочетании трёх условий: стабильного холода чуть выше нуля, влажного воздуха и отсутствия повреждений, полученных при уборке. Фото: adobestock / maryviolet

Чего свёкле нужно зимой

Идеальные условия для свёклы простые, и запомнить их легко.

Холод, но не мороз. Свёкле хорошо там, где зимой держится около нуля — примерно от нуля до плюс четырёх. Не «прохладно, как в коридоре», а по-настоящему холодно, но так, чтобы корнеплоды не замерзали. Разница между «прохладно для меня» и «холодно для свёклы» огромная, и именно на ней горит больше всего урожая.

Сырость. Свёкле нужен влажный воздух. Понять, сухо у вас или сыро, можно без приборов. Если в погребе картонная коробка за месяц становится ломкой, а соль в открытой пачке каменеет — воздух сухой, и свёкла в нём будет вянуть. Если стены прохладные и чуть влажные на ощупь, банки слегка запотевают — влажности хватает. Вот почему в сыром холодном погребе свёкла лежит до весны, а в тёплом сухом подвале за пару месяцев морщится.

Темнота и покой. Свет свёкле не нужен. И очень не любит она скачки: днём отогрелось до плюс восьми, ночью упало к нулю, потом снова тепло. Каждый такой качок — стресс для корнеплода и повод для конденсата. Особенно это касается балконов, до них ещё дойдём.

Гоняться за точными цифрами не надо. Никто не скажет, что при плюс четыре свёкла лежит, а при плюс пять уже нет. Правило одно: чем ближе место к стабильному холоду чуть выше нуля и к сырому воздуху, тем дольше пролежит урожай.

Какую свёклу вообще стоит закладывать

Это важнее любого способа хранения. Если в ящик попадут корнеплоды с подгнившим бочком, они потянут за собой соседей, и всю зиму вы будете не хранить свёклу, а перебирать её.

На долгое хранение идут только крепкие, вызревшие, целые корнеплоды: без гнили, без глубоких порезов, без ран от вил, без подмороженных боков и крупных трещин. Всё сомнительное — мелочь, поцарапанное, надколотое — в отдельную кучу и в еду в первую очередь.

Про размер. Мелочь съедаем первой, это понятно. Но и гиганты — не лучшие кандидаты в закрома. Крепче и вкуснее всего лежит нормальная свёкла среднего размера: переросшие корнеплоды часто грубеют и становятся волокнистыми. Так что откладывать «на самый долгий срок» самые здоровенные экземпляры — идея так себе.

Читайте также: Какие сидераты сеять осенью: выбираем под грядку, срок и будущую культуру

Когда копать

Смотрите на зрелость, на погоду и на прогноз. Свёкла спокойно переносит прохладную осень, но урожай для хранения лучше выкопать до того, как корнеплоды прихватит морозом в земле. Выбирайте сухой прохладный день. Аккуратно подкапывайте вилами или лопатой и вынимайте — не тяните из тяжёлой земли за ботву, надорвёте корень.

Возни тут немного, но это тот случай, когда пять лишних минут окупаются месяцами. Каждая глубокая рана — открытая дверь для гнили на всю зиму. Свёкла, которую бережно подкопали, переживёт ту, что выдернули как придётся.

Ботва, мойка и просушка

Ботву убираем сразу. Оставленные листья продолжают тянуть воду из корнеплода, и свёкла с ботвой вянет заметно быстрее. Срезайте, оставляя короткий пенёк — сантиметр-полтора. До миллиметра вымерять не нужно, линейка тут ни к чему. Важно другое: убрать листья и не срезать саму макушку корнеплода. Не выкручивайте ботву с куском головки, не режьте по мякоти. И нижний корешок-хвостик без нужды не подрезайте, если он не мешает уложить свёклу, — это лишняя ранка.

Мыть или не мыть. Есть железобетонный дачный завет: свёклу перед хранением мыть нельзя ни в коем случае. Совет неплохой, но слишком категоричный. Для обычного погреба мыть и правда незачем: дайте налипшей земле подсохнуть, обтрусите крупные комки — и всё. Тем более если после мойки негде быстро обсушить и охладить урожай: мокрая тёплая свёкла в ящике — это как раз плохо. Но и сама по себе вода свёклу не убивает. Губит её не мойка, а ободранная кожица, тепло и сырость с застоем. Помыли — не трите до царапин, обсушите и быстро в холод.

Просушивать неделями не надо. Свёкла — не лук, у них разные привычки. Луку нужна сухая просушка, чтобы затянулась шейка. Свёкле сушка во вред: подержите её неделю-другую в сухом сарае или на солнце — и она начнёт вянуть ещё до закладки. От свёклы после копки нужно только убрать поверхностную влагу, дать обсохнуть налипшей земле и перебрать. И как можно скорее — в холод.

Важное правило перед закладкой: предварительное охлаждение. Нельзя опускать теплую с улицы свёклу сразу в холодный погреб — она мгновенно покроется конденсатом и начнет гнить. Оставьте урожай на 1–2 дня в прохладном затененном месте (под навесом, на веранде), чтобы корнеплоды остыли.

А теперь к самим способам.

Ботву удаляют сразу после уборки, оставляя пенёк около одного-полутора сантиметров. Макушку и тонкий нижний корешок не травмируют: каждый свежий срез сокращает срок безопасного хранения.
Ботву удаляют сразу после уборки, оставляя пенёк около одного-полутора сантиметров. Макушку и тонкий нижний корешок не травмируют: каждый свежий срез сокращает срок безопасного хранения. Фото: adobestock / MIKHAIL BATURITSKII

Как хранить свёклу в погребе

Способ 1. Ящики в погребе (Срок хранения: 5–8 месяцев)

Кому подходит: тем, у кого есть настоящий холодный сырой погреб и урожай на десятки килограммов.

