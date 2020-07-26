Вкусный салат из свёклы с чесноком и луком на зиму

Салат из свёклы с чесноком и луком на зиму — вкусный овощной салат, который можно подать на гарнир к рыбе или мясу. Салат из свёклы с чесноком и луком также используют в качестве заправки для супа, так что эта заготовка — два в одном. В постные дни советую приготовить вкуснейший сэндвич: положите порцию салата между двумя ломтиками ржаного хлеба, поджаренного и натёртого зубчиком чеснока, поперчите и посыпьте зеленью. Свёклу для этого рецепта нужно отварить в мундире или запечь в духовке, завернув каждый корнеплод в фольгу. Запеченные овощи менее водянистые и очень ароматные.

Время приготовления: 1 час 45 минут (с учетом варки корнеплодов)

1 час 45 минут (с учетом варки корнеплодов) Количество: 4 банки вместимостью 500 мл

Ингредиенты для салата из свёклы с чесноком и луком

3 кг свёклы;

2 головки чеснока;

1 кг репчатого лука;

250 г рапсового масла;

25 г поваренной соли;

40 мл 9%-го уксуса;

120 г сахарного песка;

молотый черный перец по вкусу.

Способ приготовления вкусного салата из свёклы на зиму

Чистим репчатый лук, его в рецепте много, именно в этом главный секрет вкусного салата из свёклы.

Большое количество лука резать вручную в домашних условиях дело неблагодарное, слезами изойдешь. Поэтому советую использовать кухонную технику или ручную овощерезку – быстро и эффективно. Итак, нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами любым удобным способом.

Наливаем половину масла в большую сковородку или в кастрюлю с толстым дном. В рецепте рапсовое масло (оливковое или растительное тоже подойдет). Кладём лук, посыпаем солью. Через 5 минут добавляем очищенный и порезанный тонкими слайсами чеснок, готовим всё вместе 10-12 минут.

Советую заготавливать этот салат из свёклы летом, когда она молодая и готовится быстрее. Поздний урожай можно сохранить и без обработки. Итак, свёклу отвариваем или запекаем в духовке.

Готовую свёклу очищаем от кожицы, срезаем верх и хвостики.

Измельчаем варёные корнеплоды на крупной овощной терке или шинкуем тонкой соломкой с помощью овощерезки.

Когда лук станет мягким, насыпаем сахарный песок, наливаем уксус, по вкусу добавляем немного черного молотого перца, вливаем оставшееся рапсовое масло. Перемешиваем тщательно.

Выкладываем тёртую свёклу в сковородку.

Всё вместе готовим на небольшом огне примерно 20 минут. Если свёкла не очень сладкая, то можно добавить ещё немного сахарного песка.

Банки для заготовки тщательно моем, стерилизуем над паром или высушиваем в нагретом до 100 градусов Цельсия духовом шкафу. Горячие овощи фасуем в сухие банки, уплотняем, чтобы не оставались воздушные карманы. Для надёжности, уплотнив салат в банке, можно залить его калёным растительным маслом, остудить и плотно укупорить или стерилизовать заготовки. Стерилизуем плотно закрытые банки вместимостью 0.5 л по 15 минут в кипящей воде. Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 4-5 поллитровых баночек.

Остывший салат из свёклы с чесноком на зиму убираем на хранение в сухое и прохладное место.