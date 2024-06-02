Дизайнерский штрих: 12 комнатных растений для стильного интерьера.

Не у всех есть большие стильные фонари, камины, статуэтки и другие элементы, придающие индивидуальность вашему дому. Однако структурную изюминку в интерьер можно привнести, не тратя целое состояние. Помогут в этом растения. Предлагаем освежить свой декор стильными комнатными цветами, которые станут живыми произведениями искусства.
Кексы с глазированным арахисом
Способ приготовления кексов с глазированным арахисом
Лучший урожай цветной капусты — учимся выращивать правильно
Давайте будем честны, успешно выращивать цветную капусту немного сложнее, чем большинство других овощей. При этом — это один из самых универсальных и полезных продуктов на кухне, а также самых вкусных. Именно поэтому, многим хотелось бы вырастить капусту самостоятельно. Предлагаем вам руководство, которое поможет получить большой урожай прекрасного овоща.
Когда сажать цветную капусту
Вегетативное размножение фаленопсиса — пошаговое пособие
Описаны особенности выращивания и вегетативного размножения одного из самых известных в последнее время комнатных растений — фаленопсис. Приведены особенности экологии данных растений и характеристика вегетативных органов. Описан способ подготовки субстрата для выращивания орхидей и способ посадки растений.
Особенности фаленопсиса
Картофельные ньокки в сырном соусе
Способ приготовления ньокков в сырном соусе
Правила ухода за огурцами в теплице
Огурцы — одновременно простые и сложные в уходе овощи. Простые, потому что они выращиваются рассадным способом и прямым посевом в грунт, быстро растут и начинают плодоносить, да и вырастить хоть какие-то плоды получается даже у новичков.
А сложные из-за того, что они резко реагируют на любые плохие условия, часто подвергаются заболеваниям и повреждениям вредителями, отличаются низкой стойкостью к засухе и холодам. Как теплолюбивая культура, огурец нередко выращивается у нас в закрытом грунте. Теплицы и парники позволяют и пораньше получить первые зеленцы, и собирать их до поздней осени. Какой уход им нужно обеспечить под укрытиями в нашей статье.
Подходящие сорта огурцов для выращивания в теплице
Какую пользу скрывает козлобородник?
Козлобородник легко выращивать и приятно есть. К тому же он богат питательными веществами, такими как железо, витамин С, кальций, калий, магний и фосфор. Содержит и клетчатку с белком. По своему опыту скажу, что корнеплод достаточно вкусный и стоит того, чтобы вырастить его хотя бы раз. Предлагаю познакомиться с козлобородником, или сальсифи поближе.
Что такое сальсифи
10 уникальных исчезнувших пород собак
Многообразие пород собак в настоящее время не может не удивлять. Но есть и исчезнувшие, многие из которых были предками и родственниками современных. Сегодня мы посмотрим на 10 ярких представителей утерянных пород, у каждой из которых своя собственная судьба, уникальные черты характера и внешние данные, а у отдельных — очень необычное назначение использования.
1. Вертельная собака (тернпит)
Диетические котлеты из курицы в духовке в рукаве
Способ приготовления диетических котлет из курицы в духовке в рукаве
Дача без клещей: защищаем свой участок от опасных паразитов
Каждый год, с ранней весны и до осени стабильно поступают сообщения о заражении людей болезнями, передаваемыми клещами. Где-то такие случаи единичны, где-то происходят постоянно. Но даже если ваша местность не относится к угрожаемым по энцефалиту или боррелиозу, специалисты рекомендуют относиться к каждому укусу, как к потенциально опасному.
Клещи встречаются не только на природе, но и регулярно на приусадебных участках. А в последние годы всё чаще и чаще. Стоит ли после этого отказаться от отдыха на даче? Конечно нет, просто нужно быть предельно внимательными и использовать эффективные приёмы защиты.
Где можно встретить клещей
Как избавиться от хрена
На участке в самых неожиданных местах (от прежних хозяев) рос хрен. Избавлялась постепенно выкапыванием корневищ, оставляля ямы открытыми на зиму, засыпала селитрой. Постепенно смогла избавиться. Но в этом году получила неожиданный результат. В прошлом году перед рядком хрена посадила топинамбур для создания тени над клумбой. Топинамбур в прошлом году задачу выполнил. Я его не стала выкапывать. А в этом году я не нашла ни одного кустика хрена из 10. Видимо, топинамбур и хрен — антогонисты. Информацию об этом не видела. Тепрь ищу кого-нибудь, кто поделится корешком хрена.
уличное растение
Не получается определить вид растения
Фантастический цветник — декоративные растения инопланетного облика
Наш мир полон удивительных растений, которые порой кажутся пришельцами с другой планеты. Настолько они не похожи на привычное окружение. Цветками, плодами, ветвями или общим обликом. Конечно, селекционеры стараются: ищут и отбирают необычные виды и формы, вызывают у растений различные мутации и закрепляют самые интересные. Но и природные варианты порой ошеломляют.
Предлагаю окунуться в фантастический мир частично знакомых и незнакомых растений, способных произвести сильное впечатления. А что самое главное, вырастить их можно не только в тропиках.
Однолетники
В чем опасность обычной мухи и как с ней эффективно бороться
Даже две-три мухи в квартире или доме могут сделать так, что от спокойного отдыха останутся одни воспоминания. «Просыпаясь» с первыми лучами солнца, они назойливо кружат по комнатам, постоянно норовят сесть на спящего человека. Иногда складывается впечатление, что основной смысл их жизни — это доводить людей до белого каления.
Конечно, мухи занимаются своими делами, и человек их интересует только как «производитель» обильной и доступной пищи. Но от этого нам не легче, и дело не только в назойливости этих насекомых. Вопрос, как быстро избавиться в летнее время от мух в деревенском доме или городской квартире, отнюдь не риторический.