Это основной способ, с которого стоит начинать, если погреб держит холод около нуля — плюс четыре, сырой воздух и не слишком скачет по температуре. Свёклу раскладывают в деревянные или пластиковые ящики с дырками, невысоким слоем. Ящики категорически нельзя ставить прямо на земляной или бетонный пол, а также придвигать вплотную к стенам. Обязательно используйте поддоны, доски или кирпичи, приподняв тару на 10–15 см от пола для свободной циркуляции воздуха. Не набивайте один огромный ящик под завязку: до нижнего слоя вы зимой не доберётесь, а именно там обычно и заводится незамеченная гниль.

Уложить просто: перебрали, отложили повреждённое, разложили здоровую свёклу без утрамбовки, поставили в самый холодный угол погреба. Заворачивать каждый корнеплод в газету не нужно — если в погребе и так сыро и холодно, бумага ничего не решает.

Но у погреба есть подвох, и он серьёзный. Само слово «погреб» ничего не гарантирует. Если в ноябре там плюс восемь-десять, для свёклы это уже тепло: она сильнее дышит, теряет плотность, рано трогается в рост и быстрее портится. Поэтому лучший и самый скучный совет во всей статье — положите в погреб термометр, а ещё лучше термометр с гигрометром. Копеечная штука, а спасает весь урожай. Не гадайте «вроде холодно» — проверьте.

Плюсы способа: вмещает много, почти без затрат, свёклу удобно перебирать. Минус один, но важный: всё держится на микроклимате погреба. Если он сухой, свёкла начнёт вянуть — и тогда переходим ко второму способу.

Обычные ящики работают лучше сложных ухищрений, если в погребе стабильно холодно и достаточно влажно. Невысокий слой и доступ к корнеплодам позволяют вовремя заметить начинающуюся порчу.
Обычные ящики работают лучше сложных ухищрений, если в погребе стабильно холодно и достаточно влажно. Невысокий слой и доступ к корнеплодам позволяют вовремя заметить начинающуюся порчу. Фото: adobestock / Natalya

Способ 2. Ящик с влажным песком или опилками (Срок хранения: 4–7 месяцев)

Кому подходит: тем, у кого погреб или гараж холодный, но сухой, и партия свёклы небольшая или средняя.

Про песок ходит легенда, будто он «консервирует» свёклу. Ничего он не консервирует. Работа у него скромнее: держать вокруг корнеплодов ровную влажность и не давать им соприкасаться, чтобы одна испортившаяся не заразила соседку. По сути, вы создаёте для свёклы маленький сырой погребок прямо внутри ящика.

Делается так. Берёте чистый ящик и чистый наполнитель — песок или необработанные опилки. Наполнитель должен быть чуть влажным, не мокрым. Проверка простая: сжали в кулаке горсть — комок держит форму, но вода из него не течёт. На дно слой наполнителя, сверху свёкла вразбежку, снова слой, снова свёкла. Обмуровывать каждый корнеплод не надо, достаточно, чтобы его окружала влага.

Тут легко перестараться, и это главная ошибка способа: чем мокрее наполнитель, тем хуже. Из сырого песка вода стекает вниз, свёкла лежит в постоянной мокроте, воздух не проходит — и вот вам гниль. Запомните эту мысль на всю статью: влажный воздух и мокрая свёкла — вещи разные. Свёкле нужна сырость вокруг, а не лужа под боком.

И про материал. Опилки берите только чистые: не от крашеной или пропитанной химией доски, не строительный мусор. А спорить, что лучше на проценты, песок или опилки, — пустое. Оба делают одно и то же, разница только в том, что дешевле и что валяется под рукой.

Плюсы: отлично спасает от пересыхания, разделяет корнеплоды, создаёт свой микроклимат. Минусы: ящики тяжелеют, за влажностью наполнителя надо приглядывать, а перелив с водой сделает только хуже.

Песок или чистые необработанные опилки нужны не для «консервации», а для ровной влажности и разделения корнеплодов.
Песок или чистые необработанные опилки нужны не для «консервации», а для ровной влажности и разделения корнеплодов.

Как хранить свёклу в квартире без погреба

При комнатной температуре (+18…+22 °C) свежий корнеплод теряет влагу и вянет всего за 10–14 дней. Если погреба нет, для длительного сохранения урожая в городских условиях используют три рабочих алгоритма: холодильник, утепленный балкон или глубокую переработку.

Способ 3. Холодильник (Срок хранения: от 3 недель до 2-3 месяцев)

Кому подходит: тем, у кого урожай на несколько килограммов а погреба нет.

Если свёклы немного, не надо городить в квартире мини-погреб. Холодильник уже даёт главное — холод. Уберите ботву, оставьте короткие пеньки, сложите свёклу в пакет и уберите в ящик для овощей. В таком виде она спокойно пролежит недели две-три.

Пакет тут не для красоты. В холодильнике сухо, и открытая свёкла на полке за несколько дней теряет воду и обмякает. Пакет притормаживает испарение. Чтобы свёкла пролежала не пару недель, а пару месяцев, заверните каждый корнеплод в бумажное полотенце (оно будет впитывать лишний конденсат), а в самом пакете сделайте 3–4 прокола для вентиляции. Раз в несколько недель проверяйте запасы: если бумага намокла, просто замените её на сухую. Но не заворачивайте наглухо мокрую свёклу с каплями внутри: появится конденсат, а за ним и порча. Завёлся постоянный конденсат — приоткройте пакет, обсушите корнеплоды, проверьте, не начал ли кто портиться.

И честно про сроки: это способ на первые недели, а не до апреля. Держать в холодильнике пару кило удобно, а забивать половину камеры корнеплодами на пять месяцев — нет. Нужно сохранить много и надолго — ищите другое место.

