Дизайнерский штрих: 12 комнатных растений для стильного интерьера.

Огурцы — одновременно простые и сложные в уходе овощи. Простые, потому что они выращиваются рассадным способом и прямым посевом в грунт, быстро растут и начинают плодоносить, да и вырастить хоть какие-то плоды получается даже у новичков.

А сложные из-за того, что они резко реагируют на любые плохие условия, часто подвергаются заболеваниям и повреждениям вредителями, отличаются низкой стойкостью к засухе и холодам. Как теплолюбивая культура, огурец нередко выращивается у нас в закрытом грунте. Теплицы и парники позволяют и пораньше получить первые зеленцы, и собирать их до поздней осени. Какой уход им нужно обеспечить под укрытиями в нашей статье.

Подходящие сорта огурцов для выращивания в теплице