Холодильник подходит для нескольких килограммов и первых недель хранения. Пакет снижает потерю влаги, но его приоткрывают при постоянном конденсате, а мокрую свёклу сначала обсушивают.
Холодильник подходит для нескольких килограммов и первых недель хранения. Пакет снижает потерю влаги, но его приоткрывают при постоянном конденсате, а мокрую свёклу сначала обсушивают.

Способ 4. Утеплённый короб на балконе — городской вариант, но только с термометром (Срок хранения: 3–6 месяцев)

Кому подходит: жителям квартир с застеклённым неотапливаемым балконом, в регионах с мягкой зимой, готовым поглядывать на градусник.

Способ популярный, поэтому без романтики. Главная беда на балконе — не холод сам по себе, а качели. Днём на солнце может быть плюс двенадцать, ночью после похолодания минус пять. Для свёклы это хуже, чем ровный, пусть и не идеальный, погреб: она то просыпается в тепле, то мёрзнет, и на каждом перепаде оседает конденсат.

Короб делают из дерева или плотного пластика, между стенками закладывают утеплитель (лучше всего использовать листовой экструдированный пенополистирол — он не крошится и не впитывает влагу), внутрь ставят ящик со свёклой — можно с песком для влажности. И вот тут ключевое, что многие упускают: утеплитель не греет. Он только замедляет остывание. Простоит на улице несколько суток крепкий мороз — и содержимое всё равно промёрзнет, просто позже. Одеялом мороз не отменить.

Поэтому термометр внутри короба обязателен, без него это лотерея. Следите, чтобы не уходило в устойчивый минус и не поднималось надолго в тепло. Ждёте сильных морозов — доутеплите короб, занесите его или включите заранее предусмотренный безопасный обогрев, если конструкция под него сделана. Никаких ламп накаливания внутри деревянного ящика с опилками — это не хранение, а готовый пожар.

Плюсы: не занимает холодильник, вмещает приличный объём. Минусы: сильно зависит от погоды, есть реальный риск заморозить урожай, и всю зиму придётся держать руку на пульсе.

Балконный шкаф или короб может служить только внешней оболочкой: внутри нужны утепление и термометр. Без контроля он перегреется на солнце или промёрзнет после нескольких морозных суток.
Балконный шкаф или короб может служить только внешней оболочкой: внутри нужны утепление и термометр. Без контроля он перегреется на солнце или промёрзнет после нескольких морозных суток.

Как хранить свёклу на участке без погреба

Способ 5. Яма, бурт, вкопанная бочка — старый способ, но не для каждого участка (Срок хранения: 5–7 месяцев)

Кому подходит: тем, у кого нет погреба, но есть подходящий участок, и урожай большой.

Только не надо про «бабушкин секрет, который лучше холодильника». Суть тут трезвая: земля работает как огромный термос и сглаживает и морозы, и оттепели. В подходящих условиях свёклу хранят в яме, бурте или вкопанной в грунт бочке с влажным наполнителем.

Но условия должны быть подходящими, и это большое «но». Нужен участок без близких грунтовых вод, без подтоплений, с хорошим дренажем, где землю зимой можно надёжно укрыть от глубокого промерзания. В мокрой почве у вас выйдет не хранилище, а корыто с водой. В краю с суровыми зимами плохо сделанная яма превращается в морозилку. Универсального «правильного размера ямы для всей страны» не существует — всё зависит от вашей почвы и климата.

Что важно по устройству, если по принципам, а не по чужим сантиметрам: свёкла должна оставаться сухой от грунтовой и дождевой воды, быть защищённой от промерзания и от грызунов, но не запертой в тёплой герметичной камере, где всё запреет. И место должно быть доступным зимой. Если ради пары корнеплодов надо каждый раз откапывать полметра снега, вы просто перестанете туда лазить. Поэтому яма или бурт — это скорее для резервной партии и выдачи крупными порциями, а не «сходить за свёклой к ужину».

Вкопанная яма подходит для резервной крупной партии, если грунтовые воды далеко, а почва не затапливается. Укрытие рассчитывают по местному морозу, а доступ делают удобным даже под снегом.
Вкопанная яма подходит для резервной крупной партии, если грунтовые воды далеко, а почва не затапливается. Укрытие рассчитывают по местному морозу, а доступ делают удобным даже под снегом.

А просто оставить на грядке — можно?

Иногда путают правильно устроенный бурт с обычной грядкой под укрытием. В мягком климате часть корнеплодов и правда оставляют зимовать в земле под мульчей. Но для большинства мест с настоящей зимой это ненадёжно: то промёрзнет, то раскиснет в оттепель, то мыши доберутся, то попробуй выкопай в тридцатиградусный мороз. Как способ сохранить всю зимнюю свёклу он не годится, поэтому в пятёрку и не входит.

И сразу оговорка: погреб не всегда «лучше» холодильника. Для трёх килограммов свёклы холодильник удобнее любого погреба. «Лучший» — это лучший под ваш объём и условия, а не абсолютный чемпион.

Мульча лишь замедляет промерзание грядки и подходит для мягкой зимы или краткой передержки. Оставлять под ней весь урожай рискованно: оттепели, мыши и сильный мороз непредсказуемы.
Мульча лишь замедляет промерзание грядки и подходит для мягкой зимы или краткой передержки. Оставлять под ней весь урожай рискованно: оттепели, мыши и сильный мороз непредсказуемы. Фото: adobestock / Nadzeya Pakhomava

Свёкла подаёт сигналы: как читать их через пару недель

Хорошая новость — почти все проблемы видно заранее. Загляните к урожаю недели через две после закладки.

  • Стала мягкой и морщинистой. Сухо и, скорее всего, тепло — свёкла теряет воду. Проверьте термометр, добавьте влаги (перенесите в закрытый контейнер или в песок), уберите подальше от тепла.
  • Появились капли и мокрые пятна. Наоборот, лишняя сырость плюс перепады температуры и застой воздуха. Заливать ещё воды бесполезно — свёкле нужен не потоп, а ровная температура и проветривание.
  • Полезли ростки. Почти всегда это значит «тепло». Мерьте температуру, она наверняка выше, чем надо.
  • Одна свёкла загнила. Убирайте немедленно и осмотрите соседей. Не ждите, что «подсохнет и обойдётся»: гнилой корнеплод здоровым не станет, а вот заразить успеет.
  • Подморозило. После оттаивания ткань становится мягкой и быстро портится. В общий ящик такую свёклу не возвращайте: годная — в еду поскорее, с признаками порчи — в отход.

Как часто перебирать

Крайности одинаково плохи. Вываливать весь погреб каждую неделю не надо — только нарушите микроклимат и наставите корнеплодам новых ранок. Но и «закрыл в октябре, открыл в апреле» — рулетка: за полгода незамеченная гниль расползётся по всему ящику.

Золотая середина — заглядывать время от времени в доступные слои. И обязательно проверять после резкого тепла, сильных морозов, подтопления, а ещё если пошёл запах или на стенках выступил конденсат. Что нашли мягкое, мокрое, заплесневелое или гнилое — сразу вон.

Морщинистая свёкла сообщает о потере воды, а появившиеся ростки — о слишком высокой температуре. Оба сигнала требуют проверить место хранения, а не просто удалить внешние признаки.
Морщинистая свёкла сообщает о потере воды, а появившиеся ростки — о слишком высокой температуре. Оба сигнала требуют проверить место хранения, а не просто удалить внешние признаки.
Один очаг плесени нельзя оставлять «до следующей проверки». Испорченный корнеплод удаляют сразу, соседние осматривают, а мокрое место в таре очищают и устраняют причину сырости.
Один очаг плесени нельзя оставлять «до следующей проверки». Испорченный корнеплод удаляют сразу, соседние осматривают, а мокрое место в таре очищают и устраняют причину сырости.

Свёкла и картошка в одном погребе

Совет «насыпь свёклу поверх картошки» вы наверняка слышали. Так и правда делают, ничего страшного. Работает это так: свёклу насыпают прямо поверх картофеля в 1–2 слоя. Картошка «дышит» и выделяет влагу, от которой сама может подгнивать в верхнем слое, — а свёкла эту лишнюю влагу впитывает и меньше сохнет. Только не стоит видеть в этом чудо-механизм, ради которого всё и затевается: уживаются эти овощи прежде всего потому, что у них похожие запросы к холоду и сырости, — не более того. Картошке обычно нужно чуть теплее, чем свёкле. Устраивает ваш погреб обоих — храните вместе. Только решает не то, какой овощ лежит сверху, а реальная температура и влажность.

Читайте также: Правильно ли вы храните урожай? Как сохранить овощи и фрукты до весны

Пятёрка от лучшего к запасному

  1. Ящики в холодном сыром погребе — для большого урожая. Минимум мороки при правильном микроклимате.
  2. Ящик с влажным песком или опилками — когда в погребе сухо. Чуть больше работы, зато влагу вокруг свёклы удержать легче.
  3. Холодильник — для пары ведёр. Просто и предсказуемо, но места мало.
  4. Утеплённый короб на балконе — городской компромисс. Работает только под контролем термометра.
  5. Яма или бурт — запасной вариант без помещения. Хорош при подходящей почве и климате, но не универсален.

Если свёкла всё-таки поплыла

Спасать любой ценой сырой урожай не стоит. Не выходит наладить условия — переработайте то, что ещё крепкое, пока оно крепкое (срок хранения переработанной свёклы — 8–12 месяцев). К слову, если вы живёте в жаркой квартире без балкона, заморозка — ваш главный выход. Очистите крепкие корнеплоды, натрите на тёрке, разложите плоско по зип-пакетам, выдавив воздух, и отправьте в морозилку. Помимо тёртой заморозки, свёклу морозят и кусочками (предварительно отварив), маринуют под уксус или закрывают в банки. Тут одна важная оговорка про безопасность: свёкла сама по себе некислая, и просто залить её и закатать нельзя — такую консервацию делают в автоклаве. Обычным способом, без автоклава, закрывают только маринованную свёклу с уксусом по проверенному рецепту. Не экспериментируйте с этим на глаз.

Свёкле всё равно, в каком ящике лежать — в дубовом, в пластиковом или в песке. Ей важно другое: холодно ли вокруг, не сохнет ли она и не мёрзнет ли. Поэтому у одного свёкла в простых ящиках долёживает до весны, а у другого точно такой же ящик к Новому году превращается в коробку сморщенных корнеплодов.

Так что начните не с песка и не с хитростей, а с термометра. Померьте, что творится в месте, где собрались хранить урожай. Холодно и сыро — не выдумывайте, хватит обычных ящиков. Сухо — добавьте влаги песком или опилками. Скачет температура — утепляйте или ищите другое место.

Лучший способ хранения свёклы — не тот, где больше песка и уловок, а тот, что дольше всех держит корнеплод в условиях, которые ему и нужны: холодно, влажно, темно и без мороза.

Чем подкормить тую осенью для пышной хвои и хорошей зимовки

АО «Гарден» -
0

Питание осенью хвойных, в частности, туй, существенно отличается от листопадных растений. Если у последних усвоение питательных веществ прекращается практически сразу после листопада, то корни «вечнозелёных» потребляют минералы и некоторые органические соединения почти до промерзания почвы.

При этом удобрение для хвойных осенью не должно быть слишком концентрированным, как, впрочем, и в течение всего сезона. Им нужен сбалансированный набор минералов, который поможет дозреть побегам и сохранить естественную окраску хвои. В этой статье ответим, какие осенние удобрения лучше всего подходят для туи и когда их нужно вносить.

Чем подкормить тую осенью для пышной хвои и хорошей зимовки
Чем подкормить тую осенью для пышной хвои и хорошей зимовки

Почему осенняя подкормка критически важна для туи

Вымерзание побегов, погибшие корни и, если туя пожелтела после зимы – всё это может быть следствием не только неблагоприятных погодных условий. Да, сильные морозы, жёсткое солнце или малоснежье плохо переносят все растения. Но одни из них выходят после зимы с минимальными потерями, а другие долго восстанавливаются или даже погибают.

Далеко не последнюю роль в устойчивости играет завершающее питание осенью, особенно, важное для туй на бедных или лёгких почвах, которые не отличаются особым плодородием. Взять в таких грунтах корням нечего, и дефицит питания неизбежно отражается на всех механизмах защиты от морозов и других стресс-факторов:

  • накоплении углеводов и водном балансе в тканях;
  • созревании древесины;
  • укреплении корневой системы;
  • устойчивости к болезням.

Причём все обменные процессы в конце сезона взаимосвязаны и напрямую влияют на физиологию. Нехватка отдельных элементов приводит к сбою одной функции, которая неизбежно отражается на других. Нет нормального фотосинтеза – нет углеводов – нет морозостойкости. Не работают корни – нет поступления воды и растворённых минералов – не вызревает древесина. Поэтому питание является одним из важнейших этапов ухода, так как сохранить «голодную» тую зимой будет сложно.

Питание является одним из важнейших этапов ухода, так как сохранить «голодную» тую зимой будет сложно.
Питание является одним из важнейших этапов ухода, так как сохранить «голодную» тую зимой будет сложно.

Идеальный осенний состав

Теперь перейдём к особенностям осеннего питания туй. В меню этих хвойных входят как стандартные осенние элементы, так и некоторые другие, про которые также не стоит забывать.

Пройдёмся по основному списку:

  • фосфор – «обычный» элемент, необходимый любым зимующим многолетникам. Он отвечает за энергетический обмен, здоровье и работоспособность корней.
  • калий – ещё один важный минерал для туй. Именно он будет регулировать пропорции воды и сахаров в тканях, что является основой морозостойкости побегов.
  • магний – это уже не совсем привычный в осеннем питании  минерал, хотя и полезный для любых других культур. Это базовый элемент фотосинтеза, который у хвойных протекает даже зимой (хотя и по другому алгоритму, чем летом). Недостаток магния нередко становится причиной побурения хвои весной, когда его сложно получить из земли.

А что же азот? Он тоже необходим, хотя и в совсем малых дозах. Как правило,  достаточный для обменных процессов осенью объём азота корни могут получить в любой почве. Его также часто включают в «осенние» комплексные удобрения, но, конечно же, в самой малой концентрации.

Удобрения Хвойное с биодоступным кремнием осеннее Bona Forte
Удобрения Хвойное с биодоступным кремнием осеннее Bona Forte

Например, он входит в состав гранулированного удобрения Хвойное с биодоступным кремнием осеннее Bona Forte (NPK – 2:8:12), где выступает в качестве синергиста калия, фосфора, магния, кальция. Но ни в коем случае нельзя вносить концентрированные азотные соединения осенью, особенно, на изначально бедных почвах. Страдая от нехватки питания летом, туи начинают навёрстывать упущенное в конце сезона, и тут приходят морозы…

Естественно, это далеко не полный перечень необходимых минералов. В питание туй осенью полезно включать железо, бор, марганец, цинк, медь и другие микроэлементы. Это дополнительные маленькие «кирпичики», которые усилят общий иммунитет популярных хвойных. В жидком комплексном удобрении Хвойное Лето-Осень Bona Forte, кроме фосфора, калия и магния, целых 7 микроэлементов, а также витамины В1, РР, С и янтарная кислота. Янтарная кислота в данном случае является не стимулятором роста (как весной и в начале лета), а катализатором обменных процессов.

Удобрении Хвойное Лето-Осень Bona Forte
Удобрении Хвойное Лето-Осень Bona Forte

Если говорить о традиционных минеральных составах, то следующие фосфорно-калийные удобрения можно использовать для подкормки туи осенью:

  • сульфат калия – 20-30 г/10 л воды;
  • суперфосфат – 25-30 г/1 кв.м приствольного круга;
  • монофосфат калия – 10-15 г/10 л воды.

Пусть, это и не исчерпывающий перечень питания, но с такими подкормками туи получат хотя бы самый минимальный для нормальной зимовки набор макроэлементов.

Органика для туи осенью

Можно ли вносить органику? Конечно же, органические удобрения подходят всем растениям, но хвойные в этом плане довольно специфичны. А если сделать ещё и поправку на сезон, то выясняется, что многие такие удобрения обладают существенными недостатками:

  • их сложно заделывать в почву, тем более под туи с поверхностной корневой системой;
  • они нередко содержат избыточный азот;
  • некоторые виды могут быть опасны для корней или микоризы.

Исходя из этого, можно рекомендовать только два органических удобрения для туй осенью, и то в виде мульчи – хороший, чистый, вызревший компост и очень старый перегной. Конечно, питательные вещества попадут к корням не так быстро, как при внесении удобрений в почву.

Но мульча станет ещё и защитой корневой системы от морозов, а также со временем освежит верхний слой почвы. Органику также можно сочетать с минеральными удобрениями, где одни удобрения будут поддерживать общую благоприятную среду для корней, а другие послужат быстрым сезонным питанием.

Когда вносить удобрения осенью

Следующий вопрос, который волнует многих – когда, всё-таки, начинать подкармливать туи осенью? Отправная точка для подкормок во всех климатических зонах – август. К этому моменту обычно заканчивается активный рост побегов, старая хвоя меняется на свежую, и растения начинают переходить от «количества» к «качеству».

В средней полосе все подкормки туй, как и других хвойных, завершают в начале октября. Х
В средней полосе все подкормки туй, как и других хвойных, завершают в начале октября. Х

А, вот, далее сроки и число подкормок зависят от нескольких факторов:

  • вида удобрений;
  • типа почв;
  • состояния и возраста растений;
  • климатических особенностей.

К примеру, полностью сформированную живую изгородь на участке в Подмосковье можно подкормить всего один раз – в конце августа или самом начале сентября, если использовать пролонгированные удобрения.

Внесли 40-60 г/1 кв.м приствольного круга удобрения Хвойное с биодоступным кремнием осеннее Bona Forte и забыли о дальнейших подкормках. Туи на сложносоставных альпийских горках, задернённых лужайках или уже замульчированные проще подкармливать жидкими удобрениями (80 мл/12 л воды Хвойное Лето-Осень Bona Forte). Но подкормок лучше провести 2-3 с интервалом 7-10 дней в августе-сентябре.

В средней полосе все подкормки туй, как и других хвойных, завершают в начале октября. Хотя они и могут усваивать питание позднее, но из-за медленного метаболизма просто не успевают им воспользоваться до полного охлаждения грунта. В южных регионах подкормки легкоусвояемыми жидкими удобрениями можно проводить до начала ноября.

Как правильно вносить удобрения, чтобы не сжечь корни

Мы уже упомянули о нежности корневой системы хвойных. Сильными концентратами её очень легко повредить, тем более, если ещё и механически травмировать корни во время проведения подкормок. Поэтому, прежде чем подкормить тую осенью, очень желательно провести предварительный полив – 10-20 л на небольшие растения, 30-40 на крупные.

Вода в почве выполняет сразу несколько функций:

  • дополнительно разбавляет питательный раствор;
  • помогает минералам равномерно распределиться в почве;
  • ускоряет поступление питания в корни;
  • увеличивает период активного питания.

Предварительный полив наиболее важен при использовании жидких удобрений. Сухие составы допустимо поливать уже после внесения по поверхности или в почву.

Небольшие туи (молодые саженцы, кустовидные, карликовые) жидкими удобрениями можно просто равномерно полить по приствольному кругу, если он относительно чистый. Крупные деревья лучше подкармливать и сухими, и жидкими составами по неглубоким лункам или бороздам (3-5 см). Таких точек желательно устроить побольше, чтобы удобрения в почве распределились максимально равномерно и ни на каком участке корневой системы не возникала опасно избыточная концентрация.

Подкормка – важный, но не единственный пункт в осеннем плане ухода за туями. В определённых условиях другие мероприятия могут играть не менее значимую роль в прохождении зимнего сезона. Но об этом в статье «Туя осенью – 5 правил для успешной зимовки».

Как подготовить розы к зиме: что делать уже сейчас, а с чем нельзя спешить

Ирина Лаврова -
0

Первые холодные ночи запускают предсказуемую волну советов: обрежьте до тридцати сантиметров, оборвите листья, прекратите полив, дайте калий и фосфор, окучьте, опрыскайте купоросом, пригните, накройте. Если добросовестно выполнить весь список разом в начале сентября, роза окажется обрезанной и закутанной в тот момент, когда она ещё стоит в листьях, местами цветёт и активно работает.

Ранней осенью куст продолжает жить полноценной жизнью: фотосинтезирует, дозревает побеги, откладывает запасы в многолетние ткани. Все осенние заботы поэтому удобно разложить по срокам. Что-то нужно сделать уже сейчас, что-то можно спокойно подготовить впрок, а часть популярных процедур стоит отложить до настоящих холодов или пропустить вовсе. Дальше всё разобрано именно в таком порядке.

Как подготовить розы к зиме: что делать уже сейчас, а с чем нельзя спешить
Как подготовить розы к зиме: что делать уже сейчас, а с чем нельзя спешить. Фото: adobestock / yuryastankov

Что делать уже сейчас, пока роза ещё в листьях?

Пока куст ещё активен, вмешательство минимальное: не стимулировать новый рост и убрать только то, что действительно мешает.

Прекратить подкормки

Пожалуй, единственное по-настоящему срочное дело осени. Свежая подкормка, особенно азотная, гонит молодой прирост, а он уже не успеет вызреть до морозов. Такой побег гибнет первым, а повреждение может захватить и старую древесину. Поэтому в сентябре убираем азот во всех видах: минеральные удобрения, настои навоза и помёта, травяные настои, комплексные смеси с высокой долей азота. Если роза продолжает расти сама, вмешиваться незачем, достаточно просто перестать её подкармливать.

А калий и фосфор «для вызревания»?

Популярная схема требует в сентябре обязательно дать розе фосфор и калий. На практике это не универсальное правило. Когда почва нормально заправлена, куст весь сезон получал уход и не показывает признаков голода, отдельная осенняя подкормка по случаю наступившего сентября ничего не решает. Монофосфат калия, калимагнезия, зола и суперфосфат сами по себе морозостойкости не прибавляют. Если анализ почвы выявил конкретный дефицит, его закрывают адресно.

Отдельного слова заслуживает зола, потому что её советуют сыпать стаканами под каждый куст. Калий в ней есть, но она заметно ощелачивает почву. На участке с уже высоким pH ежегодная зола под розы бывает лишней и даже мешает усвоению других элементов. Вносить её стоит с оглядкой на свою почву.

Убрать больные листья и опад

Поражённая и опавшая листва служит зимним убежищем для возбудителей чёрной пятнистости, ржавчины и других болезней, а весной инфекция снова поднимается с неё на куст. Поэтому сильно поражённые листья и явно больные побеги убирают, а опад из-под куста сгребают, не оставляя плотным ковром у основания. Здоровые зелёные листья при этом остаются на месте.

Поражённую чёрной пятнистостью или ржавчиной листву не оставляют зимовать под кустом: она сохраняет инфекцию до весны. Здоровые зелёные листья не трогают, пока растение само не завершит сезон.
Поражённую чёрной пятнистостью или ржавчиной листву не оставляют зимовать под кустом: она сохраняет инфекцию до весны. Здоровые зелёные листья не трогают, пока растение само не завершит сезон. Фото: adobestock / Natasa

Поливать по состоянию почвы

Совет «с сентября розы не поливаем» слишком прямолинеен, потому что всё решает погода. В дождливую прохладную осень полив сходит на нет сам собой. В сухую, солнечную и ветреную куст, оставленный в пересохшей земле, уходит в зиму ослабленным и хуже переносит и мороз, и зимнее иссушение.

Ориентироваться удобнее по самой почве, причём проверять лучше не верхние пару сантиметров, а почву на глубине корней. Сухо — проливаем основательно, чтобы вода дошла до корней. Влажно — пропускаем. По мере похолодания промежутки между поливами растянутся сами, потому что испарение падает. От полива строго по расписанию, раз в несколько дней независимо от погоды, стоит отказаться уже сейчас.

Начать понемногу пригибать плетистые

Плетистые розы — единственная группа, с которой стоит начать возиться заранее. С плетями всё упирается в температуру: чем холоднее становится одревесневший побег, тем хуже он гнётся. Поздней осенью толстый побег легко треснуть у основания при попытке уложить его на землю, а трещина на многолетней плети обходится дороже, чем пара недель неспешной подготовки.

Класть двухметровую плеть за один подход не стоит. Работают в несколько приёмов: снимают часть креплений с опоры, определяют, в какую сторону побег гнётся охотнее, наклоняют на небольшую величину и фиксируют. Через несколько дней опускают ниже, потом ещё. За неделю-другую побеги постепенно опустятся до нужного положения. Перегибать побег через колено, прижимать кирпичом и гнуть в мороз нельзя. Само укрытие плетей ставят гораздо позже, сейчас побеги только опускают и закрепляют.

Перестать гнать цветение

Летом выщипывание отцветших соцветий подстёгивает новые волны цветения. К осени стимулировать новую волну цветения уже не нужно. Можно перестать вырезать каждую увядшую головку и позволить части роз завязать плоды. Но сами по себе завязавшиеся плоды не ускоряют вызревание побегов.

Сделать только неотложную санитарную обрезку

Полноценную обрезку осенью не проводят, но кое-что убрать можно и нужно: полностью сухие побеги, явно больные ветви с расползающимся поражением, сломанные и надломленные ветки. Остальную обрезку оставляют до весны. Главное — не позволить санитарной обрезке незаметно перейти в формирующую.

Осенью вырезают только полностью сухие, сломанные и явно больные побеги, захватывая здоровую ткань ниже поражения. Подравнивание куста и укорачивание всех ветвей под одну высоту санитарией уже не считаются.
Осенью вырезают только полностью сухие, сломанные и явно больные побеги, захватывая здоровую ткань ниже поражения. Подравнивание куста и укорачивание всех ветвей под одну высоту санитарией уже не считаются. Фото: adobestock / Aliaksandr Kisel

Что можно подготовить заранее

Пока тепло, удобно заранее собрать и проверить всё для укрытия. Речь о конструкции укрытия, а не о самом укрытии.

Дуги, каркас, крепления, укрывной материал, шпильки собирают и проверяют в тёплый день. Каркас при этом остаётся открытым и ничего не греет, что и требуется. Заодно доводят до конца начатое с плетями: если побеги ещё не полностью опущены, их укладывают до того, как ударят серьёзные морозы.

Читайте также: Сад ароматов: кустарники и многолетники, которые наполнят участок запахами

Что отложить до настоящего холода

Здесь собраны процедуры, которые сами по себе полезны, но в начале сентября приносят больше вреда, чем пользы, потому что растение к ним ещё не готово.

Обрывание здоровых зелёных листьев

Пока листья зелёные и целые, они кормят растение и помогают доложить запасы перед зимой. Обрывать их, чтобы куст «понял, что пора спать», бессмысленно: искусственный листопад розе не нужен, при смене сезона растение итак реагирует на сокращение дня и снижение температуры. Больные листья убирают в любом случае, об этом уже говорилось выше.

https://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2026/09/kak-podgotovit-rozy-k-zime-chto-delat-uzhe-sejchas-a-s-chem-nelzya-speshit-5.jpg
К концу сезона необязательно срезать каждое увядшее соцветие: постоянная обрезка поддерживает новую волну роста. Созревание отдельных плодов не «вызревает» побеги, а лишь показывает, что куст перестали стимулировать. Фото: adobestock / Dmitrii Potashkin

Окучивание

Окучивание защищает нижнюю часть куста и зону прививки у привитых роз, что особенно ценно в холодном климате. Но в сентябре земля ещё тёплая, основание под кучей влажной почвы долго преет, а сам куст активен. Под ранним холмиком основание куста дольше остаётся тёплым и сырым, поэтому легче выпревает.

Окучивают после устойчивого похолодания и нескольких серьёзных заморозков, когда вегетация закончилась, а почва ещё позволяет работать. Материал берут рыхлый, дренированный и сухой: подходящую почвосмесь или зрелый компост. И один принципиальный момент: землю для холмика приносят со стороны. Если сгребать её из приствольного круга, оголяются и травмируются собственные корни розы.

Основная обрезка

Сильную обрезку большинства современных повторноцветущих роз разумно перенести на весну по двум причинам. Весной видно, какие части куста реально пережили зиму, и вы не срежете лишнего вслепую. К тому же свежий срез перед холодами часто подсыхает и подмерзает вглубь побега, так что осенняя стрижка нередко создаёт проблему на ровном месте. Если очень высокие побеги мотает ветром, позже их можно слегка укоротить перед укрытием, но именно слегка, без выравнивания всего куста под одну высоту.

Плотное укрытие

Рано и наглухо закрытая роза днём перегревается, копит под укрытием влагу и не спешит засыпать. В тёплом и сыром укрытии куст может выпреть; лёгкий минус для него менее опасен. Смысл зимней защиты в том, чтобы удерживать растение стабильно холодным. Закрывают розы, когда прошли несколько устойчивых заморозков, листья опали, роста уже нет и установилась стабильно холодная погода. Точный порог зависит от группы и сорта, региона и самой конструкции, поэтому единой даты вроде «первого ноября» не существует.

Толстая мульча и листья

У зимней мульчи одна задача: сгладить скачки промерзания и оттаивания, из-за которых куст то трогается в рост в оттепель, то снова мёрзнет. Чередование оттепелей и морозов для куста опаснее стабильного холода. Поэтому листья, солому или лапник кладут поверх уже подмёрзшего основания, когда почва начала промерзать. Толстый слой, наваленный в сентябре, наоборот, надолго удержит у корней тёплую сырость.

Толстую зимнюю мульчу укладывают только после начала промерзания почвы. Пока куст цветёт, а земля тёплая, ранний слой коры, листьев или соломы удерживает у основания лишнюю влагу и повышает риск выпревания.
Толстую зимнюю мульчу укладывают только после начала промерзания почвы. Пока куст цветёт, а земля тёплая, ранний слой коры, листьев или соломы удерживает у основания лишнюю влагу и повышает риск выпревания. Фото: adobestock / Federico Magonio

Без чего многие розы прекрасно обходятся

Часть осенних ритуалов делают по привычке, хотя показаний для них нет. По календарю не обязательны фосфорно-калийная подкормка, зола под каждый куст, профилактическое опрыскивание медным и железным купоросом. Морозостойким парковым и многим кустовым розам часто не нужны ни окучивание, ни укрытие. У любого действия должна быть причина, а не строчка «сентябрь» в списке дел. Скорое укрытие само по себе поводом для химии не служит: у обработки должны быть цель, разрешённая для роз культура, нужная концентрация и подходящий срок, иначе иначе такая обработка просто теряет смысл.

Разным розам нужна разная подготовка

Чайно-гибридные и флорибунды в холодных регионах требуют самого внимательного отношения, особенно привитые сорта. Им нужны и защита основания, и санитария, и позднее укрытие, и минимум осенней обрезки.

Плетистые розы ценны длинными многолетними плетями, поэтому вся их подготовка крутится вокруг того, чтобы вовремя снять побеги с опоры и аккуратно пригнуть без поломки. Резать хорошую плеть ради удобства укрытия жалко и незачем.

Зимостойкие кустовые и парковые розы нередко зимуют с минимальной защитой или совсем без укрытия. Выносливый сорт не стоит кутать по инерции, ориентируйтесь на его реальную зимостойкость.

Розы в контейнерах стоят особняком: корни в горшке промерзают куда быстрее, чем в грунте. Обычно горшок убирают в неотапливаемое защищённое помещение, прикапывают в землю или серьёзно утепляют, если климат позволяет.

Читайте также: Какие сидераты сеять осенью: выбираем под грядку, срок и будущую культуру

Красноватые побеги: стоит ли их бояться

Совет вырезать всё красное осенью встречается часто, но цвет мало что говорит о готовности к зиме. У многих роз молодой прирост от природы красноватый, бронзовый или бордовый. Смотреть стоит на плотность ткани и степень одревеснения. Здоровый сентябрьский прирост не трогают из-за одной окраски. Если часть такого побега зимой всё же погибнет, весной граница живой и мёртвой ткани станет очевидной, и вы уберёте ровно то, что нужно.

Красный, бронзовый или бордовый оттенок молодого побега сам по себе не указывает на невызревание. Оценивают плотность и одревеснение ткани; сомнительную часть разумнее оставить до весенней проверки.
Красный, бронзовый или бордовый оттенок молодого побега сам по себе не указывает на невызревание. Оценивают плотность и одревеснение ткани; сомнительную часть разумнее оставить до весенней проверки. Фото: adobestock / Vit-Vit

По той же причине не стоит вручную «вызревать» побеги, прищипывая каждую верхушку. Сезон нормально заканчивается сам, когда нет позднего азота, а день и температура делают своё дело.

Осенняя подготовка роз держится на сроках. Одну и ту же процедуру можно провести грамотно по сути и всё равно навредить, если поспешить: окучить по тёплой земле, пригнуть ломкий от мороза побег, наглухо закрыть ещё живой куст. Пока роза продолжает сезон, ей нужно немного: здоровые листья, ровная влажность и отсутствие лишней стимуляции. Обрезка, окучивание и укрытие подождут своего часа, и куст, которому дали спокойно доработать до холодов, встретит зиму заметно крепче торопливо закутанного.

123...744Страница 1 из 744

Новое на сайте

Блоги компаний

© 2009-2026 Ботаничка
Использование материалов проекта возможно только с разрешения редакции, при явном указании источника и наличии активной ссылки.